www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Marijampolės regiono turizmas juda vieninga kryptimi

"Suvalkiečio" inf.

Ketvirtadienį Marijampolės regiono turizmo specialistai susitiko konferencijoje „Marijampolės regiono funkcinės zonos turizmo forumas 2025“. Jame Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras (TIC) „SMART Marijampolė“ kartu su Vilkaviškio, Šakių ir Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrais bei Kalvarijos krašto muziejumi-informaciniu centru diskutavo apie regioninės turizmo plėtros galimybes ir sutarė, kad efektyviausias būdas tobulinti Suvalkijos turizmą – veikti išvien.

„Svarbu ne tik sutvarkyti objektus, bet ir pritraukti žmones į mūsų kraštą“, – pabrėžia Marijampolės TIC „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

– Mintis dirbti kartu su kaimyninėmis savivaldybėmis kilo supratus, kad susivienijusi Suvalkija turistams gali pasiūlyti kur kas daugiau, – sako Marijampolės TIC „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Sutarus, kad ne konkurencija, o bendradarbiavimas yra kelias į sėkmę, Marijampolės regiono turizmo organizacijoms susiklostė palankios aplinkybės įgyvendinti įvairius projektus ir gauti finansavimą turizmo objektams gerinti. Marijampolės savivaldybėje gavus paramą bus tvarkomos Yglos, Ivoniškio ir Žaltyčio ežerų pakrantės, kuriama infrastruktūra prie Varnupių piliakalnio, gerinamos erdvės Šunskuose.

Turizmo forume susitikę Marijampolės regiono turizmo organizacijų vadovai, Savivaldybių merai ir specialistai nutarė bendromis jėgomis stiprinti Suvalkijos turizmą.
Susiję įrašai

Marijampolės vizitinė kortelė – gatvės meno tema

Turizmas mūsų krašte

Buvęs „Linelis“ – laikina stotelė „Šaltinėlio“ vaikams

Nuo spalio 1-osios – naujas teritorinis Marijampolės…

„Ši iniciatyva nėra vien apie gražesnes pakrantes ar patogesnius takus. Jos tikslas – sutvarkytus objektus paversti gyva regiono turizmo dalimi, pritraukti lankytojus ir skatinti keliauti po Suvalkiją“, – paaiškino forumą moderavusi I. Vizgirdienė, pridūrusi, kad pritaikius erdves, Marijampolės regiono turizmo organizacijos kartu rengs parodas, kurs turistinius maršrutus, statys informacinius stendus.

„Viską apjungs nauja, šiuolaikiška turizmo internetinė svetainė, kurioje Suvalkijos keliautojai ras informaciją apie lankytinus objektus ir maršrutus. Investicijomis siekiame ne tik pagerinti infrastruktūrą, bet ir sukurti patrauklų būdą žmonėms atrasti mūsų regioną patogiai, įdomiai, naujai“, – paaiškino Marijampolės TIC „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pranas Daunys – tiltas tarp tylos ir tamsos“
Jaukią popietę – dainos, šypsenos ir bendrystė
Kultūros renginiai spalio mėnesį
Paskutinį rugsėjo sekmadienį prasidėjo „Medynės“

Įvykiai

Sankryžoje susidūrė automobiliai
Automobilis partrenkė mopedu važiavusį jaunuolį
Kalvarijiečiai įkliuvo su kanapėmis
Ant viryklės pamiršo verdamus grybus

Verslas

Europos kosmoso agentūra patvirtino tris lietuviškų užkandžių receptus Europos astronautams
Runkelių kasimo pradžia – ne itin saldi
Žaliosios atliekos turi keliauti į kompostą
Nuo trečiadienio – pokyčiai elektros biržoje: ką būtina žinoti gyventojams?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos