Dėkingumo ženklas mokytojams – „Švietimo plunksnos“

Rita Šlapševičienė

Spalio 2-ąją, artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Marijampolėje trečius metus iš eilės surengta iškilminga „Švietimo plunksnų“ apdovanojimų ceremonija. Renginio, kuris subūrė švietimo bendruomenę, metu atiduota pagarba tiems, kurie savo darbu, idėjomis bei lyderyste stiprina Marijampolės švietimą. „Švietimo plunksnos“ penkiems pedagogams ir švietimo projektams įteikti kaip simboliai, dėkojant jiems už išmintį, kūrybiškumą ir įkvėpimą.

Apdovanojimai mokytojoms, kurios įkvepia ir veda pirmyn

„Švietimo plunksnų“ apdovanojimų laureatus išrinko marijampoliečiai. Viešo balsavimo metu gyventojai buvo kviečiami nuspręsti, kurie mokytojai, švietimo projektai ir inovacijos labiausiai nusipelnė įvertinimo. Susumavus balsus paaiškėjo, kad „Metų mokytojo“ apdovanojimas šiemet atiteko Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytojai ekspertei Ingai Jurčikonytei-Kaminskienei.

Pedagogė garsėja profesionalumu, moderniais ugdymo metodais ir gebėjimu mokinius įkvėpti siekti aukščiausių tikslų. „Ačiū už įvertinimą, bet tai nėra tik mano nuopelnas. Tai yra ir mano mokinių, kolegų, gimnazijos bendras rezultatas. Ačiū už pasitikėjimą ir galimybę dirbti mylimą darbą“, – atsiimdama apdovanojimą sakė Sūduvos gimnazijos mokytoja.

„Metų švietimo lyderio“ plunksna įteikta Marijampolės „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei Daivai Vilkienei. Apdovanojimas jai įteiktas už aktyviai skatinamą mokyklos pažangą, dalijimąsi patirtimi su kolegomis ir aplinkos, kurioje vaikai gali tyrinėti, eksperimentuoti bei patirti mokymosi džiaugsmą, kūrimą. „Mažas ar didelis darbas nebūtinai turi būti matomas. Jis turi sukurti kažką gražaus, ką mato vaikai, mokytojai, kolegos. „Ryto“ progimnazija, jūs davėte man daugiau, nei aš galėjau duoti jums“, – mokyklos bendruomenei dėkojo mokytoja D. Vilkienė.

Pagerbti kūrėjai ir inovatoriai

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio psichologė Jurgita Radžiūnienė pripažinta „Metų švietimo pagalbos specialiste“. „Priimu šią plunksną ne kaip asmeninį įvertinimą, bet kaip visos Marijampolės lopšelio-darželio komandos pripažinimą. Dėkoju vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, tėveliams ir visiems, kurie stengiasi dėl pačių mažiausiųjų gerovės“, – dėkodama už pripažinimą Marijampolės švietimo bendruomenei kalbėjo J. Radžiūnienė. Balsavusiųjų nuomone, ji „Švietimo plunksnos“ buvo verta dėl šilto bendravimo, gebėjimo įtraukti tėvus ir pedagogus į bendras veiklas bei kurti saugią, įtraukią ugdymo aplinką.

Sėkmingiausio švietimo projekto plunksną pelnė tarpdiscip­lininė iniciatyva „Čiurlionio sap­nas“, įgyvendinta Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje. Jo iniciatorės – istorijos mokytoja metodininkė Aurelija Vilkė ir geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė. Jų sumanymas sujungti istorijos, geografijos, dailės, muzikos ir technologijų mokslų sritis paskatino mokinius atrasti M. K. Čiurlionio kūrybą naujais būdais, skatino kūrybiškumą bei emocinį ryšį su kultūra. „Jaudinantis momentas. Dėkoju pirmiausia kolegei Aurelijai. Joks projektas nepavyktų, jei dirbtume vieni. Ačiū tariu ir visiems kolegoms, nes be jų prisidėjimo nebūtų rezultato“, – už įvertinimą dėkojo N. Birštonienė.

Mykolo Romerio universiteto Marijampolės regioninis STEAM centras pelnė „Metų švietimo inovacijos“ titulą. Vos per keletą metų jis tapo regiono inovacijų židiniu, suburiančiu mokytojus ir mokinius bendriems tyrinėjimams, kūrybiškumui bei patirtiniam ugdymui.

Dėkodama už pripažinimą ir apdovanojimą, Marijampolės švietimo bendruomenei Vaida Pituškienė, Marijampolės STEAM centro vadovė, kalbėjo: „STEAM ugdymas yra tik viena burė, kuri švietimo laivui gali padėti judėti greičiau, kryptingiau, inovatyviau. Jūsų, kolegos, pagalba mes įleidžiame šaknis į Marijampolės ir regiono švietimą. Mes stipriai augame, mokomės ir esame pasiruošę į Marijampolę atnešti dar daugiau inovacijų. Miela bendruomene, mieli kolegos, sveikatos, energijos, kūrybiškumo ir lengvų kasdienybės žingsnių. Su profesine švente visus!“

Apdovanojimų ceremonijoje švietimo bendruomenei buvo dėkojama už kantrybę, atsidavimą ir išmintį, atsakomybę ir rūpestį, lydint jaunus žmones į gyvenimą. „Tik jūsų dėka auga civilizuota, išsilavinusi, kultūringa, tėvynę Lietuvą ir šeimą mylinti karta“, – pedagogams dėkojo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Sveikindamas švietimo bendruomenę, meras ypač džiaugėsi, kad praėjusių metų švietimo įstaigų reitinguose Marijampolės mokyklų pavadinimai rikiavosi greta didžiųjų Lietuvos miestų švietimo įstaigų vardų. „Reitingai ne viską parodo, bet jie – taip pat didelis jūsų nuopelnas“, – tikino P. Isoda.
„Švietimo plunksnos 2025“ apdovanojimus vainikavo muzikinė programa, kurią Marijampolės švietimo bendruomenei dovanojo grupė „IL Senso“.

