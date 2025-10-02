„Vaivorykštės“ auklėtiniai aplankė biblioteką
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Vaivorykštė“ ugdytiniai rugsėjo 17-ąją lankėsi Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. „Kiškiukų“ ir „Lašiukų“ grupių vaikai susipažino su bibliotekos erdvėmis, knygų įvairove. Auklėtiniai sužinojo, kaip iš bibliotekos pasiimti knygeles, kaip tapti nuolatiniais skaitytojais.
Bibliotekoje mažiesiems buvo pristatyta lėlių teatro „Trivainėlis“ pasaka apie spalvas, jausmus ir emocijas, suteikusi daug malonių įspūdžių. Tikimasi, kad pažintis su biblioteka paskatins vaikus atrasti knygų pasaulio stebuklus ir tapti nuolatiniais skaitytojais – vaikučiai pažadėjo dar ne kartą apsilankyti bibliotekoje kartu su tėveliais. Beje, ekskursija į biblioteką paliko ne tik puikius įspūdžius, bet ir buvo puiki galimybė įtvirtinti saugaus ir kultūringo elgesio taisykles gatvėje.
Dėkojame bibliotekos darbuotojų komandai už nuoširdų ir malonų bendravimą ir bendradarbiavimą.
A. BLAŠKEVIČIENĖ, Z. DZETAVECKIENĖ, L. GRIŠKELIENĖ, V. BUZIENĖ, Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio skyriaus „Vaivorykštė“ IU mokytojos