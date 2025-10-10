Kaip gyventi su bipoliniu sutrikimu, šizofrenija ar kitu psichikos sveikatos iššūkiu?
Žinojimas – geriausias išankstinių neigiamų nuostatų naikintojas. Vienas dažniausių mitų, kad psichikos sveikatos sutrikimai yra neišgydomi. Tačiau tiesa yra ta, kad dauguma, gavę specialistų pagalbą, pasijunta geriau.
Kuo didesnis tabu, tuo svarbiau apie jį kalbėti
Kaip nepasiduoti užklupus sunkumams ir kokios atramos mūsų gyvenime padėtų asmeniškai ar šeimoje susidūrus su psichikos sveikatos iššūkiais? Vakar, spalio 6-ąją, atsakymų į šiuos klausimus „Caritas“ pakvietė ieškoti Marijampolėje, išskirtiniame psichikos sveikatos ambasadorių „Žvelk giliau“ renginyje „Tarp iššūkių ir atradimų: psichikos sveikata tikrų žmonių akimis“. Susitikime skambėjo gyvi liudijimai apie gyvenimą sergant šizofrenija ir bipoliniu sutrikimu.
Be to, drauge su Geštalto psichoterapijos praktiku – Eimantu Botyriumi – kalbėta apie emocinės pusiausvyros palaikymą, praktinius būdus rūpintis savimi.
Kaip pabrėžia specialistai, psichikos sveikatos sutrikimai negali išnykti per dieną (kaip fizinės sveikatos sutrikimų atveju). Vieniems pasveikti reiškia grįžti į buvusią būseną, kitiems – jaustis kiek geriau. Sveikimo kelionė gali būti banguojanti. Nepaisant to, gyvenimas nesustoja ir nepraranda prasmės, kaip ir žmogus nepraranda savo asmenybės.
Kuo didesnis tabu psichikos sveikatos iššūkis, tuo svarbiau apie jį kalbėti. Prie tokios išvados prieita renginio metu pasiklausius atvirų „Žvelk giliau“ psichikos ambasadorių liudijimų.
Mitams išsklaidyti – kalbėtis ne „apie“ o „su“
Vyresnio amžiaus žmonės – daug matę, patyrę, patys ne kartą kritę ir kėlęsi, pripažįsta: kai kurie mitai taip įsišakniję, kad tik tiesiogiai bendraujant su psichikos sveikatos iššūkių paliestais žmonėmis švelnėja išankstinės neigiamos nuostatos.
Kalbėtis ne „apie“ o „su“. Tokį tikslą „Caritas“ sau kėlė ir pasitikdamas spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena prasidėjusią Senjorų savaitę. Jos metu „Caritas“ su senjorais apie baimes ir problemas vyresniame amžiuje kalbėjosi drauge su Lietuvos „Caritas“ tarybos pirmininku Arūnu Kučiku, Kauno arkivyskupijos „Caritas“ kapelionu kunigu Mantu Šideikiu ir psichologu Romu Radzevičiumi. Šių pokalbių metu buvo ieškoma sprendimų, ką daryti, kad vyresnieji neliktų vieni su neraminančiais klausimais.
Netektys, ligos, psichikos sveikatos sunkumai, baimė būti našta, nereikalingam, neigiamos visuomenės nuostatos dėl amžėjimo iššūkių. Tai temos, kuriomis vyresnio amžiaus žmonės dalinasi kaip keliančiomis daugiausia baimių.
Kai išdrįsti atvirai išsakyti, ką slėpei, palengvėja
„Kai pasikalbi apie patiriamus sunkumus ar pasidalini, kad su psichikos sveikatos iššūkiais susiduria artimas žmogus, palengvėja“, – pripažįsta „Caritas“ ir „Žvelk giliau“ iniciatyvos renginiuose apie perdegimą, depresiją, priklausomybes, kitus psichikos sveikatos iššūkius dalyvaujantys žmonės. Pasak „Caritas“ savanorių, jiems tai padeda lengviau suprasti ateinančius pagalbos ieškoti asmenis.
Vienas labiausiai įsigalėjusių mitų, kad patiriantieji psichikos sveikatos sutrikimų yra pavojingi. Vis dėlto, kaip rodo statistika, daugiau sunkių nusikaltimų įvykdo žmonės, neturintys psichikos sveikatos iššūkių. Nepaisant to, ar asmuo yra susidūręs su psichikos sveikatos iššūkiais, jis turi savo vertybes ir moralę, kurių nepraranda psichikos sveikatos sunkumų epizodais.
Žinutė, kurią svarbu skleisti kuo plačiau – kad psichikos sveikatos sutrikimai neapibrėžia žmogaus. Jie gali veikti būseną ir elgesį, tačiau dėl to neprarandame savo unikalios asmenybės!
Nerimą kelianti statistika
Senatvė taip pat apipinta išankstinėmis nuostatomis, kurios nepadeda geriau jaustis. Pavyzdžiui, vis dar manoma, kad vyresniame amžiuje nesižudoma, nes su amžiumi žmonės tampa religingesni, labiau pakelia kančią. Kaip liudija išankstiniai Higienos instituto duomenys, yra priešingai. Vyresniame amžiuje fiksuojama daugiausia mirčių dėl savižudybės. 2023-aisiais dėl savižudybių netekome 562 šalies gyventojų, pernai – keturiais daugiau, 566. Atrodo, skirtumas nedidelis, tačiau už kiekvieno skaičiaus – realus žmogus.
Kalbant apie savižudybių statistiką tarp lyčių, išankstiniais Higienos instituto duomenimis, pernai vyrų nusižudė per 4 kartus daugiau, nei moterų. Skaičiuojama, kad daugiausia vyrų dėl savižudybių netekome 50–64 metų amžiaus grupėje. Kalbant apie moteris, daugiausia mirčių dėl savižudybės – nuo 80 metų.
Pasak Lietuvos „Caritas“ tarybos pirmininko, diakono Arūno Kučiko, tai verčia labai susimąstyti, rodo, kad senjorų gyvenime daug vienatvės. „Vakarų pasaulyje mes specializavome labai daug paslaugų, tačiau turime pripažinti, kad individualizmas visuomenėje labai stipriai prisideda prie trūkinėjančių tarpusavio ryšių“, – atkreipia dėmesį A. Kučikas.
Pirmiausia diakonas mini pastarųjų 30 metų emigraciją, kurios padarinius ypač išgyveno savižudybių statistikoje minėtos vyresnėsnei 80 metų moterys.
„Jas palietė sistemos kaita, kuri iš principo buvo teisinga ir mes tikrai džiaugiamės pasirinkę laisvę. Tačiau kaina, kurią sumokėjome žmonėmis, praradusiais darbus, nemokėjusiais verstis, kai neapsaugo valdžia – labai didelė. Mūsų vyresniesiems reikėjo perkainoti daug dalykų, išgyventi išsiskyrimą daliai šeimų su anūkais, vaikais vykstant užsidirbti. Vieniems tai pasisekė, kitiems – deja, ne“, – atkreipia dėmesį diakonas.
Ką daryti, kad mūsų vyresnieji jaustųsi geriau?
Diakonas A. Kučikas pripažįsta, kad Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę mūsų valstybė tikrai daug padarė socialinės pagalbos bei sveikatos apsaugos srityse. Tačiau žmonėms problema eilės pas medikus, kainos, ypač gąsdina slauga, jei neturi artimųjų, kaip čia viskas bus… Negali nepaliesti spaudimas nuolat judėti į priekį, nebūti visuomenei našta.
„Ne paskutinėje vietoje, kad minėto 80 metų ir vyresnio amžiaus moterys buvo tos, kurios rūpinosi savo vaikais, anūkais, vienu ar kitu būdu vyrais. Ir galbūt senatvėje, likusi viena tokia moteris nesulaukia tokio rūpesčio, atsako, supratimo. Todėl tas „nebenoriu gyventi“ gali reikšti – nenoriu gyventi taip, tarsi niekam nereikalinga“, – jautriai į situaciją žiūri „Caritas“ tarybos pirmininkas. Ką galime daryti? Diakono atsakymas – pirmiausia, parodyti artumą garbaus amžiaus žmonėms.
Kunigo ir psichologo patarimas
Kauno arkivyskupijos „Caritas“ kapelionas kun. M. Šideikis mato, kaip sunku senyvo amžiaus žmogui diena iš dienos būti vienam namuose, jei anūkai nepaskambina, vaikai nepasidomi, ar žmogus turi duonos, cukraus, gal žolė jau sužėlė ir reikia pjauti.
„Svarbiausia tokiam žmogui – jaustis išgirstu, todėl net jei tau atrodo, kad 88 kartą girdi tą pačią istoriją, žmogui svarbu papasakoti ją 89-ąjį ir būti išgirstam“, – sako kun. M. Šideikis.
Pasak psichologo R. Radzevičiaus, vyresnis amžius gali būti pliusas savanoriaujant, nes per gyvenimą būta įvairių situacijų, patirčių. Tai liudija ir vyresni savanoriai, džiaugdamiesi, kad gali palaikyti reikalingus pagalbos, praskaidrinti jų dienas ir įnešti pozityvo. Padėdami kitiems jie atranda prasmę, tad taip padeda ir sau.
Susitikimai, kuriuos „Caritas“ rengia drauge su „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadoriais, koks vakar ir vyko Marijampolėje, leidžia labai konkrečiai prisiliesti prie realybės skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat prie temų, kurios vienodai aktualios tiek kaime, tiek mieste, ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms.
„Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas – pakviesti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti „Žvelk giliau“ psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalintis savo patirtimi šioje srityje.
Daugiau apie iniciatyvą „Žvelk giliau“ galima sužinoti internete https://zvelkgiliau.lt/.
