Spalio 7 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Nacionalinio kultūros protesto banga pasiekė ir Marijampolę
Marijampoliečiai, kuriems rūpi Lietuvos kultūros ateitis, sekmadienio popietę rinkosi tikroje ramybės ir kūrybos oazėje – Marijampolės meno namuose „Užtvanka“. „Mes turime visas teises išsakyti savo laisvą nuomonę.
Dėkingumo ženklas mokytojams – „Švietimo plunksnos“
Spalio 2-ąją, artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Marijampolėje trečius metus iš eilės surengta iškilminga „Švietimo plunksnų“ apdovanojimų ceremonija. Renginio, kuris subūrė švietimo bendruomenę, metu atiduota pagarba tiems, kurie savo darbu, idėjomis bei lyderyste stiprina Marijampolės švietimą. „Švietimo plunksnos“ penkiems pedagogams ir švietimo projektams įteikti kaip simboliai, dėkojant jiems už išmintį, kūrybiškumą ir įkvėpimą.
Mažos knygos – dideli pasauliai
Yra meno kūrinių, kuriuos galima aprašyti faktais: dydžiais, technika, medžiagomis. Ir yra tokių, kurie neapčiuopiami: jie labiau panašūs į būseną, į tylą tarp žodžių, į dvelksmą, kuris užlieja netikėtai. Tokie yra dailininkės Aušrinės Dubauskienės darbai – mažytės, bet didelius emocinius pasaulius talpinančios knygos. Jos rankomis pagamintų (sukurtų) knygelių paroda „(At)spindėjimai“ buvo atidaryta knygų rojuje – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.
Pacientų, kuriems reikia kardiologų pagalbos, labai daug
Skaitytojus supažindiname su gydytoja kardiologe Viktorija Zieniūtė-Woloszyn, kuri Marijampolės ligoninėje dirbti pradėjo rugpjūčio mėnesį. Medikė ką tik baigusi rezidentūros studijas. Kardiologė Marijampolėje kol kas dirba mažu krūviu – kartą per mėnesį vieną šeštadienį.