Reanimacijos skyriuje – geresnės sąlygos pacientams ir darbuotojams
Marijampolės ligoninėje iškilmingai atidarytas atnaujintas Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Iškilmių juostelę perkirpo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, skyriaus vedėja Rasa Kubilienė, ligoninės direktorius Mantas Čėsna. Atnaujintas patalpas pašventino Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila.
„Čia tokia vieta, kur susiduriama su gyvenime kylančiomis nelengvomis, o kartais ir dramatiškomis situacijomis. Taip pat yra ir nemažai iš šio pasaulio iškeliaujančių žmonių, dėl to visas čia vykstantis darbas, tarnystė labai svarbi. Darbas jūsų skyriuje tikrai nėra pats lengviausias, tad norisi palinkėti darbuotojams tuos darbus atlikti su vidine ramybe. Važiuodamas į skyriaus atidarymą prisiminiau savo pusseserės, kuri visą gyvenimą dirbo Klinikų kardiologijos skyriuje, jai tekdavo ir Reanimacijoje naktimis pabudėti, pasakojimą.
Pasak jos, kiekvieną kartą eidama į budėjimą nakčiai melsdavosi, kad tik kokios klaidos nepadarytų. Todėl gerai pasiremti malda prie tarnystės, ypač kai sunkus atvejis, ne visada gali greitai susigaudyti, o dažnai reikia ir greito sprendimo, kad gerai sektųsi. Viešpaties pagalba – didelė pagalba mums. Viešpats gydymui taip pat skyrė didelę reikšmę, tad čia dirbantys gali jaustis atliekantys tikrai labai svarbų ir didelį darbą. Kantrumo, išminties ir gerumo“, – linkėjo Jo Ekscelencija R. Norvila.
Marijampolės ligoninės direktorius M. Čėsna supažindino susirinkusiuosius su Reanimacijos skyriuje atliktais darbais. Pasak direktoriaus, tai sudėtinis projektas, kartu buvo vykdoma ir Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus modernizacija. Todėl kilo iššūkių, darbai užsitęsė. Bendra projekto vertė – per 2,5 mln. eurų. Projektas finansuojamas iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planui skirtų lėšų.
Remontuojant Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių buvo performuotos erdvės, kad vienai intensyvios terapijos lovai atvirose daugiavietėse palatose tektų ne mažiau kaip 20 kvadratinių metrų erdvės. Toks yra sveikatos apsaugos ministro reikalavimas. 300 kvadratinių metrų patalpose, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, įrengtos šešios funkcinės reanimacinės lovos.
Įsigyta moderniausios medicininės įrangos. Tai – gyvybinių funkcijų monitoriai su rodiklių stebėsenos galimybėmis, centrinė stotis su duomenų archyvavimo galimybe, dirbtiniai plaučių ventiliavimo aparatai su neinvazinio ir invazinio ventiliavimo galimybe, echoskopas, kraujo dujų analizatorius, mobilus rentgeno aparatas, bronchoskopas, videolaringoskopas, konsolė su deguonies teikimo sistema. „Tiesa, dar ne visa įranga pasiekė ligoninę. Viešieji pirkimai užtrunka, nes ligoninių modernizacijoje tuo pačiu metu dalyvauja gal šešios šalies gydymo įstaigos“, – sakė M. Čėsna.
Reanimacijos skyriuje įrengtos dvi vienvietės patalpos, kuriose yra neigiamo slėgio sistema. Tai reiškia, kad jose oras cirkuliuoja taip, kad užkratas nepatektų į išorę.
– Ačiū visai komandai, skyriaus vedėjai Rasai, kurie ėmėsi šio projekto ir padarė didžiulį darbą, kurio rezultatas labai svarbus. Reanimacija – ligoninės širdis, čia gydomi sunkiausi pacientai.
Taip pat susiduriama ir su ligonių artimaisiais, kurie būna išsigandę, jiems taip pat reikalinga psichologinė pagalba, tad ant darbuotojų pečių gula didelis darbas ir atsakomybė, – sakė ligoninės direktorius.
Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda prisipažino, kad jaudinasi sakydamas padėkos ir sveikinimo žodį. „Didžiulė pagarba čia dirbančiam kolektyvui už tai, ką jūs darote. Čia matote tiek skausmo, su kuriuo turite susigyventi, priimate tokius svarbius sprendimus, nuo kurių priklauso žmogaus gyvybė, visuomet esate pasiruošę padėti. Džiaugiuosi, kad ligoninei pavyko įgyvendinti projektą, sąlygos ir ligoniams, ir jų artimiesiems, ir darbuotojams bus geresnės“, – sakė meras.
Seimo nario Karolio Podolskio vardu Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus kolektyvui už darbą dėkojo Seimo nario patarėja Indra Ščiglinskienė, linkėdama vidinės ramybės, neparsinešti rūpesčių, skaudulių į namus.
Skyriaus vedėja Rasa Kubilienė papasakojo apie čia vykstantį darbą. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi sunkūs ir labai sunkūs ligoniai. Šešios lovos beveik visada būna užimtos. Vedėja džiaugėsi, kad projektas pavyko, suteikė daugiau galimybių ir darbuotojams, ir čia besigydantiems. Įsigyta naujausia vokiečių, šveicarų, amerikiečių gamybos medicininė įranga, suformuota didesnė erdvė ligoniui.
Performavus skyriaus išdėstymą tapo erdviau, įsirengėme naujas labai geras vokiškas medicinines konsoles, įsigijome naujas lovas. Ką galėjome, viską atsinaujinome moderniausia įranga. Viešųjų pirkimų konkursai buvo labai sunkūs, įdėtas didelis darbas, bet rezultatas geras.
Dirbti tikrai bus lengviau ir pacientams komforto daugiau. Žmonės turės daugiau privatumo. Yra skaitymo lemputės, čia gulinčiam žmogui jos svarbios. Ne visi ligoniai yra komoje, kiti skaito, naudojasi telefonu, net rašo, kai negali kalbėti. Atrodo, kad tai smulkmenos, bet jos padės mums ir ligoniams. Bet visa tai reikėjo aprašyti, įrodyti, laimėti“, – apie projekto įgyvendinimą kalbėjo skyriaus vedėja Rasa Kubilienė.