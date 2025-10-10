www.suvalkietis.lt
Užsidegė prie šildymo katilo sukrauti briketai

"Suvalkiečio" inf.

Ankstų trečiadienio rytą ugniagesiai skubėjo į Kazlų Rūdą. Buvo pranešta, kad Miško gatvėje, nuosavame name, gaisras kilo rūsyje įrengtoje katilinėje.

Asociatyvi Ričardo Pasiliausko nuotrauka

Buvo daug dūmų, o prie šildymo katilo degė briketai.

Iš viso katilinėje buvo 10 tonų briketų. Savininkai – vyresnio amžiaus. Jie sakė, kad daug patogiau, kai briketai sandėliuojami toje pat patalpoje.

Gaisrą pastebėjo šeimininkė, vyras buvo išvykęs į žvejybą. Moteris sako, kad įtarimų, jog ne viskas katilinėje gerai, jai sukėlė pasikeitęs šildymo katilo siurblio garsas. Jis dirbo garsiau.

Nusileidusi į rūsį moteris išvydo dūmus, tad į katilinę neėjo, kvietėsi pagalbą.

Gaisro priežastis tiriama. Pirminiais duomenimis, gaisrą sukėlė elektros gedimas. Kadangi aplinkui buvo daug briketų, šie užsidegė. Aprūko katilinės patalpa, išsilydė šildymo katilo prietaisų skydelis, dalis briketų apdegė ir buvo sulieti vandeniu.

Vilkaviškio rajono Pajevonio seniūnijos Užbalių kaime gaisras kilo sodybos lauko virtuvėje. Ši įrengta ūkiniame pastate.

Lauko virtuvėje užsidegė pjuvenos ir medinė dėžė su viščiukais.

Gaisro priežastis – elektros įrangos ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai.

