Kalvarijiečiai įkliuvo su kanapėmis
Šeštadienio vakarą Kalvarijoje patruliavę policijos pareigūnai Suvalkų gatvėje pastebėjo keistai besielgiančius vyrą ir moterį. Jie buvo atvykę automobiliais „Audi“. Vyras policijai žinomas dėl narkotinių medžiagų vartojimo, todėl nuspręsta šiuos gyventojus patikrinti.
35 metų Kalvarijos gyventojos rankinėje buvo rasta narkotinės medžiagos, galimai kanapių. Ji policijai nebuvo žinoma.
Pareigūnai apžiūrėję kalvarijietės automobilį „Audi A3“ rado dar kanapių.
22 metų Kalvarijos savivaldybės gyventojo automobilio „Audi A 4“ daiktadėžėje rasta plastikinė dėžutė su galimai narkotine medžiaga – kanapėmis.
Koks kanapių kiekis rastas, paaiškės po specialisto išvados.
Asmenys nesulaikyti, kardomoji priemonė jiems kol kas dar nėra paskirta.