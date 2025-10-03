Paskutinį rugsėjo sekmadienį prasidėjo „Medynės“
Jau vienuoliktą kartą marijampoliečius kviečia tradiciniu tapęs, kaskart rudens vidurį nuspalvinantis naujomis muzikinėmis spalvomis tarptautinis medinių pučiamųjų instrumentų festivalis. Pirmasis koncertas Evangelikų liuteronų bažnyčioje gausiai susirinkusią publiką tiesiog užbūrė – nors prie įvairių netikėtumų ir naujovių per dešimtmetį šiame festivalyje esame įpratę…
Pradžia
Atidarymo koncertas buvo iškilmingas, solidus ir jaudinantis – koncertinė programa „Gloriosus Deus: XVII a. LDK muzika“, kurios pavadinimas gal ir kėlė spėlionių, buvo tarsi vienu atsikvėpimu nutapytas renesanso epochos paveikslas. Koncertą vedusi Gaja Klišytė padėjo peržengti tos epochos slenkstį, bet didysis pasakotojas – muzika. Tarptautinės sudėties ansamblio „Reversio“ (Lietuva, Lenkija) ir Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ (vadovas Kęstutis Jakeliūnas) programoje skambėjo unikalios kompozicijos.
Puikiai derėjo klavišiniai – klavesinas, vargonėliai (Marekas Toporovskis ir Adamas Jastržebskis), išilginės fleitos (Katažyna Čiubek ir Gaja Klišytė), birbynė (Darius Klišys) ir perkusija (Tomašas Sobanieckis). Renesanso muzikos skambesį papildė ir „broken consort“ (laužytasis konsortas – daugiau nei vienos šeimos instrumentų grupė) derinys, jungiantis atnaujintus nacionalinius ir renesanso instrumentus. Greta šių aranžuočių klausytojai išgirdo ir originalius Vaclovo Šamotuliečio, Džiovanio Batistos Kočiolos, kitų kompozitorių kūrinius ir jų festivalines versijas, atskleidžiančias XVII amžiaus LDK muzikos grožį bei įvairovę. Ilgiausiais plojimais ir net susižavėjimo šūksniais klausytojai dėkojo atlikėjams ir organizatoriams…
Kaip sakė festivalio „Medynės“ sumanytojas ir organizatorius Darius Klišys, šių metų festivalis, kurio penki koncertai vyks skirtingose erdvėse (kai kurių ilgokai laukta), kviečia ne tik kamerinės muzikos gerbėjus, bet ir ankstyvojo kino gurmanus. Klausytojų ir žiūrovų laukia speciali festivalio programa „Trupančio laiko fragmentai“. „Laikas – teminė ašis, aplink kurią rikiuojami 5 įvairiažanriai, skirtingas muzikos epochas klausytojams pristatantys, renginiai-koncertai. Laikas šiųmečiame festivalio kontekste metaforiškai suvokiamas kaip kultūros bendrąja prasme tvarumo ir kaitos matmuo, sudarantis jos istorinę gelmę. Atmintis čia atlieka esminį vaidmenį – leidžia ne tik prisiminti praeitį, bet ir perkelti į dabartį buvusias jos prasmes“, – sako D. Klišys.
Dar keturi ypatingi vakarai
Spalio 4 d., šeštadienį, 18 val. Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje klausytojai turės galimybę išgirsti vieno geriausių išilginės fleitos ir altinio saksofono atlikėjo Andreaso Böhleno (Vokietija / Šveicarija) solo programą „Tarp improvizacijos ir kompozicijos“. Fleitininkas virtuo-zas „panardins“ publiką į tarpinę erdvę, leidžiančią jungti, kūrybiškai balansuoti tarp dviejų kūrybos požiūrių – kompoziciškai struktūruotų kūrinių ir autentiškos improvizacijos. Programoje skambės ornamentuota Žako Martino Hoteterio muzika, paties atlikėjo sukurta baroko stiliaus kompozicija bei šiuolaikiniai kūriniai, sukuriantys intriguojantį kontrastą su ankstyvosios muzikos tradicija.
Spalio 11 d., šeštadienį, 19 val. (po vakarinių mišių) Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje vokalinis ansamblis „Jerycho“ (Lenkija) pakvies į sakralinės muzikos kelionę su programa „Bogurodzica – Mater Dei: Europos viduramžių muzika, sukurta Mergelės Marijos garbei“. Programa pravers duris į viduramžių ir tradicinės muzikos pasaulį, kviesdama susipažinti su kūriniais, kilusiais iš rašytinių šaltinių ir gyvosios tradicijos simbiozės. Viduramžių instrumentų skambesys suteikia neįprastų emocijų ir išskirtinio spindesio, o autentiškas ansamblio „Jerycho“ giedojimas nuskaidrina sielą. Ši programa ne tik supažindina su praeities muzikos paveldu, bet ir atveria kelius naujiems jo interpretacijos būdams.
Spalio 18 d., šeštadienį, 18 val. ansamblis „Windu“ (Ispanija / Didžioji Britanija) į „Medynes“ grįžta su trenksmu. Šį kartą išilginių fleitų ansambliui prireikė Marijampolės dramos teatro scenos, kurioje jie pristatys teatralizuotą muzikinį projektą „WINDUVISION“. Kas yra išilginių fleitų atlikėjas? Kokios yra fleitininko profesijos subtilybės? Kokia muzikanto, grojančio mediniais pučiamaisiais instrumentais, misija šiandieniniame pasaulyje? Šis energingas, gyvas, autoironiškas ir, neabejotinai, linksmas pasirodymas, drauge su publika ieškos atsakymų į šiuos klausimus. Tai vakaras, žadantis geros nuotaikos pliūpsnį klausytojams.
Spalio 30 d., ketvirtadienį, 18 val. „Spindulio“ kino teatre įvyks festivalio „Medynės 2025“ uždarymo koncertas. Ansamblis XYLOS (Lenkija, Lietuva) pakvies į ankstyvojo kino atstovo Fridricho W. Murnau filmo „Paskutinis žmogus“ (1925 m.) peržiūrą su šiam filmui specialiai sukurtomis ir gyvai atliekamomis muzikinėmis improvizacijomis. Šio filmo peržiūra, lydima originalaus muzikinio įgarsinimo, įvyko 2024 m. Varšuvos „Timeless“ kino festivalyje.
Ansamblio XYLOS – Piotras Domagala (gitara), Darius Klišys (birbynė, elektronika) ir Marekas Toporovskis (klavesinas) – improvizacijos remiasi džiazo, senosios ir eksperimentinės muzikos tradicijų sinteze, pateikiant garsinę šio filmo interpretaciją. Tai turės galimybę išgirsti ir marijampoliečiai – ir muzikos klausytojai, ir ankstyvųjų filmų gerbėjai.
Festivalį organizuoja VšĮ „Sambalsiai“, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė.
