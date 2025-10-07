Išsakykite savo nuomonę apie sporto ateitį Europoje!
Europos Komisija rengia naują sporto strateginę viziją. Komisijos jaunimo patikros („Youth Check“) kontekste siekiama išgirsti jūsų nuomonę! Tai jūsų galimybė prisidėti prie sporto ateities kūrimo Europoje. Prisijunkite prie diskusijos ir pasakykite, ką manote – mes klausomės!
Kas laukia?
Europos Komisija dirba prie naujos strateginės sporto vizijos ir kviečia jaunus žmones įsitraukti! Taip pat galite skleisti žinią ir paraginti savo sporto ar jaunimo organizacijas dalyvauti. Iki 2026 m. pabaigos planuojama parengti strategiją, kuri sieks padaryti sportą Europoje labiau įtraukiantį, lygiavertį ir tvarų kiekvienam.
Sportas nėra tik pergalės ar pralaimėjimai – tai svarbi mūsų bendruomenių ir ekonomikos dalis. Jis vienija žmones, stiprina sveikatą, sukuria darbo vietų. Europos sporto modelis remiasi tuo, kad fizinis aktyvumas ir toliau išliktų reikšminga visuomenės gyvenimo dalis.
Kodėl verta įsitraukti?
Čia ir prireikia jūsų balso! Komisija nori sužinoti, kokios temos jums atrodo svarbiausios formuojant šią viziją. Dalyvaudami diskusijoje jūs patys padedate nuspręsti, kokius klausimus reikėtų spręsti Europos sporto ateityje.
Jūsų nuomonė svarbi labiau, nei manote. Nesvarbu, ar esate sportininkas, sirgalius, savanoris, ar tiesiog mėgstate būti fiziškai aktyvūs – galite prisidėti prie pokyčių. Pasidalykite, kas jums svarbiausia, ir padėkite kurti sporto politiką, kuri vienytų ir įkvėptų visus Europoje.
Ir tai dar ne viskas! Galite paraginti ir savo sporto ar jaunimo organizacijas – kuo daugiau dalyvių, tuo stipresnis poveikis.
Kaip išsakyti savo nuomonę?
Prisijunkite prie konsultacijos ir leiskite savo balsui būti išgirstam. Ji vyks iki 2025 m. gruodžio 8 d. Tai jūsų proga tapti kažko didesnio dalimi ir padėti kurti stipresnę Europos tapatybę per sporto galią.
Norite sužinoti daugiau apie šią konsultaciją?
Plačiau skaitykite https://youth.europa.eu/news/have-your-say-about-future-of-sport-europe_en