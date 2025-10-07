Majotas: Indijos vandenyno perlas ir Prancūzijos užjūrio departamentas
Majotas (pranc. Mayotte) – tai mažas, bet unikalus salynas tarp Madagaskaro ir Mozambiko krantų, Indijos vandenyne. Ši sala yra viena iš Prancūzijos užjūrio departamentų ir kartu – viena tolimiausių Europos Sąjungos dalių.
Geografija ir gamta
Majotą sudaro dvi pagrindinės salos – Didžioji Žemė (Grande-Terre) ir Mažoji Žemė (Petite-Terre) – bei kelios mažos salelės. Tai tropinio klimato rojus, apsuptas didžiulės lagūnos, kuri yra viena iš didžiausių pasaulyje. Lagūną supa koraliniai rifai, dėl to sala ypač patraukli nardymo ir gamtos mylėtojams.
Sala garsėja turtinga biologine įvairove: čia galima pamatyti delfinų, jūros vėžlių, spalvingų koralų ir net nykstančių lemūrų.
Istorija ir kultūra
Majotas nuo seno buvo svarbi Indijos vandenyno prekybos vieta. Čia persipynė Afrikos, Arabų ir Prancūzijos įtakos. 1843 m. sala tapo Prancūzijos kolonija, o 2011 m. įgijo Prancūzijos užjūrio departamento statusą.
Kultūriškai Majotas yra unikali: dauguma gyventojų kilę iš Komorų salų, todėl čia juntamos afrikietiškos, islamo ir prancūziškos tradicijos. Oficialioji kalba – prancūzų, bet plačiai vartojamos ir vietinės kalbos – šiomaoro ir malagasių.
Ekonomika ir iššūkiai
Majoto ekonomika labai priklauso nuo Prancūzijos paramos. Didžiausi sektoriai – viešasis administravimas, paslaugos, žemės ūkis (ypač vanilės, ylang-ylang aliejaus, prieskonių auginimas). Sala garsėja kaip viena svarbiausių ylang-ylang – kvepalų gamybai naudojamo augalo – tiekėjų pasaulyje.
Tačiau sala susiduria ir su rimtais iššūkiais: dideliu gyventojų tankumu, socialine įtampa, nelegalia migracija iš kaimyninių Komorų, jaunimo nedarbu.
Europa – Indijos vandenyne
Būdama Prancūzijos dalis, Majotas yra ir Europos Sąjungos teritorija. Tai reiškia, kad čia taikomi ES įstatymai, valiuta yra euras, o salos gyventojai yra ES piliečiai. Tačiau geografinė padėtis lemia, kad daugelis problemų – transportas, klimato kaitos poveikis, socialiniai klausimai – yra specifiniai ir reikalauja atskiro dėmesio iš Europos institucijų.
Turizmas ir patirtys
Majotas dar nėra masinio turizmo kryptis, todėl keliautojai čia gali patirti autentišką gamtos grožį. Didžiausia atrakcija – plaukiojimas po lagūną, kur galima pamatyti delfinus ir stebėti jūros vėžlius jų natūralioje aplinkoje. Sala taip pat vilioja nardymo entuziastus, nes rifų ekosistemos yra nepaprastai turtingos.
Komentarai nepriimami.