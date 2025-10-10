Pacientų, kuriems reikia kardiologų pagalbos, labai daug
Marijampolės ligoninės administracija ieško įvairiausių kelių, kad į ligoninę ateitų dirbti reikiamų specialistų. Džiaugiamasi, kad nuo vasaros pradžios iki rugsėjo vidurio ligoninėje pradėjo dirbti aštuoni nauji gydytojai. Pasipildė kardiologų gretos, kurių Marijampolėje taip trūksta. Iki rugpjūčio šios srities specialisčių ligoninėje buvo tik dvi, o eilės vis dar didelės. Norintiems apsilankyti pas kardiologą tenka laukti nuo pusės metų iki aštuonių mėnesių. Todėl džiaugiamasi naujomis medikėmis.
Skaitytojus supažindiname su gydytoja kardiologe Viktorija Zieniūtė-Woloszyn, kuri Marijampolės ligoninėje dirbti pradėjo rugpjūčio mėnesį. Medikė ką tik baigusi rezidentūros studijas. Kardiologė Marijampolėje kol kas dirba mažu krūviu – kartą per mėnesį vieną šeštadienį.
– Gydytoja, kodėl pasirinkote mediciną, o vėliau – būtent kardiologijos sritį?
– Mokykloje labai mėgau biologijos pamokas, puikiai sekėsi visi tikslieji mokslai (matematika, chemija), todėl potraukis medicinai atsirado natūraliai. Kardiologiją pasirinkau taip pat labai natūraliai – studijų metais teko susidurti su įvairiomis specialybėmis ir būtent kardiologija labiausiai prilipo prie širdies.
– Kas labiausiai įkvėpė jus tapti gydytoja kardiologe?
– Mano apsisprendimui rinktis kardiologijos studijas įtakos turėjo tai, kad ir Lietuvoje, ir visoje Europoje širdies bei kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis. Didžioji dalis Lietuvos gyventųjų turi vienokią ar kitokią širdies ir kraujagyslių ligą, pacientų, kuriems reikia gydytojo kardiologo pagalbos, labai daug, todėl tai įkvepia dirbti, jautiesi reikalingas.
– Kokią patirtį jums suteikė rezidentūros studijos?
– Mano rezidentūrą sudarė ketveri metai klinikinio darbo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kauno klinikose. Teko dirbti ne tik Kardiologijos klinikoje, bet ir kitų specialybių padaliniuose (širdies chirurgijos, pulmonologijos, gastroenetrologijos, endokrinologijos bei kt.), todėl rezidentūros studijos lėmė tai, kad mano požiūris į pacientą yra visapusis.
– Kokiose sveikatos priežiūros įstaigose dar dirbate?
– Dar dirbu LSMU Kauno klinikų Kardiologijos skyriuje ir Konsultacinėje poliklinikoje.
– Gydytoja, kokias galimybes ir privalumus matote dirbdama regioninėje ligoninėje?
– Tai galimybė padėti žmonėms, kurie serga širdies ir kraujagyslių ligomis, gyvena regione ir nori gauti kokybišką ir savalaikę gydytojo kardiologo konsultaciją.
– Kokias dažniausias širdies ligas diagnozuojate mūsų šalies pacientams?
– Viena iš dažniausiai Lietuvoje diagnozuojamų ligų – arterinė hipertenzija (padidėjęs kraujospūdis). Taip pat dažnos širdies ir kraujagyslių ligos – išeminė širdies liga, širdies nepakankamumas, dislipidemija (hipercholesterolemija).
– Ką, jūsų manymu, žmonės, rūpindamiesi savo širdies sveikata, dažniausiai daro ne taip?
– Pagrindiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai yra nesveika mityba, oro tarša, judėjimo stoka, antsvoris ir nutukimas, rūkymas, padidėjęs kraujospūdis, padidėjęs cholesterolio ir gliukozės kiekis kraujyje, cukrinis diabetas, miego trūkumas, nuolatinis stresas.
– Kokį patarimą duotumėte žmonėms, norintiems išvengti širdies ligų?
– Vengti rizikos veiksnių, juos koreguoti. Jeigu neturite jokių simptomų, apsilankykite pas gydytoją kardiologą profilaktiškai (bus įvertinta jūsų anamnezė bei rizikos veiksniai sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, užrašyta ir įvertinta elektrokardiograma, atlikta echokardiografija). O jeigu turite simptomų (dusulys, fizinio krūvio netoleravimas, krūtinės skausmas, širdies plakimai ir kt.), nelaukdami kreipkitės į gydytoją kardiologą.
Komentarai nepriimami.