Spalio 3 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Gyvenimo pilnatvė – tarp riešutų, gervuogių ir vynuogių

Rimanto Plečkaičio pasididžiavimas – reikliosios vynuogės, iš kurių jis gamina vyną. Jo paskanauti privilegija tenka draugams ir bičiuliams.
Rimanto Plečkaičio pasididžiavimas – reikliosios vynuogės, iš kurių jis gamina vyną. Jo paskanauti privilegija tenka draugams ir bičiuliams.

„Svajok atsargiai – svajonės pildosi“, – banalus posakis, bet puikiai tinka Šunskuose gyvenančio Rimanto Plečkaičio istorijai apibūdinti. Ilgus metus vyras svajojo apie nuosavą sodą, tačiau žemės jam neturėjo. Sutikęs žmoną Iloną, apsigyveno jos gimtuosiuose Šunskuose (Marijampolės sav.), sodyboje, kurią supo 1,5 ha pieva. Per dvylika metų plyną lauką jis pavertė žaliuojančia oaze, kurioje dera lazdynai, sirpsta gervuogės ir noksta vynuogės, o svarbiausia – čia jis atrado ramybę, laimę ir pilnatvę.

„Kiekvienas einame savo keliu“

Asta Draugelienė 20 metų praleido Anglijoje. Tiesiog taip nutiko, kad, tuomečiame Vilniaus pedagoginiame universitete baigusi pradinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos studijas, nerado darbo pagal specialybę. Bet jau daugiau nei metai ji Lietuvoje! „Smagiausia, kad turiu mylimą – mokytojo – darbą“, – džiaugiasi buvusi emigrantė.

Mokslo metų pradžia: sveikinimai, padėkos, jautrios akimirkos

Onutę Sakalauskienę sveikina Meilės Lukšienės švietimo centro kolektyvas.
Onutę Sakalauskienę sveikina Meilės Lukšienės švietimo centro kolektyvas.

Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas spalio 1-ąją pradėjo naujuosius mokslo metus – taip jau tradiciškai paminima ir Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šį kartą šventė, kuri vadinosi „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“, prasidėjusi viltinga daina ir prasmingais žodžiais, buvo ypatinga dėl kelių dalykų.

Į Patilčių parapiją naujasis klebonas atkeliauja su triukšmu: gyventojai lieka be šarvojimo salės

„Dar kojų neapšilo, o jau tvarką daro“. Taip situaciją Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijoje vertina dalis Igliškėlių kaimo gyventojų. Žmonės sužinojo, kad jų parapiją aptarnavusį kunigą Darių Vasiliauską keičia naujai paskirtas klebonas kun. Petras Algirdas Kanapka ir naikina parapijai priklausančiame pastate daugelį metų veikusią šarvojimo salę. Igliškėlių ir Patilčių gyventojai lieka be vietos, kur atsisveikindavo su mirusiuoju. Susirūpinę žmonės kreipėsi į „Suvalkiečio“ redakciją, Patašinės seniūnijos seniūną, kalbėjosi su prieš tai jų parapiją aptarnavusiu kun. D. Vasiliausku.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį prasidėjo „Medynės“

Jau vienuoliktą kartą marijampoliečius kviečia tradiciniu tapęs, kaskart rudens vidurį nuspalvinantis naujomis muzikinėmis spalvomis tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis. Pirmasis koncertas Evangelikų liuteronų bažnyčioje gausiai susirinkusią publiką tiesiog užbūrė – nors prie įvairių netikėtumų ir naujovių per dešimtmetį šiame festivalyje esame įpratę…

