Mokslo metų pradžia: sveikinimai, padėkos, jautrios akimirkos
Marijampolės trečiojo amžiaus universitetas spalio 1-ąją pradėjo naujuosius mokslo metus – taip jau tradiciškai paminima ir Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šį kartą šventė, kuri vadinosi „Gyvenimas tęsiasi: stotelė TAU“, prasidėjusi viltinga daina ir prasmingais žodžiais, buvo ypatinga dėl kelių dalykų.
Vienas jų – prasideda neeiliniai, 21-ieji TAU mokslo metai. Per du dešimtmečius ne tik augta, tobulėta, bet ir įgyta daugybė draugų, tapta pavyzdžiu kitiems. Kažin, ar kas suskaičiuotų visus darbus bei už juos pelnytus apdovanojimus – ėjimas pirmyn, bendrystė, naujovės visada buvo svarbiausias vardiklis. Per du dešimtmečius susibūrė glaudi bendruomenė iš smalsių, nenorinčių užsidaryti namuose vyresnio amžiaus studentų ir nuolat siekiančių juos sudominti, suintriguoti, ieškoti naujo fakultetų dekanų ir lektorių. Per tiek laiko daug kas keitėsi, bet išliko pagrindiniai tikslai ir principai. Marijampolės TAU tuos du dešimtmečius veikė kaip gerai suderintas instrumentas…
Tad ar reikia stebėtis, kad kalbant apie tai nuolat minimas Onutės Sakalauskienės vardas? Prieš du dešimtmečius ji buvo didžioji iniciatorė, kartu su pritariančiais žmonėmis įkūrusi šiame mieste Trečiojo amžiaus universitetą. Teko būti liudininke tos popietės, kai buvo laukiama pirmojo susitikimo… Būta nerimo, bet kai į tuometės Kolegijos salę pradėjo rinktis žmonės ir net pritrūko kėdžių, tapo aišku, kad pradžia gera. Šią spalio pirmąją Marijampolės kultūros centro didžiojoje salėje (kaip, beje, ir ne vienerius metus prieš tai) universiteto bendruomenė ir svečiai vos tilpo – studentų šiais mokslo metais 751!
O. Sakalauskienė šituo pasidžiaugė ir sakė: „Tiems, kurie lanko universitetą, dienos yra prasmingos – todėl džiaukimės kiekviena jų, mokėkime džiaugtis. Perduokime savo žinias vaikams, anūkams. Per šituos dvidešimt metų susibūrė stipri bendruomenė, stipri komanda: seniūnai, studentai. Visus myliu, visais džiaugiuosi ir linkiu sėkmės – nuo šiol aš būsiu universiteto garbės narė: aplankysiu, patarsiu…“ Šią universiteto įkūrėjos kalbą šventės dalyviai palydėjo gausiais aplodismentais, stovėdami.
…Grįžtant prie pradžios reikia paminėti, kad buvo daug sveikinimų ir su mokslo metų pradžia, ir su Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pasidžiaugė, kad plečiasi universiteto bičiulių ratas. „Sveikindami su mokslo metų pradžia ateiname išreikšti pagarbos visiems, kas skiria savo laiką vyresniems žmonėms, jiems neleidžia pasenti, pavargti – dėkoju vadovams, lektoriams. Linkime sėkmės, mes visada būsime greta.“
Sveikinimo žodžius visai bendruomenei ir Onutei Sakalauskienei skyrė Seimo nariai Karolis Podolskis, Tadas Prajara, Kęstutis Mažeika. Į iškilmes spėjo ir Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, pasidžiaugęs, kad toks didelis būrys žmonių jaučiasi reikalingi vieni kitiems, buriasi, jaučia bendrystę ir gali save realizuoti.
Sveikinimų buvo ir daugiau, o akimirkos, kai į sceną išėjo svečiai iš Ukrainos, įveikę netrumpą kelią nuo Lvivo – ypatingos. Jų atstovė padėkos žodžius tarė visiems Lietuvos žmonėms už paramą ir palaikymą, pasidžiaugė, kad gali būti Marijampolėje – jau ketvirtą kartą.
Ji sakė, kad Trečiojo amžiaus universitetas yra pavyzdys, kaip susitelkti, ir dėkojo Onutei už stiprybės pavyzdį. Svečiai jai įteikė išskirtinę puokštę ir karvojų (ypatingą pyragą), linkėjo, kad mūsų valstybė būtų stipri, kad galėtume ramiai gyventi savo žemėje… Linkėjimus palydėjo skambiomis ir graudžiomis ukrainiečių dainomis.
Šventės dalyviams koncertą dovanojo legendinė grupė „Vairas“.