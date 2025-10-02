www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

„Vaivorykštės“ auklėtiniai aplankė biblioteką

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Vaivorykštė“ ugdytiniai rugsėjo 17-ąją lankėsi Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. „Kiškiukų“ ir „Lašiukų“ grupių vaikai susipažino su bibliotekos erdvėmis, knygų įvairove. Auklėtiniai sužinojo, kaip iš bibliotekos pasiimti knygeles, kaip tapti nuolatiniais skaitytojais.

„Kiškiukų“ ir „Lašiukų“ ugdytiniams išvyka į biblioteką paliko daug įspūdžių ir gerų emocijų. / Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Vaivorykštė“ nuotraukos

Bibliotekoje mažiesiems buvo pristatyta lėlių teatro „Trivainėlis“ pasaka apie spalvas, jausmus ir emocijas, suteikusi daug malonių įspūdžių. Tikimasi, kad pažintis su biblioteka paskatins vaikus atrasti knygų pasaulio stebuklus ir tapti nuolatiniais skaitytojais – vaikučiai pažadėjo dar ne kartą apsilankyti bibliotekoje kartu su tėveliais. Beje, ekskursija į biblioteką paliko ne tik puikius įspūdžius, bet ir buvo puiki galimybė įtvirtinti saugaus ir kultūringo elgesio taisykles gatvėje.

Susipažinę su biblioteka, „Vaivorykštės“ ugdytiniai žadėjo grįžti čia su tėveliais.
Susipažinę su biblioteka, „Vaivorykštės“ ugdytiniai žadėjo grįžti čia su tėveliais.

Dėkojame bibliotekos darbuotojų komandai už nuoširdų ir malonų bendravimą ir bendradarbiavimą.

A. BLAŠKEVIČIENĖ, Z. DZETAVECKIENĖ, L. GRIŠKELIENĖ, V. BUZIENĖ, Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio skyriaus „Vaivorykštė“ IU mokytojos

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Kultūros renginiai spalio mėnesį
Paskutinį rugsėjo sekmadienį prasidėjo „Medynės“
„Žodis – akmuo, širdis – žaizda“
„Arabeskas“ naująjį sezoną pradėjo Palangoje

Įvykiai

Kalvarijiečiai įkliuvo su kanapėmis
Ant viryklės pamiršo verdamus grybus
Į raugą cukrų pylę policininkai nuteisti dėl daiktinių įrodymų klastojimo
Mįslingai dingo pinigai

Verslas

Runkelių kasimo pradžia – ne itin saldi
Žaliosios atliekos turi keliauti į kompostą
Nuo trečiadienio – pokyčiai elektros biržoje: ką būtina žinoti gyventojams?
Mini ekskavatoriai iki 7 tonų: kodėl jie taip populiarūs?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos