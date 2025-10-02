Ketvirtojoje „Dronų dienoje“ – naujausios technologijos ir dronų taktinės varžybos
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje įsikūrusiame Brigados generolo Kazio Veverskio poligone įvyko ketvirtoji „Dronų diena“. Šių metų renginys buvo išskirtinis, nes vyko kartu su pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamomis pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų taktinėmis varžybomis.
„Dronų dienos“, rengiamos jau kelis metus iš eilės, tikslas – stiprinti Lietuvos bepiločių orlaivių kūrėjų ir naudotojų ekosistemą, suburti įvairius dronų sektoriaus dalyvius, pasidalyti gerąja praktika ir aptarti bendradarbiavimo bei plėtros galimybes.
„Lietuvos dronų ir antidronų gamintojų bendruomenė sugeba koja kojon žengti su naujausiomis technologinėmis tendencijomis, ypač remdamasi karo Ukrainoje patirtimi. Jie sėkmingai plečia savo produktų asortimentą – nuo bepiločių orlaivių sistemų iki jūrinių ir antžeminių dronų. Norėčiau pabrėžti ypatingą dronų ir antidroninių sistemų sektoriaus svarbą Lietuvai.
Prieš kelias dienas Valstybės gynimo taryboje priėmėme sprendimus dėl oro erdvės stebėjimo ir gynybos pajėgumų. Mūsų pradinis sumanymas atitinka Ukrainos pristatytą sistemą, tačiau esame šio pajėgumo vystymo pradiniuose etapuose. Turime konkrečius planus, kaip stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą pasitelkiant dronus, antidronus ir kitas sistemas,” – šiandien sakė Brigados generolo Kazio Veverskio poligone apsilankiusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Šių metų „Dronų dienoje“ dalyvavo net 31 imonė, atstovaujančių Lietuvos dronų gamintojams, taip pat antidronų sistemų kūrėjams ir vystytojams. Tai sparčiai auganti bendruomenė, kurios svarba šalyje nuolat didėja. Bepiločių orlaivių sektorius yra vienas iš Krašto apsaugos ministerijos prioritetų, skatinant mokslą, verslą ir valstybės institucijas bendradarbiauti kuriant pažangias technologijas, diegiant inovacijas ir užtikrinant nacionalinį saugumą.
Visą dieną vyko Lietuvoje pagamintų įvairaus tipo bepiločių orlaivių, kovos su bepiločiais priemonių bei jų komponentų paroda, kurioje buvo proga susipažinti su naujausiomis technologijomis, inovacijomis dronų bei antidronų srityje ir Lietuvos kariuomenės organizuojamos pirmojo asmens vaizdo (FPV) dronų taktinės varžybos
„Dronų dienos“ metu taip pat vyko konferencija, kurioje buvo aptarti bepiločių orlaivių sistemų vystymo prioritetai, sektoriaus plėtros perspektyvos ir bendradarbiavimas, pramonės pritraukimas bei naujausi moksliniai tyrimai.
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA, Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyrius