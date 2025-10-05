Į Patilčių parapiją naujasis klebonas atkeliauja su triukšmu: gyventojai lieka be šarvojimo salės
„Dar kojų neapšilo, o jau tvarką daro“. Taip situaciją Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapijoje vertina dalis Igliškėlių kaimo gyventojų. Žmonės sužinojo, kad jų parapiją aptarnavusį kunigą Darių Vasiliauską keičia naujai paskirtas klebonas kun. Petras Algirdas Kanapka ir naikina parapijai priklausančiame pastate daugelį metų veikusią šarvojimo salę. Igliškėlių ir Patilčių gyventojai lieka be vietos, kur atsisveikindavo su mirusiuoju. Susirūpinę žmonės kreipėsi į „Suvalkiečio“ redakciją, Patašinės seniūnijos seniūną, kalbėjosi su prieš tai jų parapiją aptarnavusiu kun. D. Vasiliausku.
Pribloškė iškraustoma klebonija
Pasak į redakciją skambinusių vietos gyventojų, žinia, kad naikinama Patilčių parapijos pastate nuo bažnyčios atstatymo įrengta šarvojimo salė, jiems buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus. Apie tai žmonės sužinojo ne kokiame nors bendrame susirinkime ar pokalbiuose, bet pamatę iškraustomą klebonijos pastatą. Iškraustyti visi ten buvę daiktai: baldai, indai, ritualiniai reikmenys. „Viskas išdraskyta, išardyta. Žmonės tuos daiktus susinešė į namus, nes tai buvo bendruomenei priklausantis turtas, vietiniai aukojo šiai salei pinigus. Kas du šimtus litų davė, kas penkis, yra ir sąrašai“, – pasakojo gyventoja.
„Suvalkiečio“ pakalbintas beveik penkiolika metų parapijos bažnyčioje zakristijonu buvęs Arvydas Isoda paaiškino, kad šarvojimo salė parapijai priklausančiame pastate buvo įrengta apie 2011-uosius, kuomet vyko naujosios mūrinės bažnyčios statybos. Viskuo rūpinosi parapijos klebonas prel. Juozas Pečiukonis, raginęs gyventojus prisidėti prie bažnyčios gerovės, įsirengti šarvojimo salę. „Dokumentų jokių nėra, bet bendruomenė, kiek prisimenu, įgyvendino projektą, gavo lėšų apie 25 tūkst. litų ir juos skyrė šarvojimo salės įrengimui“, – sakė A. Isoda.
Pasak kitų gyventojų, klebonas J. Pečiukonis yra sakęs, kad bažnyčia ir bendruomenė sudarė panaudos sutartį, kuria šarvojimo salė gyventojams išnuomojama dešimčiai metų. Šis laikas kaip ir baigėsi.
Igliškėlių gyventojai supranta, kad pastatas jiems nepriklauso, kaip naujasis klebonas nuspręs, taip ir bus, tačiau jiems skaudžiausia, kad nebuvo jokio pasikalbėjimo, pasitarimo, tik fakto konstatavimas – žmonės pamatė, kad kraustoma klebonija, ardoma šarvojimo salė. Pradėję aiškintis, kas čia vyksta, sužinojo, kad į jų parapiją klebonu paskirtas kun. P. A. Kanapka, kuris ketina šiame pastate gyventi.
Gyventojams pasirodė keista, kad naujasis klebonas dar nedirba, žmonės jo nematę, bet savo tvarką jau daro nuo rugsėjo pradžios. „Reikia su žmonėmis kalbėtis, sutarti, juk nebus klebonas be žmonių“, – sakė A. Isoda, jau atsisakęs zakristijono pareigų.
Pasak gyventojų, dauguma kaimų ir miestelių turi šarvojimo sales. Jiems tai buvo tikrai patogi vieta: čia pat bažnyčia, kitoje kelio pusėje – kapinės, niekur toli važiuoti nereikia, vyresniems žmonėms tai itin aktualu. „Kur dabar mus šarvos, kai numirsime, nežinia“, – rūpinosi vietiniai.
Nemato jokios problemos
Tiesa, ne visi Igliškėlių gyventojai taip galvoja. Yra ir tokių, kurie nemato jokios problemos. Netoli bažnyčios gyvenantys garbaus amžiaus sutuoktiniai sakė, kad žmonės be reikalo kelia triukšmą. Jeigu klebonas nori būti arčiau savo parapijos – tegul gyvena čia, parapija bus gyvesnė. „Padarys naują šarvojimo salę, nė vienas neliks nepašarvotas. Yra tuščias mokyklos pastatas, yra bendruomenė. Be to, kiek tų laidojimų čia būna. Keturi ar penki per metus“, – kalbėjo žmonės.
Pasak gyventojų, jie irgi aukojo pinigų statyboms, šarvojimo salės įrengimui, bet tie pinigai niekur neprapuolė. Gerą dešimtmetį šarvojimo sale žmonės naudojosi. „Nenorime veltis į šį šaršalą, klebonas dar darbo nepradėjo, o jau visokias kalbas apie jį skleidžia, kur jis dirbęs, kaip ten buvo“, – sakė sutuoktiniai.
Pastatas – bažnyčios nuosavybė
Patašinės seniūnijos seniūnas Juozas Milius žinojo apie Igliškėliuose iškilusį rūpestį. Gyventojai seniūnui papasakojo, kad lieka be šarvojimo salės. „Galiu tik pritarti žmonėms, kad bendruomenei reikalinga tokia vieta, šarvojimo sales steigiasi miesteliai, kaimai. Seniūnijoje daug kur salės yra, tik Patilčiuose naikinama. Teks važinėti žmonėms į miestą. Patilčių parapijoje salė buvo įrengta itin geroje vietoje. Vyresnio amžiaus žmonėms, kurių daugiausia ir gyvena kaimuose, buvo patogu į šermenis mirus kaimynui ateiti, ar netekus artimojo, jas surengti, čia pat – bažnyčia, laidojimo namai. Tačiau pastatas – bažnyčios nuosavybė ir aš čia niekuo padėti negaliu“, – sakė seniūnas.
Kunigas Darius Vasiliauskas, iki šiol aptarnavęs Patilčių parapiją, išgirdęs „Suvalkiečio“ klausimą apie šarvojimo salės naikinimą, pradėjo juoktis. Kunigas patvirtino, kad jis jau pasirašęs perdavimo dokumentus. Parapijos klebonu paskirtas kunigas Petras Algirdas Kanapka. Kaip tik šį sekmadienį vyksiančiose šventose Mišiose naujasis klebonas bus pristatytas parapijiečiams. „Aš nepasirašiau jokių dokumentų dėl šarvojimo salės nuomos ir tokių nemačiau prieš pradėdamas aptarnauti Patilčių Šv. Petro Išvadavimo parapiją. Klebonija – parapijos pastatas, jeigu klebonas nusprendė jame įsikurti – jo valia. Suprantu, kad šarvojimo salė prie parapijos yra gerai, bet Patilčiuose buvo labai minimalus poreikis. Per metus nuo dvejų iki ketverių laidotuvių.
Tik per „COVID-19“ pandemiją buvo daugiau, apie dešimtį. Atlydi žmonės ir iš miesto. Todėl nemanau, kad čia labai didelė problema, nematau didelės tragedijos“, – sakė Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. D. Vasiliauskas. Kunigo teigimu, salė buvo jau pasenusi, neturėjo jokių sanitarinių leidimų, kas dabar yra privaloma.
„Aš negaliu vertinti naujojo klebono veiksmų. Jam atrodo logiška ir teisinga įsikurti parapijoje, žmonėms gal atrodo kitaip“, – kalbėjo kun. D. Vasiliauskas.
Klebonas ir numirėlis – nesuderinama
Nuvykę į Patilčių kaimą pasikalbėti su gyventojais, naująjį parapijos kleboną Petrą Algirdą Kanapką radome besitvarkantį bažnyčioje. Jis patvirtino, kad jau rugsėjo pradžioje buvo paskirtas Patilčių parapijos klebonu, šį sekmadienį bažnyčioje aukos šv. Mišias.
Klebonas, išgirdęs, kokiu klausimu norime pasikalbėti, paaiškino, kad atsikrausto gyventi į kleboniją ir retoriškai paklausė: „O jūs norėtumėte kartu su numirėliais gyventi?“
Kunigas P. A. Kanapka teigė neradęs jokių sutarčių dėl šarvojimo salės nuomos. Apskritai nėra dokumentų, kad tokia salė egzistuoja, tai yra parapijos pastatas, kuriame jis turi teisę gyventi. „Didelių remontų man čia nereikia, pastatėme nuotekų valymo įrangą, dar noriu vandens gręžinį įsirengti, nes šulinyje nėra vandens, ir bus galima gyventi. Aš nenaikinau šarvojimo salės. Sprendėme klausimą, ar tokia salė gali būti. Negali egzistuoti nelegali šarvojimo salė, ji neatitinka jokių higienos reikalavimų.
Čia toks pelynas pasidaręs, pilna graužikų namuose. Zakristijono Arvydo aš klausiau, ar bendruomenei tiktų šarvojimo salė be virtuvės. Atsakė, kad – ne. Tuomet negaliu dalintis bendra virtuve, kuri pereinama“, – kalbėjo klebonas.
Kun. P. A. Kanapka sakė nematantis čia jokios problemos. Ją kelia žmonės, kurie daug metų buvo pripratę prie jiems patogios situacijos. O čia ateina žmogus ir sujaukia jų įprastą tvarką. Tuomet kyla pyktis, nedraugiškumas. „Gyvens klebonas, o jo namuose bus lavonas. Tai nenormali situacija. Aš ateinu tarnauti žmonėms, žinau, kad dalis jų bus nepatenkinti manimi. Bet kaip aš sakau, svarbiausia su Dievu viskas būtų gerai, o žmonės yra žmonės. Netobuli, pikti, godūs, nuodėmingi“, – kalbėjo kun. P. A Kanapka.
Kunigas žiniasklaidoje buvo linksniuojamas 2020 metais, kai būdamas Skardupių parapijos klebonu, gyventojų teigimu, neleido į kapines įnešti karsto. Gyventojai surinko beveik tris šimtus parašų, kad kunigas būtų atleistas iš pareigų. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas, norėdamas baigti konfliktą, tuomet perkėlė kun. P. A. Kanapką į kitą tarnystės vietą.
Kunigas dirbo Pilnų namų bendruomenėje Panaros kaime Merkinės seniūnijoje. Klebonas sakė, kad ten jam sekėsi gerai, savo misiją įvykdęs, kas buvo negero, sunaikinęs.
