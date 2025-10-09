Nacionalinio kultūros protesto banga pasiekė ir Marijampolę
Sekmadienį, spalio 5-ąją, visoje šalyje vyko šimtai renginių, kurių tikslas vienas – išsakyti aiškią kultūros bendruomenės ir didelės dalies piliečių valią, kad nesutinkama Kultūros ministerijos vairo atiduoti „Nemuno aušros“ partijai. Įvairiausius šalies kampelius užliejusi kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ neaplenkė ir Marijampolės. Meno namuose „Užtvanka“ susirinko dešimtys neabejingų marijampoliečių. Viena iš šių meno namų įkūrėjų Rugilė Navickaitė sako, kad nors Marijampolė nėra didmiestis, jos žmonėms taip pat stipriai rūpi dabartinė situacija kultūros padangėje.
Įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose sekmadienį vyko įspėjamieji streikai, o jų manifestas siuntė aiškią žinią: „Tai gali būti paskutinis kartas, kai streikuojame dėl Lietuvos. Tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi.“
Marijampoliečiai, kuriems rūpi Lietuvos kultūros ateitis, sekmadienio popietę rinkosi tikroje ramybės ir kūrybos oazėje – Marijampolės meno namuose „Užtvanka“.
„Mes turime visas teises išsakyti savo laisvą nuomonę. Mes neiname su dalgiais ar fakelais ir nieko nedeginame. Mes kuriame ateitį, kuri mums rūpi“, – sekmadienį „Užtvankoje“ kalbėjo viena iš šių meno namų įkūrėjų R. Navickaitė. Jos teigimu, meno namai skaičiuoja jau antrus veiklos metus ir pirmą kartą jie panaudoti svariai ir tiesiogiai suburti bendruomenę gražiam tikslui.
„Kultūros žmonės kyla, kalba ir jiems rūpi. Nesvarbu, kad mes esame ne Vilniuje ar Kaune. Mes lygiai taip pat kalbame, mums taip pat stipriai rūpi, – sakė R. Navickaitė. – Džiugu, kad šią dieną Marijampolėje pavyko suburti tiek šviesių veidų, labai gera matyti tokią gausą neabejingų piliečių mūsų mieste.“
14 val. buvo atverti meno namų „Užtvanka“ langai ir pro juos, kaip ir kitose šalies kultūros įstaigose, aikštėse ar skveruose pasigirdo protesto himnu pasirinktos M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ garsai. Susirinkusieji mėgavosi vieno žymiausių Lietuvos menininkų ir kompozitorių muzika bei bendraminčių bendryste.
Popietės metu prie puodelio karštos arbatos susirinkusieji galėjo ne tik artimiau susipažinti vieni su kitais, bet ir iš arčiau pažvelgti į keramikos dirbinius, sužinoti, kaip jie gimsta ir pasigrožėti unikalia menininkės Sofijos Sadauskaitės tapybos darbų paroda „Instinktai“.