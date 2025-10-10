„Juvenes Translatores“: jaunieji vertėjai kviečiami išbandyti savo jėgas
Ar svajoji tapti vertėju? Ar mėgsti kalbas ir iššūkius? Europos Komisija kviečia tave dalyvauti tarptautiniame konkurse „Juvenes Translatores“ ir patirti, ką reiškia versti profesionaliai.
Kas gali dalyvauti?
Konkursas skirtas vidurinių mokyklų mokiniams, gimusiems 2008 metais.
Dalyviai gaus vieno puslapio tekstą ir turės jį išversti į bet kurią iš 24 oficialių ES kalbų. Galimų kalbų kombinacijų – net 552!
Kiekviena ES šalis gali atrinkti tiek mokyklų, kiek turi vietų Europos Parlamente. Tai reiškia, kad visoje ES konkurse dalyvaus 720 mokyklų.
Kodėl verta dalyvauti?
„Juvenes Translatores“ suteikia galimybę:
• patikrinti savo kalbinius gebėjimus,
• susipažinti su vertimo subtilybėmis,
• pasijusti tikru Europos vertėju bent vienai dienai.
Be to, tai puiki proga atkreipti dėmesį į kalbų mokymosi svarbą ir atrasti galimą ateities profesiją.
Nugalėtojai ir prizai
• Iš kiekvienos ES šalies bus išrinktas vienas geriausias vertėjas – iš viso 27 nugalėtojai.
• Jie bus pakviesti į Briuselį 2026 m. kovą, kur vyks oficiali apdovanojimų ceremonija.
• Trijų dienų kelionė leis susipažinti su Europos Komisijos darbo aplinka, pabendrauti su profesionaliais vertėjais ir pasidalyti patirtimis su bendraamžiais iš visos Europos.
Svarbiausios datos
• Registracija vyksta iki 2025 m. spalio 14 d. (CET laiku).
• Pats konkursas bus surengtas 2025 m. lapkričio 21 d. tuo pat metu visose dalyvaujančiose mokyklose.
• Nugalėtojai bus paskelbti 2026 m. vasarį.
Europa kalbų įvairovės akimis
Šis konkursas primena, kad Europos Sąjunga yra 24 kalbų bendruomenė. Vertimas čia nėra tik techninis darbas – tai tiltas tarp kultūrų, galimybė suprasti vieniems kitus ir kurti bendrą europietišką dialogą.
Kaip pabrėžia organizatoriai: „Kalbos atveria duris į naujas kultūras, o vertėjai yra tie, kurie padeda mums pereiti per šias duris.“
Kviečiame Lietuvos mokyklas!
Norintys dalyvauti turi registruotis per Europos Komisijos svetainę:
Oficiali registracija: https://youth.europa.eu/news/juvenes-translatores-lookout-young-talent-of-translation_en
Jeigu jūsų mokykla bus atrinkta, mokiniai turės galimybę dalyvauti konkurse kartu su bendraamžiais iš visos Europos.
Tai unikali proga parodyti, kad Lietuvoje užauga talentingi daugiakalbiai jaunuoliai!