Kūlokų kaime supleškėjo 80 šieno ritinių
Spalio 5-osios naktį, po pirmos valandos, Liudvinavo seniūnijos Kūlokų kaimo keliu važiavęs pilietis pastebėjo laukuose kažką liepsnojant. Žmogui iš toli atrodė, kad dega ferma. Jis paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir pranešė apie gaisrą.
Į Kūlokų kaimo Ūdrupio gatvę išskubėjo ugniagesiai. Laukuose degė ūkininkui priklausantys šieno ritiniai.
Pasak ūkininko, juos čia suvežė prieš kelias savaites. Pirminiais duomenimis, ritinius planuota parduoti ūkininkams iš Lenkijos, buvo laukiama, kol išsiveš.
Šieno ritiniai buvo sukrauti į dvi stirtas. Vienoje buvo šešiasdešimt, kitoje – dvidešimt. Šieno ritiniai sudegė. Gaisrą gesinti padėjo ir pats savininkas savo technika.
Pirminiais duomenimis, įtariamas padegimas. Informacija perduota policijai.
Ūkininkai sakė nežinantys, kas galėjo tyčia padegti šieną, nei pykčių, nei konfliktų, jų teigimu, su niekuo neturėjo.
Pasak policijos pareigūnų, dar nėra aišku, ar tai padegimas, ar savaiminis užsidegimas.