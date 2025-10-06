Marijampolės regiono turizmas juda vieninga kryptimi
Ketvirtadienį Marijampolės regiono turizmo specialistai susitiko konferencijoje „Marijampolės regiono funkcinės zonos turizmo forumas 2025“. Jame Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras (TIC) „SMART Marijampolė“ kartu su Vilkaviškio, Šakių ir Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrais bei Kalvarijos krašto muziejumi-informaciniu centru diskutavo apie regioninės turizmo plėtros galimybes ir sutarė, kad efektyviausias būdas tobulinti Suvalkijos turizmą – veikti išvien.
– Mintis dirbti kartu su kaimyninėmis savivaldybėmis kilo supratus, kad susivienijusi Suvalkija turistams gali pasiūlyti kur kas daugiau, – sako Marijampolės TIC „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.
Sutarus, kad ne konkurencija, o bendradarbiavimas yra kelias į sėkmę, Marijampolės regiono turizmo organizacijoms susiklostė palankios aplinkybės įgyvendinti įvairius projektus ir gauti finansavimą turizmo objektams gerinti. Marijampolės savivaldybėje gavus paramą bus tvarkomos Yglos, Ivoniškio ir Žaltyčio ežerų pakrantės, kuriama infrastruktūra prie Varnupių piliakalnio, gerinamos erdvės Šunskuose.
„Ši iniciatyva nėra vien apie gražesnes pakrantes ar patogesnius takus. Jos tikslas – sutvarkytus objektus paversti gyva regiono turizmo dalimi, pritraukti lankytojus ir skatinti keliauti po Suvalkiją“, – paaiškino forumą moderavusi I. Vizgirdienė, pridūrusi, kad pritaikius erdves, Marijampolės regiono turizmo organizacijos kartu rengs parodas, kurs turistinius maršrutus, statys informacinius stendus.
„Viską apjungs nauja, šiuolaikiška turizmo internetinė svetainė, kurioje Suvalkijos keliautojai ras informaciją apie lankytinus objektus ir maršrutus. Investicijomis siekiame ne tik pagerinti infrastruktūrą, bet ir sukurti patrauklų būdą žmonėms atrasti mūsų regioną patogiai, įdomiai, naujai“, – paaiškino Marijampolės TIC „SMART Marijampolė“ direktorė Ieva Vizgirdienė.