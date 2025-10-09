Spalio 10 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Socialinio būsto gyventojai kyla į kovą su padegėjais ir turto niokotojais
Į „Suvalkiečio“ redakciją pagalbos kreipėsi Marijampolės Vytauto gatvės 49 namo gyventojai. Jų daugiabutis – tai socialinių būstų namas, priklausantis Marijampolės savivaldybės administracijai.
Gaisrininkai skaičiuoja, kad šiame name, kai prieš septynerius metus į naujai suremontuotą pastatą įsikraustė socialinius būstus gavę gyventojai, kilo daugiau kaip dešimt gaisrų. Dauguma jų – tyčiniai.
Moliūgų darže – ir derlius, ir gyvenimo pamokos
Kartu su Helovyno švente į Lietuvą atėjo ir moliūgų mada. Rudenį, rodos, kur bepasisuksi, pūpso moliūgai: ir namų kiemuose, ir kavinių terasose – net įmonės bei įstaigos klientus prie įėjimų pasitinka su oranžinėmis daržovėmis. Taigi moliūgai rudenį – kaip ir kalėdinės eglutės žiemą – tapo neatsiejamu sezono akcentu.
Moliūgus auginanti Ramunė Žemaitaitienė patvirtina, kad oranžinės daržovės rudenį – paklausi prekė. Vis dėlto auginti juos moteris ėmėsi ne dėl populiarumo. Moliūgai ją sužavėjo nesudėtinga priežiūra ir gausiu derliumi.
Marijampolėje turėsime naują, tvarią poilsio erdvę
Sklypas Gedimino gatvėje, priešais ženklą, sveikinantį atvykstančius į Marijampolę nuo Prienų pusės, netrukus taps visuomenei pritaikyta žaliąja erdve. Joje bus pasodinta naujų augalų, medžių, krūmų, įrengti suoleliai ir sūpynės. Tikimasi, kad vieta taps patraukli ne tik gyventojams, bet ir mūsų sparnuočiams, taip pat ir vabzdžiams.
Miestui krepšinis rūpi ir gerinamos sąlygos
Reprezentacinė Marijampolės vyrų krepšinio komanda „Sūduva-Mantinga“ naują NKL sezoną pradeda dar dažais kvepiančioje atnaujintoje salėje. Šioje, krepšinio, ir ne tik, sirgaliams žinomoje Gamyklų g. 1 esančioje sporto salėje krepšininkai treniruojasi ir žaidžia namų rungtynes. Vyksta tinklinio ir kitos varžybos.
