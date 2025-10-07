Kultūros renginiai spalio mėnesį
Marijampolėje
Kultūros centre
Veikia žymiausių menininkų, kilusių iš Sūduvos, jubiliejinė paro-da (dailės galerijoje).
Veikia Marijampolės meno mokyklos mokinių baigiamųjų darbų paroda (II a.).
Veikia Birutės Nenėnienės fotografijų paroda „Tėviškės ramybėje“ (I a.).
Iki 12 d. veikia tapytojų grupės „Mėlynas menas“ darbų paroda (M. B. Stankūnienės menų galerijoje).
10 d. 18 val. – labdaros koncertas ir Marijampolės moterų LIONS klubo gimtadienis.
11 d. 14 val. – koncertas „Margaspalvių lapų sūkuryje“ (Gavaltuvos skyriuje).
12 d. 15 val. – teatro popietė Baraginėje: spektaklis „Žemės ar moteries“.
16 d. 18 val. – grupės „Age“ koncertas.
Dramos teatre
11 d. 18 val. – Marijampolės dramos tetaro mėgėjų trupės spektaklis „Joanos trupė“.
14 d. 18 val. – Utenos kultūros centro lėlių teatro spektaklis „Lapės išdaigos ir kiti nutikimai“.
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje
9 d. 17 val. – Suvalkų krašto muziejaus parodos „Abipus sienos“ atidarymas (Vytauto g. 29).
Veikia paroda „XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviški vakarai Sūduvos krašte“ (Bažnyčios g. 23).
Veikia paroda „Nijolės Miliauskaitės sielos labirintas: gyvenimo Marijampolėje (tuomečiame Kapsuke) patirtys“ (Vytauto g. 29).
Jono Basanavičiaus aikštėje
Veikia paroda „Gyvenimą paaukoję tautai ir Tėvynei“.
Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje
11 d. 19 val. (po šv. Mišių) – „Medynių“ festivalio koncertas „Europos viduramžių muzika, sukurta Mergelės Marijos garbei“. Dalyvauja ansamblis „Jerycho“ (Lenkija).
Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje
Veikia Gabrieliaus Staniulio, Vytauto Kašubos ir Vinco Norkaus kūrybos darbų paroda „Pasaulio sūduviečių pėdsakais“.
14 d. 18 val. – koncertas „Skambantis M. K. Čiurlionio pasaulis“ (dalyvauja Č. Sasnausko choras ir pianistas Dominykas Šimonis).
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje
Veikia Edgaro Lajaus darbų paro-da „Reikėjo berniukams padangių žydrų“ (II a. mažoji salė).
8 d. 15 val. – istorikės Skaidros Grabauskienės paskaita „Pranas Daunys – tiltas tarp tylos ir tamsos“ ir koncertas. Dalyvaus gestų kalbos vertėjai.
Iki 9 d. veikia Aušrinės Dubauskienės knygelių-objektų paroda „(At)spindėjimai“ (I a.).
Nuo 10 d. veiks PSPC Psichikos dienos stacionaro pacientų darbų paroda (I a.).
11 d. 14 val. – parodos „PERSONA“ atidarymas (Vaikų ir jaunimo edukacijos centras).
11 d. 14 val. – knygos „Geltonoji musė“ ir žurnalo „Baltas kambarys“ rubrikos „Pelės urvelis“ pristatymas. Dalyvauja autorės Rasa Naktis ir Luana Masienė.
13, 14, 15, 22, 23 dienomis nuo 9 val. – nemokami mokymai „Skaitmeniniai įgūdžiai: viešosios e. paslaugos kasdienai“ (II a. medijų erdvėje).
14 d. 17 val. – knygos „Ąžuolyno biblioteka (1950– 2025): 24 pasakojimai apie biblioteką“ pristatymas (didžiojoje salėje).
Rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (Kantališkių kaimas)
Veikia Juozo Bernardo Tumo jubiliejinė tapybos paroda; Luknės Veikšaitės ir Ainės Babraitytės kūrybos darbų paroda ir Birštono meno mokyklos suaugusiųjų skyriaus tapybos paroda „Monologai IV“.
Kalvarijos savivaldybėje
10 d.17 val. – šventė „Ir kaip to rudenėlio nemylėt“ (Brukuose).
11 d. 14 val. – popietė su žymiais krašto žmonėmis (Aistiškiuose).
12 d. 14 val. – liaudiškos muzikos kapelų šventė „Grok, armonika, grok“ (Jungėnų kultūros namuose).
13–23 dienomis – moliūgų skaptavimo dirbtuvės Jusevičiuose.
Kazlų Rūdos savivaldybėje
Kultūros centre
Veikia Irenos Lukoševičiūtės-Skučienės gobelenų paroda „Laisvalaikio „vaikai“.
Veikia plenero „Kazlų Rūdos savivaldybei – 25-eri“ darbų paroda.
11 d. 17 val. – spektaklis „Valytojas“.
11 d. nuo 9 val. – rudeninis dviratininkų maratonas „Spalvotas ruduo Kazlų Rūdos girioje“. Startas – iš Ąžuolų Būdos.
14 d. – moliūgų skobimo dirbtuvės Jankuose.