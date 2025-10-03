Karatistų pergalės Europos čempionate
Debreceno mieste Vengrijoje vykusiame 2025 metų Europos pilno kontakto karatė čempionate dalyvavo Lietuvos rinktinė, tarp jų – ir Marijampolės „Tornado“ karatė mokyklos sportininkai ir treneris.
Katos rungtyje Raminta Makackaitė po atkaklios kovos tik per plauką nusileido Vengrijos rinktinės kovotojai. Tomas Zienius, atstovaujantis „Shori“ karatė mokyklai, užtikrintai žengė iki finalo ir iškovojo antrąją vietą. Šių sportininkų treneris – Valius Rudys.
Lietuvos rinktinė pasirodė puikiai – komandinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą.
