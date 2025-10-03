www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Karatistų pergalės Europos čempionate

"Suvalkiečio" inf.

Debreceno mieste Vengrijoje vykusiame 2025 metų Europos pilno kontakto karatė čempionate dalyvavo Lietuvos rinktinė, tarp jų – ir Marijampolės „Tornado“ karatė mokyklos sportininkai ir treneris.

Raminta Makackaitė.

Katos rungtyje Raminta Makackaitė po atkaklios kovos tik per plauką nusileido Vengrijos rinktinės kovotojai. Tomas Zienius, atstovaujantis „Shori“ karatė mokyklai, užtikrintai žengė iki finalo ir iškovojo antrąją vietą. Šių sportininkų treneris – Valius Rudys.

Lietuvos rinktinė pasirodė puikiai – komandinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Aikštėje sužibo ledo skulptūros
Aplankė ir paliko žinią…
Ekskursija po Dramos teatrą lankytojus ir džiugino, ir stebino
Ypatingi „Sūduonios“ ansamblio metai

Įvykiai

Techninių avarijų buvo
Į teismą iškeliavo automobilius iš jų savininkų sukčiaujantį gijusių aferistų byla
Kodėl išdaužyti langai?
Vagys siautė ir senais metais, ir po Naujųjų

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos