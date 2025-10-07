Nuo protesto iki tremties: Baltarusijos studento kova už demokratiją
Kas priverčia jauną vyrą palikti savo šalį? 24 metų Baltarusijos studentas Daniilas Kajūnas, dabar gyvenantis Slovakijoje, pasakoja apie aktyvizmą, baimę ir kovą už demokratiją.
Daniilui 24 metai, jis – finansų valdymo studentas, ramus, bet ryžtingas aktyvistas. Gimęs Baltarusijoje, dabar gyvena Bratislavoje. Po 2020 m. prezidento rinkimų Baltarusijoje radikaliai pasikeitė ne tik jo gyvenimas, bet kartu ir jo supratimas apie laisvę. Susitikome jaunimo projekte Armėnijoje, kur Daniilas papasakojo man savo kelią – nuo studentų protestų Minske organizavimo iki pabėgimo iš šalies. Jo istorija – tai baimės, drąsos ir atkaklumo pasakojimas.
Oliveris: Ar gali papasakoti, kaip atsidūrei Slovakijoje ir kokie buvo tavo pirmieji įspūdžiai?
Daniilas: Išvykau iš Baltarusijos 2020 m. lapkritį, nes politinė situacija ten buvo labai sunki. Pirmiausia išvykau į Ukrainą. Vėliau pateikiau paraišką studijuoti Komenskio universitete Bratislavoje ir buvau priimtas. Pradėjau mokytis slovakų kalbos. Atvykau 2021 m. gegužę ir jau pirmą vakarą užlipau į Bratislavos pilį. Vaizdas mane sužavėjo – miestas atrodė gražus ir ramus. Tai man labai patiko. Čia jaučiuosi ramus ir laisvas.
Oliveris: Koks buvo gyvenimas Baltarusijoje? Ar jauteisi, kad tavo laisvės buvo ribotos?
Daniilas: Gimiau 2001 m., o Lukašenka valdžioje buvo nuo 1994-ųjų. Kai paaugau, pradėjau daugiau sužinoti apie istoriją ir supratau, kaip jis pamažu vis labiau telkė valdžią, ypač per prieštaringus referendumus 1996 ir 2004 m.
Bet suvokimas prasidėjo dar anksčiau. Mokykloje kasdien matydavau tą patį „ūsuočio seno žmogaus“ – Lukašenkos – portretą ant sienos, šalia raudonos ir žalios valstybinės vėliavos. Iš istorijos pamokų žinojau, kad mūsų tikroji vėliava ir herbas atrodė visiškai kitaip. Tada pradėjau jausti, kad mums mokykloje rodo neteisingą informaciją, o tiesa yra slepiama.
Oliveris: Kaip tavo bendraamžiai ir mokytojai reagavo į tokias idėjas?
Daniilas: Mokytojai ir darbuotojai daugiausia palaikė režimą, ypač todėl, kad mūsų mokyklos ir universitetai yra valstybiniai. Tačiau dažnai tai buvo ne todėl, kad jie juo tikėjo – jie bijojo prarasti darbą. Tikro pasirinkimo nebuvo. Studentai, ypač mano artimi draugai, buvo labiau nepriklausomi. Jie palaikė demokratines vertybes. Iš tikrųjų aš persikėliau į Slovakiją su dviem savo geriausiais draugais, kurie tikėjo tais pačiais dalykais: demokratija, laisve ir Europa.
Mes pažinojome vieni kitus nuo pradinės mokyklos, kartu treniravomės plaukimo grupėje, vėliau studijavome rinkodarą universitete. Po rinkimų kartu organizavome studentų protestus ir galiausiai emigravome iš Baltarusijos. Dabar jie taip pat studijuoja Komenskio universitete ir dirba Slovakijoje.
Oliveris: Kaip pirmą kartą įsitraukei į politinį aktyvizmą?
Daniilas: Mane įkvėpė pirmasis protestas 2018 m., kai buvo minima Baltarusijos Liaudies Respublikos 100 metų sukaktis. Tas protestas buvo oficialiai patvirtintas valdžios, todėl nebuvo tiesioginės smurto grėsmės. Ten pamačiau daug žmonių, kurie dalijosi mano požiūriu – kad Baltarusija turėtų eiti europiniu, demokratiniu keliu. Tai buvo stipri akimirka. Supratau, kad nesu vienas.
2020 m., prieš prezidento rinkimus, prisijungiau prie opozicijos kandidato Viktaro Babarykos iniciatyvinės grupės. Padėjau rinkti parašus jo kandidatūrai paremti. Tuo metu jis buvo laikomas favoritu – žmogumi, kuris galėjo laimėti antrame ture. Tačiau vėliau jis buvo suimtas pagal suklastotus kaltinimus. Tuo pat metu buvo suimtas ir kitas svarbus opozicijos veikėjas Siarhėjus Cichanouskis. Jo žmona, Sviatlana Cichanouskaja, perėmė jo vietą ir tapo pagrindine opozicijos kandidate. (Siarhėjus neseniai buvo paleistas iš kalėjimo po daugiau nei ketverių metų.)
Oliveris: Ar gali apibūdinti kokį nors protestą ar veiksmą, kurį padėjai organizuoti?
Daniilas: Pirmasis veiksmas, kurį padėjau organizuoti, buvo studentų streikas mano fakultete, kur studijavau rinkodarą ir vadybą Baltarusijos nacionaliniame technikos universitete. Kartu su draugais sukūrėme „Telegram“ kanalą savo fakultetui, kad galėtume dalintis naujienomis ir informacija apie protestus. Jis išaugo iki daugiau nei 600 prenumeratorių, nors visame fakultete buvo tik apie 450 studentų.
Pradėjome nuo veiksmų universiteto teritorijoje, o vėliau surengėme studentų eitynes pagrindinėje Minsko gatvėje. Tas protestas truko tik apie dešimt minučių. Greitai atvyko OMON, riaušių policija, ir sulaikė apie 70 žmonių. Visi jie buvo nuteisti 15 parų kalėjimo. Tą dieną man pasisekė – gerai žinojau gatves ir galėjau greitai pabėgti.
Oliveris: Ar kada nors bijojai, kad pats būsi suimtas?
Daniilas: Taip, be abejo. ta baimė buvo nuolat. ypač 2020 m. rugpjūčio 9 ir 10 d. – tai buvo dvi neužmirštamos gatvės pasipriešinimo naktys. Puškinskajos gatvė ir „Stella“ monumentas tapo pagrindiniais protestų centrais. buvo barikadų, riaušių policijos, kareivių, dūminių granatų. visi žinojome, kad jei mus pagaus, reikš bent 15 parų kalėjimo.
Bet baisiausia akimirka įvyko namuose. Vieną naktį kažkas bandė įsilaužti į mano butą. Pasak mano tėvų, tai buvo policija. Laimei, manęs ten nebuvo – buvau pas merginą. Kitą rytą susidėjau daiktus ir pirmu autobusu išvykau į Kijevą. Tą pačią naktį dešimt mano draugų – įskaitant tuos iš studentų streiko grupės – buvo suimti. Kai kurie buvo nuteisti iki dvejų su puse metų kalėjimo. Jei nebūčiau išvykęs, esu tikras, kad ir pats būčiau kalėjime.
Oliveris: Paminėjai „Stella“ monumentą. Ar gali papasakoti daugiau apie jo reikšmę?
Daniilas: „Stella“ yra „Minskas – didvyrių miestas“ monumentas, esantis beveik pačiame Minsko centre. Tai buvo kruviniausių susidūrimų vieta pirmąją barikadų naktį, rugpjūčio 9-ąją. O lygiai po savaitės, 2020 m. rugpjūčio 16 d., ten įvyko didžiausias protestas Baltarusijos istorijoje.
Pagal nepriklausomus skaičiavimus, į Minsko gatves išėjo nuo 200 000 iki 300 000 protestuotojų. Tą dieną prisimenu labai aiškiai – buvo nuostabūs žmonės, apsirengę baltai, laikė gėles, jų buvo tiek daug, kad eidamas Nepriklausomybės prospektu nemačiau minios galo. Tuo momentu atrodė, kad visame mieste nebėra nei režimo saugumo pajėgų, nei riaušių policijos. Tą dieną tikrai tikėjau, kad turime galimybę įvykdyti revoliuciją.
Oliveris: Kokia buvo sunkiausia aktyvisto veiklos dalis Baltarusijoje?
Daniilas: Visada jautei, kad vyksta baisūs dalykai – politikoje, švietime, kariuomenėje, užsienio politikoje. Ir nuolatinė baimė būti suimtam. Reikia stiprios vidinės motyvacijos, kad galėtum tęsti.
Oliveris: Kaip vertini dabartinę politinę situaciją Baltarusijoje?
Daniilas: Ji siaubinga. Yra daugiau nei tūkstantis politinių kalinių. Šalis iš esmės yra okupuota Rusijos. 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, jie net naudojo Baltarusijos teritoriją. Tai buvo vienas gėdingiausių Lukašenkos režimo sprendimų. Baltarusija nebėra tik diktatūra – ji dabar prisideda prie tarptautinių nusikaltimų.
Oliveris: Kaip lygini politiką Slovakijoje ir Baltarusijoje?
Daniilas: Slovakija yra demokratija, kaip dauguma Europos šalių – ačiū Dievui. Čia žmonės gali protestuoti, organizuotis, balsuoti. Jei kas nors neveikia, galite tai pakeisti per sąžiningus rinkimus. Baltarusijoje to neturime. Ten rinkimai yra suklastoti.
Oliveris: Ar matai kokių nors pavojingų ženklų ar panašumų tarp Slovakijos ir Baltarusijos?
Daniilas: Vienintelis dalykas, kuris mane neramino, buvo tada, kai Slovakijos premjeras lankėsi Maskvoje per Pergalės dieną. Bet jis grįžo, ir čia vis dar turite tikrą opoziciją ir sąžiningus rinkimus. Tai ir yra esminis skirtumas.
Oliveris: Ar dalyvavai kokiuose nors protestuose Slovakijoje?
Daniilas: Taip, kartą – pačiame pirmajame proteste, skirtame Ukrainai palaikyti, 2022 m. vasario 24 d. Negalėjau likti nuošaly.
Oliveris: Ką patartum jaunimui, protestuojančiam Europoje?
Daniilas: Niekada nemanykite, kad esate per maži, kad padarytumėte pokytį. Vienas žmogus gali pradėti pokyčių bangą. Reikia turėti tvirtą charakterį ir niekada nepasiduoti. Visada – niekada nepasiduokite.
Oliveris: Ko, tavo manymu, žmonės Vakarų Europoje nesupranta apie gyvenimą autoritariniuose režimuose?
Daniilas: Gyvenimas diktatūroje visiškai kitoks. Visada jauti baimę. Žmonės Baltarusijoje bijo net pamėgti politinį įrašą internete. Jei tai padarysi – jei paspausi „patinka“ ar pasidalinsi opozicine žinute – gali būti suimtas ir nuteistas dviem savaitėms kalėjimo. Tai realybė.
Oliveris: Kas tave įkvepia tikėti ateitimi?
Daniilas: Visada tikėjau, kad diktatūros laikui bėgant susilpnėja. Anksčiau ar vėliau jos visos žlunga. Taip buvo Čilėje su Pinočetu, Rumunijoje su Čiaušesku ir kitose vietose. Tikiu, kad taip nutiks ir Baltarusijoje, ir Rusijoje. Tokiems žmonėms niekada nesibaigia gerai.
Jaunieji žurnalistai Europoje – susipažinkite su autoriumi
Oliver Čechmánek
Man labiausiai įsiminė savanorystė skautų festivalyje Šiaurės Makedonijoje ir pagalba prie Ukrainos sienos netrukus po invazijos pradžios.
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/protest-exile-belarusian-students-fight-democracy_en
Komentarai nepriimami.