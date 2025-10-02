Marijampolės laikinosios nakvynės namų modernizacija – pačiame įkarštyje
Marijampolės laikinosios nakvynės namų modernizacijos darbai vyksta jau daugiau nei mėnesį. Tai svarbus projektas. Jį įgyvendinus Laikinosios nakvynės namų lankytojams bus suteiktos geresnės gyvenimo sąlygos, o patalpos atitiks naujus reikalavimus. Nors darbai dar pačiame įkarštyje, Marijampolės socialinės pagalbos centro, kuriam ir priklauso Laikinosios nakvynės namai, direktorė Vilma Ratkevičienė pasakoja, kad modernizaciją čia planuojama baigti iki kitų metų pradžios.
Laikinosios nakvynės namų padalinio plėtros ir modernizavimo darbai buvo pradėti rugpjūčio 26-ąją. „Modernizacija buvo reikalinga, nes keičiasi socialinė politika, jos gairės, atsiranda naujų reikalavimų ir svarbu išplėsti paslaugų spektrą. Taip pat reikia atskirti laikinosios nakvynės ir apgyvendinimo paslaugas“, – pasakoja V. Ratkevičienė.
Direktorės teigimu, darbai laukia labai dideli. Teks ir griauti, ir formuoti naujas erdves, įrengti modernias užimtumo patalpas ir daugiau gyvenamųjų kambarių. Be to, bus pakeisti langai, durys, radiatoriai, o tai, tikimasi, padės sumažinti šildymo sąnaudas.
„Paslaugos bus atskirtos taip: iš vienos pusės, kur anksčiau veikė kompensacinės technikos nuomos ir labdaros padalinys, bus įkurtos patalpos laikinosios nakvynės paslaugoms teikti, o likusiame pastato korpuse bus įkurtos vietos laikinajam apgyvendinimui“, – komentuoja V. Ratkevičienė.
Marijampolės socialinės pagalbos centro vadovė įsitikinusi, kad situacija pasikeis į gerą, nes ir paslaugų kokybė pagerės, ir vietų skaičius padidės. Iki modernizacijos įstaiga laikinai apnakvydinti galėjo priimti keturis asmenis, o po Naujųjų metų šis skaičius padvigubės. Apgyvendinimo nakvynės namuose vietų skaičius taip pat padidės nuo 12 iki 18.
Įstaigos vedėja socialinėms paslaugoms Vilija Šmigelskaitė akcentuoja, kad laikinosios nakvynės arba laikinojo apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos žmonėms, kurie yra netekę gyvenamojo būsto. „Norintys apsigyventi asmenys turi kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Tada teks užpildyti prašymus, pateikti reikalingas pažymas ir Savivaldybei priėmus atitinkamą sprendimą jiems bus suteikiamos reikalingos paslaugos“, – pasakoja V. Šmigelskaitė.
Laikinajai nakvynei įstaigoje apsistoti galima iki septynių parų, apgyvendinimas pagal socialinių paslaugų katalogą gali trukti iki vienerių metų, o išimties atveju ir ilgiau.
V. Šmigelskaitė pabrėžia, kad apgyvendinimo paslaugos įstaigoje teikiamos tik Marijampolės savivaldybės gyventojams. „O dėl laikinosios nakvynės gali kreiptis ir ne vietos gyventojai, net užsienio piliečiai. Tuos, kurie keliauja pro šalį, neturi kur apsistoti, galime priimti vienai nakčiai“, – prideda ji.
Planuojama, kad rekonstrukcijos darbai Laikinosios nakvynės namuose bus baigti jau šių metų pabaigoje. „Tikimės, kad Naujųjų metų proga jau galėsime visus pakviesti į rekonstruotų patalpų atidarymą“, – sako V. Ratkevičienė.
Laikinosios nakvynės namų plėtros ir modernizavimo darbai įgyvendinami Europos Sąjungos ir Marijampolės savivaldybės lėšomis. Tam skirta apie 800 tūkst. eurų.