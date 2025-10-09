Marijampolės ligoninėje – devyni nauji gydytojai
Sveikatos priežiūros specialistų trūkumas – aktuali tema, kuria plačiai diskutuojama, ieškoma įvairių priemonių, padedančių spręsti šią problemą, įskaitant teisinio reglamentavimo tobulinimą mūsų šalyje vykdomame sveikatos priežiūros specialistų rengimo, pritraukimo projekte numatytų priemonių įgyvendinimą, kompleksinių skatinamųjų priemonių taikymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams ir kita.
Marijampolės ligoninė daug dėmesio skiria tinkamam ir efektyviam sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo, įgalinimo bei išlaikymo procesui, siekdama spręsti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemas, užtikrinti įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę. Atsižvelgdama į ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir kiekį, šias paslaugas teikiančių gydytojų specialistų skaičių, jų poreikio prognozes bei augantį atitinkamo profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį mūsų regione, įstaiga nuo šių metų vasaros pradžios iki rugsėjo vidurio įdarbino devynis atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus.
Tai – gydytojos kardiologės Grytė Ramantauskaitė ir Viktorija Zieniūtė-Woloszyn, gydytojos neurologės Paula Mateikienė ir Ieva Čelpačenko, skubiosios medicinos gydytoja Gabrielė Mickutė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Jolita Jeremičė, gydytojas chirurgas Mindaugas Šilkūnas, gydytoja anesteziologė reanimatologė Jovita Jakubauskienė, vidaus ligų gydytoja Ingrida Ruškytė.
Žinoma, ypač svarbi užduotis mums – ne tik pritraukti gydytojus specialistus, bet ir juos išsaugoti, kad neišvyktų į kitas įstaigas. Tam skiriame atitinkamas skatinamąsias priemones, įskaitant profesinio tobulėjimo galimybes, įtraukimą į sprendimų priėmimą, savęs realizaciją, sėkmingą integraciją į regioną, visuomenę, kolektyvą bei kitas kompleksines priemones.
Pažymėtina, kad ligoninės atstovai aktyviai bendradarbiauja ir su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, ir su Vilniaus universitetu, dalyvaudami jų organizuojamuose kasmetiniuose renginiuose, kuriuose būna gausus būrys medicinos studentų, gydytojų rezidentų, pristatydami mūsų įstaigą, ateities perspektyvas, įskaitant atitinkamų rezidentūros studijų finansavimą, karjeros galimybes ir kitus aspektus.
2024 metais buvo pasirašytos dvi rezidentūros studijų (kardiologijos ir radiologijos) apmokėjimo sutartys. Šiais metais taip pat esame pasirašę dvi rezidentūros studijų (kardiologijos bei ortopedijos ir traumatologijos) apmokėjimo sutartis. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dvi iš pasirašytų sutarčių yra sėkmingai įgyvendinamo projekto „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Marijampolės savivaldybėje“ (projekto vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracija) rezultatas.
Ypač džiaugiamės, kad mūsų įstaiga 2024–2025 metais papildomai buvo patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Vilniaus universiteto rezidentūros baze šių rezidentūros studijų programų ciklų praktinėms dalims atlikti: neurologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, radiologijos, akušerijos ir ginekologijos, skubiosios medicinos. Iki šiol ligoninė, kaip rezidentūros bazė, buvo patvirtinta vidaus ligų ir chirurgijos rezidentūros studijų programoms.
Šiais metais esame sulaukę didelio skubiosios medicinos ir vidaus ligų rezidentūros studijų programose studijuojančių gydytojų rezidentų susidomėjimo mūsų įstaiga, kurie sėkmingai atliko, atlieka ar planuoja atlikti profesinę praktiką mūsų įstaigoje. Neabejojame, jog profesinės praktikos atlikimo galimybių sudarymas didžiausioje mūsų regiono įstaigoje yra itin svarbus aspektas efektyviam sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo procesui įgyvendinti.
Atlikdami praktiką būsimi gydytojai specialistai susipažįsta su įstaigos infrastruktūra, kolektyvu, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo procesais, turi galimybę mokytis bei tobulėti dėl mūsų įstaigoje teikiamų paslaugų daugiaprofiliškumo, sudarytų sąlygų dalyvauti Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje ten dirbančių gydytojų iniciatyva periodiškai organizuojamuose simuliacijų mokymuose ir t. t.
Norime padėkoti Marijampolės savivaldybės administracijai, kurios skiriamas finansavimas, kaip skatinimo priemonė, taikoma į ligoninę atvykstantiems dirbti trūkstamos specialybės gydytojams, yra itin reikšmingas aspektas gydytojų specialistų pritraukimo procese. 2024 metais buvo pasirašytos septynių gydytojų specialistų piniginės išmokos sutartys (skubiosios medicinos gydytojų, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, gydytojo radiologo, gydytojo psichiatro), artimiausiu metu tikimės pritarimo dar trijų gydytojų specialistų (gydytojo anesteziologo reanimatologo, gydytojo ortopedo traumatologo, gydytojo chirurgo) pateiktiems prašymams dėl skatinimo priemonės teikimo.
Nuoširdžiai džiaugiamės nuolatiniu ir efektyviu gydytojų specialistų pritraukimo į mūsų įstaigą įgyvendinimo procesu, pasiektais rezultatais bei galimybe papildyti gydytojų specialistų gretas trūkstamos specialybės gydytojais. Ypač smagu matyti gydytojų specialistų komandos gretose atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojus, kurie iki profesinės kvalifikacijos įgijimo dirbo medicinos gydytojais mūsų įstaigoje. Tai rodo šių specialistų pasitikėjimą organizacija, jos vertybėmis, galimybėmis geriausiai save realizuoti pasirinktame profesiniame kelyje.
Dėkojame ligoninėje dirbančiam kolektyvui, kuris reikšmingai prisideda prie gydytojų specialistų pritraukimo, įskaitant gydytojų rezidentų mentorius, skyrių vadovus, gydytojus, padedančius kolegoms sėkmingai integruotis į organizacijos bendruomenę, kuriančius palankų psichoemocinį klimatą.
Agnė DAUKŠIENĖ, Marijampolės ligoninės direktoriaus pavaduotoja ambulatorinių paslaugų valdymui ir kokybei