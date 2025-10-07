www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Majotas: Indijos vandenyno perlas ir Prancūzijos užjūrio departamentas

"Suvalkiečio" inf.

Majotas (pranc. Mayotte) – tai mažas, bet unikalus salynas tarp Madagaskaro ir Mozambiko krantų, Indijos vandenyne. Ši sala yra viena iš Prancūzijos užjūrio departamentų ir kartu – viena tolimiausių Europos Sąjungos dalių.

Autorius Franck Bouttemy CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30143503

Geografija ir gamta

Majotą sudaro dvi pagrindinės salos – Didžioji Žemė (Grande-Terre) ir Mažoji Žemė (Petite-Terre) – bei kelios mažos salelės. Tai tropinio klimato rojus, apsuptas didžiulės lagūnos, kuri yra viena iš didžiausių pasaulyje. Lagūną supa koraliniai rifai, dėl to sala ypač patraukli nardymo ir gamtos mylėtojams.

Sala garsėja turtinga biologine įvairove: čia galima pamatyti delfinų, jūros vėžlių, spalvingų koralų ir net nykstančių lemūrų.

Istorija ir kultūra

Majotas nuo seno buvo svarbi Indijos vandenyno prekybos vieta. Čia persipynė Afrikos, Arabų ir Prancūzijos įtakos. 1843 m. sala tapo Prancūzijos kolonija, o 2011 m. įgijo Prancūzijos užjūrio departamento statusą.

Kultūriškai Majotas yra unikali: dauguma gyventojų kilę iš Komorų salų, todėl čia juntamos afrikietiškos, islamo ir prancūziškos tradicijos. Oficialioji kalba – prancūzų, bet plačiai vartojamos ir vietinės kalbos – šiomaoro ir malagasių.

Ekonomika ir iššūkiai

Majoto ekonomika labai priklauso nuo Prancūzijos paramos. Didžiausi sektoriai – viešasis administravimas, paslaugos, žemės ūkis (ypač vanilės, ylang-ylang aliejaus, prieskonių auginimas). Sala garsėja kaip viena svarbiausių ylang-ylang – kvepalų gamybai naudojamo augalo – tiekėjų pasaulyje.

Tačiau sala susiduria ir su rimtais iššūkiais: dideliu gyventojų tankumu, socialine įtampa, nelegalia migracija iš kaimyninių Komorų, jaunimo nedarbu.

Europa – Indijos vandenyne

Būdama Prancūzijos dalis, Majotas yra ir Europos Sąjungos teritorija. Tai reiškia, kad čia taikomi ES įstatymai, valiuta yra euras, o salos gyventojai yra ES piliečiai. Tačiau geografinė padėtis lemia, kad daugelis problemų – transportas, klimato kaitos poveikis, socialiniai klausimai – yra specifiniai ir reikalauja atskiro dėmesio iš Europos institucijų.

Turizmas ir patirtys

Majotas dar nėra masinio turizmo kryptis, todėl keliautojai čia gali patirti autentišką gamtos grožį. Didžiausia atrakcija – plaukiojimas po lagūną, kur galima pamatyti delfinus ir stebėti jūros vėžlius jų natūralioje aplinkoje. Sala taip pat vilioja nardymo entuziastus, nes rifų ekosistemos yra nepaprastai turtingos.

www.europospulsas.lt

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją
Kultūros renginiai sausio mėnesį
Aikštėje sužibo ledo skulptūros
Aplankė ir paliko žinią…

Įvykiai

Nelaimė Aistiškių kaime – ūkinį pastatą sunaikino ugnis
Snieguotuose keliuose automobiliams kliūtimi tampa kelininkų technika
Buvęs garsus futbolininkas Papečkys už nužudymą 8 metams siunčiamas į kalėjimą
Lekėčių miestelyje susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis

Verslas

Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus
Medelių įvairovė kalėdinei nuotaikai kurti – didelė
Planuota gamyklos statyba įšaldyta

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos