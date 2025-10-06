Paminėta Angelų sargų diena
Spalio 2-ąją minima Angelų sargų – Policijos diena. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai policijos dieną minėjo praėjusį savaitgalį Utenoje, kur į Policijos ir visuomenės šventę rinkosi visos Lietuvos angelai sargai.
Iškilmingoje pareigūnų pagerbimo ceremonijoje skambėjo ne tik Lietuvos policijos Generalinio komisaro Arūno Paulausko, bet ir garbingų svečių – ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės, vidaus reikalų ministro Vladislov Kondratovič sveikinimai. Labiausiai nusipelnę pareigūnai buvo apdovanoti.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Angelų sargų (policijos) dienos proga pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“ apdovanotas Raimundas Antanavičius, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro padėka apdovanotas Vitalijus Šonas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus I poskyrio vyriausiasis tyrėjas.