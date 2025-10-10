Taikos rūmai: kur susitinka praeitis, dabartis ir ateitis
Įtemptoje Hagos širdyje stūkso įspūdingas rausvų plytų pastatas, apsuptas sodrios žalumos sodų. Su savo elegantiška architektūra Taikos rūmai (olandiškai Vredespaleis) skleidžia keistą ramybės jausmą. Įžengus į vidų ir atsidūrus tarp marmurinių salių, ši keista nuotaika tik sustiprėja. Greitai suvokiame, kad stovime viename iš svarbiausių Europos tapatybės ir istorijos simbolių – atrodo, kad ramybė ir darna sklinda tiesiog iš šių sienų ir akmenų.
Vienybės, filantropijos ir pasiryžimo kurti geriau istorija
Taikos rūmai gimė XIX a. pradžioje, kai Europoje ir Amerikoje ėmė ryškėti galingas taikos judėjimas. Jo dėka įvyko pirmoji Hagos taikos konferencija, inicijuota caro Nikolajaus II. Į Nyderlandų miestą susirinko 26 šalys aptarti, kaip spręsti ginčus be smurto. „Šiandien tai gal neatrodo daug, bet tuo metu tai buvo precedento neturintis skaičius“, – pasakoja Claudia, Carnegie fondo politikos pareigūnė.
Po Antrosios Hagos konferencijos buvo įkurtas Nuolatinis arbitražo teismas ir nuspręsta, kad jam reikia fizinės vietos. Su škotų kilmės amerikiečių plieno magnato ir filantropo Andrew Carnegie finansine parama rūmai buvo pastatyti vos per šešerius metus ir oficialiai atidaryti 1913 m. Nuo to laiko jie priklauso Carnegie fondui – neutralumo simboliui, nepriklausančiam nė vienai valstybei.
Rūmų tikslas atsispindi kiekvienoje jų detalėje. Gido lydimas einu per sales, sodus ir biblioteką – visur kruopščiai apgalvoti elementai liudija taikos ir susitaikymo per teisę vertybes, kurios svarbios ir praeities, ir dabarties Europai.
Tai atsispindi visur – nuo gražių indų, dovanotų įvairių šalių, iki vitražų langų ir paties pastato simetriško išplanavimo, reiškiančio, jog visi žmonės yra lygūs prieš įstatymą. Net sodas, kuriame auga švelnių šakų ir smulkių lapų augalai, buvo suplanuotas taip, kad į jį sklistų daugiau šviesos – taikos ir harmonijos simbolis.
2013 m., švenčiant šimtmetį, Taikos rūmai buvo įtraukti į Europos paveldo ženklu pažymėtų vietų sąrašą – kaip nuolatinis taikos ir susitaikymo simbolis. Tačiau jų svarba nesibaigia vien tik simbolika.
Ne tik simbolis, bet ir realus taikos variklis
Jau daug dešimtmečių rūmai glaudžia du svarbiausius tarptautinius teismus, nagrinėjančius tarpvalstybinius ginčus: Nuolatinį arbitražo teismą (PCA) ir Jungtinių Tautų Tarptautinį Teisingumo Teismą (ICJ). Jie įsikūrę dviejuose simetriškuose rūmų sparnuose – PCA kairėje, ICJ dešinėje pusėje.
Šių institucijų darbas šiandien yra itin aktualus. Mano vizito metu darbuotojai minėjo būsimą ICJ posėdį dėl valstybių atsakomybės už klimato kaitą – jų balse skambėjo jaudulys. Didžioji Teismo salė puošta vitražais, vaizduojančiais taikos praeitį, dabartį ir ateitį. Pastarasis vitražas įrengtas priešais teisėjų įėjimą, kad įžengdami pirmiausia jie matytų būtent taikos idealą.
Taip rūmai ne tik suteikia namus teismams, bet ir nuolat primena, kad jų sprendimai turi būti grindžiami taikos ir teisingumo vertybėmis.
Mokantys ir formuojantys ateities kartas
Taikos rūmai – ne vien istorija ar dabartis, bet ir investicija į ateitį. Čia veikia Hagos tarptautinės teisės akademija, kurios durys atviros studentams iš viso pasaulio. Jie gilinasi į knygas bibliotekoje ar diskutuoja bendrose erdvėse, įnešdami jaunatviškos energijos į šį istorinį pastatą.
Svarbią funkciją atlieka ir lankytojų centras, kuris siūlo edukacines programas. „Mes kviečiame žmones ne tik klausytis istorijos, bet ir galvoti: kas yra teisingumas; kas yra taika; kokių taisyklių reikia?“ – aiškina centro darbuotoja Josien.
Gyvas taikos simbolis
Po ilgos dienos Taikos rūmuose, išeidamas pro pagrindinį įėjimą, dar kartą atsigręžiu į jų siluetą. Šis pastatas stovi jau daugiau nei šimtmetį ir stovės dar ilgai – tarsi gyvas taikos organas, primenantis, kad bendradarbiaujant visada galima rasti geresnį kelią.
Jaunieji žurnalistai Europoje – Susipažinkime su autore
Ángela Garrido Rivera
„Baigdama ES konkurencijos teisės magistro studijas, Europos jaunimo portalą matau kaip puikią erdvę suderinti savo susidomėjimą ES reikalais su didžiausia aistra – pasakojimu.“
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę. Europos Komisija ir „Eurodesk“ nėra atsakingi už jo turinį.
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/peace-palace-where-past-present-and-future-of-peace-meet_en
Komentarai nepriimami.