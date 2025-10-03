Ant viryklės pamiršo verdamus grybus
Penktadienį, apie 2 val. nakties, Kokolos gatvės daugiabutyje gyvenantys marijampoliečiai pabudo nuo priešgaisrinės signalizacijos garso. Garsas sklido iš kaimynės buto, jautėsi keistas kvapas.
Gyventojai paskambino Bendruoju pagalbos telefonu, į daugiabutį namą atskubėjo Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai.
Prižadinę buto savininkę gaisrininkai apžiūrėjo patalpas. Virtuvėje ant viryklės svilo puodas. Ugniagesiai jį nukėlė, išvėdino patalpas.
Šeimininkė paaiškino, kad tą dieną buvo grybauti, prisirinko grybų, kuriuos vakare virė. Grybų buvo daug, darbas nusitempė į naktį ir šeimininkė nepajuto kaip užsnūdo.
Vanduo išseko, grybai ėmė svilti, puodas degti.
Septyniasdešimtmetė moteris paklausta, kaip negirdėjo priešgaisrinės signalizacijos, jeigu kaimynai girdėjo, sakė, kad kietai mieganti.
Pasak Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, nuo didelio gaisro buto savininkę ir kitus gyventojus apsaugojo dūmų detektorius. Todėl visi turėtų atsakingai apie tai pagalvoti ir butuose turėti tokį įrenginį.
Komentarai nepriimami.