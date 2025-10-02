www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Runkelių kasimo pradžia – ne itin saldi

"Suvalkiečio" inf.

Užkūrus Lietuvos cukraus fabriką ūkininkai išjudėjo į laukus kasti runkelių. Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijoje praėjusią savaitę kombainas dorojo pirmąsias UAB „Lifrania“ cukrines šaknis. Įmonės vadovas Patrikas Pikoliu (Patrick Picoleu) atskleidė, kad derlius kol kas nedžiugina. „Iš vieno hektaro prikasėme tik apie 55 tonas, kai tikėjomės 60–65 tonų.

„Lifranios“ runkelius šiemet kasa modernus, savaeigis runkelių nuėmimo kombainas „Holmer“. Vienu metu jis kasa runkelius iš žemės ir nupjauna bei smulkina lapus.
Runkelių lapai vešlūs, o gumbai – maži“, – nusivylimo neslėpė žemės ūkio specialistas ir pridūrė, kad pirmojo derliaus runkelių cukringumas siekia 16,8 proc. „Tikiuosi, kad cukrinių runkelių, kuriuos kasime po mėnesio, o dar kitus ir po dviejų, kokybės ir derlingumo rezultatai bus geresni.

Vėlyvesnio derliaus runkeliai paprastai būna ir didesni, ir saldesni, – pažymėjo P. Pikoliu ir paaiškino, kad runkelius anksti kasti ūkininkai pradeda ne savo noru. – Darbų laiką nustato fabriko grafikas. Kasame tada, kada turime pristatyti produkciją“, – paaiškino „Lifranios“ vadovas.

