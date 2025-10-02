Festivalis baigėsi įspūdingu Sūduvos jaunimo simfoninio orkestro koncertu
Praėjusią savaitę Marijampolėje nuaidėjo baigiamieji tarptautinio klasikinės muzikos festivalio „Kultūros dienos“ akordai. Tądien Marijampolės kultūros centre buvo surengtas Sūduvos jaunimo simfoninio orkestro koncertas „Cinema Paradiso“.
Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras, vadovaujamas ir diriguojamas vieno iš festivalio sumanytojų Mariaus Reklaičio, klausytojams dovanojo programą, kurioje skambėjo gerai pažįstamos kino melodijos. Koncerto metu, be to, fojė vyko Marijampolės meno mokyklos direktoriaus dailininko Valentino Butanavičiaus performansas, kuris buvo transliuojamas koncertų salės ekrane skambant melodijoms iš kino filmų. Žiūrovai galėjo stebėti, kaip dailininkas teptuku reagavo į muziką, kokiomis spalvomis, linijomis ir formomis perteikė gerai pažįstamas, populiarias melodijas.
Penktąjį, jubiliejinį, festivalį pagerbė Prezidentas Gitanas Nausėda, savo atsiųstame sveikinime išsakęs pagarbą jauniems kūrėjams ir pabrėžęs kultūros svarbą mūsų šalies gyvenime.