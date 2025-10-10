Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo fasadą papuošė M. K. Čiurlionio autografas
Vilniaus Čiurlionio oro uoste iškilmingai atidengtas simbolinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio autografas. Menininko 150 metų jubiliejaus proga jo autografo kopija papuošė naujojo išvykimo terminalo fasadą. Simboliniame pristatymo renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos, Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovai.
Simbolinis autografas – kvies susipažinti su kūrėju
„Šis parašas, kaip ir oro uosto erdvėse įsikūrę dangų bei debesis vaizduojantys M. K. Čiurlionio kūriniai, tampa tarsi paties menininko pasisveikinimu su kiekvienu keliautoju – tuo, kuris pakyla ir nusileidžia pabuvojęs kiek arčiau šviesos ir begalybės. Suteikdami oro uostui M. K. Čiurlionio vardą pratęsiame pasaulyje įprastą tradiciją oro vartus sieti su tautos kūrėjais ir kartu siunčiame žinią apie mūsų kultūros paveldą, formavusį tautinį identitetą. Esame dėkingi oro uostui, kad švęsdamas kūrybiškumo šventę jis savo pavyzdžiu rodo, jog kultūros vertė svarbi ir susisiekimo sektoriui – tai mūsų visų bendras turtas“, – sako laikinai Ministro Pirmininko patarėjo kultūros klausimais pareigas einantis kompozitorius Matas Drukteinis.
Simbolinio autografo atidengimas – dar vienas žingsnis, kuris įprasmina išskirtinio menininko vardą Vilniaus oro uoste ir garsina jį milijonams keliautojų.
Pasak idėjos autorių, autografas savo grakščia linija tarsi veda kiekvieną į Lietuvą atvykstantį ar išvykstantį žmogų. Tuo metu oro uosto erdvėse M. K. Čiurlionio linija išsišakoja į platų kūrybos medį – milijonai keliautojų genijaus kūrybą čia patiria regėdami, klausydami ir apmąstydami integruotus meno sprendimus, kurie pristato vieną ryškiausių Lietuvos kūrėjų.
„M. K. Čiurlionis mums paliko ne tik šedevrus, bet ir kvietimą kurti. Todėl šią ypatingą dieną, minėdami jo 150-ąjį gimtadienį, kartu kuriame ir naują tradiciją – švęsti Kultūros dieną. Tai, be abejonės, yra geriausia dovana menininkui, kurio kūryba ir mintys mus įkvepia, ragina ne tik pažinti savo praeitį, bet ir kurti rytojaus Lietuvą, taip įprasminant jo misiją ir mūsų įsipareigojimą puoselėti kūrybiškumą visose srityse“, – teigė laikinai ėjęs kultūros ministro pareigas Šarūnas Birutis.
„M. K. Čiurlionio menas jungia Lietuvą su pasauliu, o Vilniaus oro uostas tampa erdve, kurioje kelionės susilieja su šio garsaus menininko kūryba. Simbolinis menininko autografas – daugiau nei dekoracija. Tai kvietimas kiekvienam keliaujančiam pamatyti, išgirsti ir pajausti mūsų šalies kūrybinę dvasią“, – sakė susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
„Vilniaus oro uoste jau nuo metų pradžios įgyvendinome visą eilę M. K. Čiurlionio vardui įprasminti skirtų integracijų – nuo iškabų, įvairių ženklų, paveikslų reprodukcijų, muzikos garsų iki koncerto filmavimo, kuris vėliau buvo transliuojamas nacionalinės televizijos eteryje. Šis menininko autografas yra tarsi karūna visoms priemonėms, kurias jau įgyvendinome. Jaučiame, kad simbolinio vardo suteikimas Vilniaus oro uostui buvo ir yra sėkmingai integruotas bei plačiai matomas milijonų keleivių, kurie renkasi savo kelionėms sostinės oro uostą“, – teigia LTOU vadovas Simonas Bartkus.
„Vilniuje galime rasti ne vieną Mikalojų Konstantiną Čiurlionį menantį ženklą: gatvę, stotelę, mokyklą, namus. Pastaruosius metus Čiurlionio muziką girdime tiek koncertų salėse, tiek kamerinėse erdvėse, aplink vis atsikartoja Čiurlionio paveikslų motyvai, kuriami virtualios realybės filmai. Visą savaitę sostinėje viešinčios pasaulio fortepijono žvaigždės sveikino ir sveikina Čiurlionį, atlikdamos jo kūrinius. Ant Tauro kalno kyla Nacionalinė koncertų salė – Tautos namai, apie kurių atsiradimą, kiek daugiau nei prieš 100 metų svajojo pats Čiurlionis. Šiandien, švęsdami 150-ąjį Čiurlionio gimtadienį, norime, jog apie jį žinotų ne tik čia gyvenantys, bet ir į sostinę iš įvairiausių pasaulio vietų atvykstantys žmonės. Sunku įsivaizduoti geresnę pažinties vietą nei oro uostas, kurį paženklino Čiurlionio parašas“, – teigia Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Primenama, kad Vilniaus oro uoste galima klausytis M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių, grožėtis paveikslų reprodukcijomis, pasinerti į menines instaliacijas.
Menotyrininkai dažnai pastebi, kad dangaus skliautas M. K. Čiurlioniui buvo ypač svarbus. Todėl viena iš instaliacijų Vilniaus oro uoste nusidriekia debesų ir dangaus vaizdais. Taip papuoštos keleivių terminalo centrinės atvykimo durys, išvykimo terminalo prieangis, bibliotekos poilsio zona, laipinimo vartų prieigos ir kitos erdvės. Kupini šviesos, simbolių ir net fantastinių būtybių menininko darbai pristatomi ir naujojo išvykimo terminalo didžiuliuose skaitmeninės meno galerijos ekranuose. Pasirinkti eksponuoti kūriniai tarsi metafora atitinka keleivių patirtis – fizišką ir vidinį skrydį. Menininko kūryboje dangaus motyvai tradiciškai reiškia vaizduotės laisvę, svajonių galią ir begalines žmogaus galimybes.
Taip pat 2025 metų pradžioje Vilniaus oro uoste buvo nufilmuotas išskirtinis koncertas „Naktis Vilniaus Čiurlionio oro uoste“, kuris kovo 11 dieną buvo transliuojamas nacionalinės televizijos eteryje.
Ypatinga renginių savaitė
2025 m. Lietuva mini vieno ryškiausių mūsų šalies kompozitoriaus, dailininko ir kūrėjo M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Jubiliejaus proga visoje šalyje vyksta daugybė renginių ir iniciatyvų, skirtų pažinti bei atrasti šios išskirtinės asmenybės kūrybą ir gyvenimą.
Vienas simboliškiausių šios sukakties akcentų – Čiurlionio vardo suteikimas Tarptautiniam Vilniaus oro uostui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d. jis bus simboliškai vadinamas „Tarptautiniu Vilniaus Čiurlionio oro uostu“.
Vyriausybės kanceliarijos kuruojama iniciatyva (Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ajam jubiliejus) rugsėjo 19–22 dienomis tapo didžiausia šių metų kultūrine švente šalyje: visoje Lietuvoje ir užsienyje vyko daugiau kaip 200 kultūrinių edukacijų ir M. K. Čiurlionio gimimo dienai dedikuotų renginių.
Daugiau informacijos apie M. K. Čiurlionio metų minėjimą, planus ir veiklas rasite oficialioje svetainėje www.ciurlioniui150.lt/.
Daugiau skaitykite: https://www.ltou.lt/lt/ziniasklaidai/naujienos-1/vilniaus-oro-uosto-isvykimo-terminalo-fasada-papuose-m-k-ciurlionio-autografas
Komentarai nepriimami.