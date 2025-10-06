www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Spalio 7 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Nacionalinio kultūros protesto banga pasiekė ir Marijampolę

Dalyvaudami nacionaliniame kultūros proteste marijampoliečiai taip pat išsakė vieningą poziciją dėl Lietuvos kultūros ateities.

Marijampoliečiai, kuriems rūpi Lietuvos kultūros ateitis, sekmadienio popietę rinkosi tik­roje ramybės ir kūrybos oazėje – Marijampolės meno namuose „Užtvanka“. „Mes turime visas teises išsakyti savo laisvą nuomonę.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Dėkingumo ženklas mokytojams – „Švietimo plunksnos“

Už švietimo iniciatyvą „Čiurlionio sapnas“ apdovanotos Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokytojos Aurelija Vilkė (kairėje) ir Nijolė Birštonienė.
Susiję įrašai

Liepos 1 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Birželio 27 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Birželio 10 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Gegužės 23 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Spalio 2-ąją, artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Marijampolėje trečius metus iš eilės surengta iškilminga „Švietimo plunksnų“ apdovanojimų ceremonija. Renginio, kuris subūrė švietimo bendruomenę, metu atiduota pagarba tiems, kurie savo darbu, idėjomis bei lyderyste stiprina Marijampolės švietimą. „Švietimo plunksnos“ penkiems pedagogams ir švietimo projektams įteikti kaip simboliai, dėkojant jiems už išmintį, kūrybiškumą ir įkvėpimą.

Mažos knygos – dideli pasauliai

Aušrinė Dubauskienė apie save ir pomėgį gaminti knygas: „Jaučiuosi kaip prosenelės ir močiutės tąsa“.
Aušrinė Dubauskienė apie save ir pomėgį gaminti knygas: „Jaučiuosi kaip prosenelės ir močiutės tąsa“.

Yra meno kūrinių, kuriuos galima aprašyti faktais: dydžiais, technika, medžiagomis. Ir yra tokių, kurie neapčiuopiami: jie labiau panašūs į būseną, į tylą tarp žodžių, į dvelksmą, kuris užlieja netikėtai. Tokie yra dailininkės Aušrinės Dubauskienės darbai – mažytės, bet didelius emocinius pasaulius talpinančios knygos. Jos rankomis pagamintų (sukurtų) knygelių paroda „(At)spindėjimai“ buvo atidaryta knygų rojuje – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje.

Pacientų, kuriems reikia kardiologų pagalbos, labai daug

Gydytoja Viktorija Zieniūtė-Woloszyn sako, kad kardiologijos studijas rinkosi norėdama padėti žmonėms, nes mirtingumas nuo šių ligų – vienas didžiausių.

Skaitytojus supažindiname su gydytoja kardiologe Viktorija Zieniūtė-Woloszyn, kuri Marijampolės ligoninėje dirbti pradėjo rugpjūčio mėnesį. Medikė ką tik baigusi rezidentūros studijas. Kardiologė Marijampolėje kol kas dirba mažu krūviu – kartą per mėnesį vieną šeštadienį.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pranas Daunys – tiltas tarp tylos ir tamsos“
Jaukią popietę – dainos, šypsenos ir bendrystė
Kultūros renginiai spalio mėnesį
Paskutinį rugsėjo sekmadienį prasidėjo „Medynės“

Įvykiai

Sankryžoje susidūrė automobiliai
Automobilis partrenkė mopedu važiavusį jaunuolį
Kalvarijiečiai įkliuvo su kanapėmis
Ant viryklės pamiršo verdamus grybus

Verslas

Europos kosmoso agentūra patvirtino tris lietuviškų užkandžių receptus Europos astronautams
Runkelių kasimo pradžia – ne itin saldi
Žaliosios atliekos turi keliauti į kompostą
Nuo trečiadienio – pokyčiai elektros biržoje: ką būtina žinoti gyventojams?

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos