Socialinio būsto gyventojai kyla į kovą su padegėjais ir turto niokotojais
Į „Suvalkiečio“ redakciją pagalbos kreipėsi Marijampolės Vytauto gatvės 49 namo gyventojai. Jų daugiabutis – tai socialinių būstų namas, priklausantis Marijampolės savivaldybės administracijai.
Gaisrininkai skaičiuoja, kad šiame name, kai prieš septynerius metus į naujai suremontuotą pastatą įsikraustė socialinius būstus gavę gyventojai, kilo daugiau kaip dešimt gaisrų. Dauguma jų – tyčiniai. Pastaruoju metu tyčiniai padegimai registruojami kas mėnesį. Name yra 69 butai.
Didžioji dalis čia gyvenančių žmonių nenori kas naktį bijoti dėl savo saugumo, nenori, kas kartą pradarę duris jausti degėsių tvaiką, matyti pajuodusias sienas, lubas. Deja, vieni jie neįveikia tų, kurie nesaugo namų, naikina turtą. Žmonės sako, kad jie palikti vieni kovoti su tyčiniais padegėjais. Jiems nepadeda nei būsto savininkė Marijampolės savivaldybės administracija, nei namą administruojanti įmonė, nei policija.
Naujakurius pasitiko neatpažįstamai pasikeitęs
Daug dar kas prisimena, kai 2018 metų gruodį buvęs bendrabučio tipo pastatas Vytauto gatvėje duris atvėrė naujiems gyventojams. Marijampolės savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą daugiabutis buvo pasikeitę neatpažįstamai. Pastatas buvo apšiltintas iš išorės, pakeista vidaus patalpų išdėstymo struktūra, įrengti 44 vieno kambario, 20 dviejų kambarių ir 5 trijų kambarių butai su visa reikiama įranga.
Ir namo išorė, ir vidus buvo sutvarkyti šiuolaikiškai, gražiai.
Jaukumą kūrė ir išpuoselėta aplinka, laiptinėse, koridoriuose, butuose parinktos šviesios spalvos. Gražūs namai tarsi kvietė gyventi gražiai. Kiti marijampoliečiai net stebėjosi, kad toks gražus namas skirtas socialiniams būstams. „Negalėjau patikėti, kad mums nusišypsojo tokia laimė. Gavome tokį gražų butą. Šviesu, jauku, vonioje, tualete, virtuvėje naujausia įranga, namas patogioje ir gražioje vietoje.
Miesto centras netoli, čia pat parkas“, – sakė viena namo gyventoja, tuomet gavusi raktus nuo buto.
Amžinas degėsių tvaikas
Deja, džiaugėsi naujakuriai neilgai. Prasidėjo tyčiniai gaisrai, girtuoklystės, kai kurie kambariai tapo landynėmis. Čia susirinkę asocialūs asmenys geria, triukšmauja, teršia ir piktybiškai niokoja bendras erdves.
Šiandien, praėjus septyneriems metams po įkurtuvių, iš to grožio mažai kas liko. Tik įžengus į namą tvoksteli degėsių tvaikas. Akys kliūva už pajuodusių laiptinės sienų, purvinų grindų. Pakilus į antrą aukštą vaizdas dar baisesnis. Apdegusios kambarių durys, išluptos elektros paskirstymo dėžutės, aprūkusios sienos, lubos, vietoj lempų kyšo tik laidai.
Ne geresnis vaizdas ir iš lauko. Aprūkusi namo siena, dalis langų užkalta medžio drožlių plokšte, išdužę laiptinės langai.
Kas mėnesį – po gaisrą
Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai skaičiuoja, kad pastaruoju metu gaisrai Vytauto gatvės 49 name registruojami kas mėnesį. „Aš jau nesuskaičiuoju, kiek kartų esu buvusi šiame socialinių būstų name. Į gaisrus važiavo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai ir iš Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Raseinių, Prienų. Praėjo mėnuo nuo pastarojo tyčinio padegimo, su nerimu laukiame, kada bus kitas kartas, svarstome ką daryti“, – pasakojo Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausioji specialistė Eglė Jarumbavičienė.
Pasak pareigūnės, namo viduje išvedžiota priešgaisrinė signalizacija, butuose įrengti dūmų davikliai, bet kai kurių būstų savininkai dūmų detektorius sugadina, nusuka. Priešgaisrinės priežiūros specialistai tikrina butus, tačiau susiduria su šeimininkų nenoru bendradarbiauti. Jie pareigūnų į butus neįsileidžia.
E. Jarumbavičienė vardina, kokie gaisrai pastaraisiais metais buvo kilę name. Laiptinėje, kur skaitikliai ir vamzdžiai, buvo specialiai uždegtas popierių prigrūstas cigarečių pakelis. Apdegė siena, išsilydė skaitiklis, nuo karščio prakiuro vamzdis, o pradėjęs bėgti vanduo užliejo apačioje esantį aukštą. Rugpjūtį ugniagesiai penktojo aukšto koridoriaus gale aptiko specialiai padegtą plastikinį vazoną. Jau buvo pradėjusi degti ir siena. Po mėnesio panašaus gaisro scenarijus buvo pakartotas ketvirtame aukšte. Dar anksčiau rūsyje po laiptais buvo padegtas vaikiškas vežimėlis, kambaryje – drabužių spinta. Vienas baisiausių gaisrų kilo šios vasaros pradžioje.
Vėlų birželio 19-osios vakarą antrame namo aukšte užsidegė butas. Gaisrininkams iš degusio buto pavyko išnešti jo šeimininką. Jis buvo stipriai apdegęs. Dėl sunkių nudegimų 58 metų pacientas buvo gydomas ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje. Po kelių dienų vyras mirė.
Butas, kuriame kilo gaisras, visas išdegė. Gaisro priežastis – neatsargus šeimininko elgesys. Neatmetama tikimybė, kad buto šeimininkas galėjo užmigti lovoje rūkydamas, nes vieta, kur stovėjo lova, labiausiai išdegusi. Namo gyventojai pasakoja, kad vyras visą savaitę šventė gimtadienį.
Nuo gaisro nukentėjo ir kitų gyventojų butai, viskas buvo sulieta vandeniu, aprūko, išdužo langai.
Marijampolės savivaldybės administracija namą apdraudusi. Dar tik dabar butai pradėti remontuoti, galbūt ateis eilė ir bendrojo naudojimo koridoriams, laiptinėms.
Gyventojai turto niokotojų neįveikia
Gyventojai su liūdesiu pasakoja apie tai, koks namas buvo, kai įsikraustė, ir koks dabar. Kiekviename aukšte gyvena po vieną asocialų, piktybiškai besielgiantį asmenį, bet to pakanka, kad kiltų gaisrai, būtų teršiama aplinka. Žmonės atviri – jie nori saugoti turtą, gyventi gražiai, švariai, tačiau vieni nepajėgia kovoti su tais, kurie specialiai viską niokoja. Kiti ir bijo. Juk čia gyvena ir buvę kaliniai, ir narkomanai, kurie išgirdę bet kokį kaimynų priekaištą dėl netvarkos atrėžia, kad „čia barakas, ko jūs norite“. Sunku suprasti tokių žmonių elgesį, kai jie padega ką nors namo viduje ir išėję į lauką stebi, kas vyksta, arba šlapinasi laiptinėse, nors turi butuose tualetus.
Pasak gyventojų, prieš keletą metų, kol bendrabutį administravo kita įmonė, tvarka buvo geresnė. Įmonės atstovai eidavo tikrinti kambarių, ar nesuniokotas turtas, netvarkingų būstų savininkai būdavo įspėjami, šaukdavo susirinkimus, aiškindavo apie tvarką.
Dabar nėra priežiūros, nevyksta susirinkimai. Gyventojai sako, kad jie galėtų susidėti pinigų, jog visuose aukštuose būtų įrengtos stebėjimo kameros, gal tai sudrausmintų turto niokotojus, tačiau tokį sprendimą galima priimti tik bendrame susirinkime. Namą administruoja UAB „Sūduvos vandenys“, tačiau, pasak žmonių, nelabai jaučiasi tas administravimas. Nėra su kuo pasitarti, kaip bendrai kovoti su turto niokotojais. Gyventojai stebisi, kodėl gaisrus sukeliantys, turtą specialiai niokojantys asmenys, kurių butai paversti landynėmis, pas juos lankosi visokiausi sugėrovai, neiškeldinami iš socialinio būsto.
Užtektų patikrinti kelis kartus, surašyti įspėjimus, surinkti medžiagą ir atimti iš tokių žmonių butą. Jie galėtų įsikurti ne naujai renovuotuose namuose, bet Degučių ar Beržų bendrabučiuose. Negi Savivaldybei nerūpi jos turtas, kad nekreipiama dėmesio? Gyventojai įsitikinę, kad jeigu turto niokotojai, padegėjai jaustųsi prižiūrimi, kontroliuojami, žinotų, kad gaus nuobaudas, bus iškeldinti, prisibijotų niokoti turtą.
Įstatymai – niokotojų pusėje
Namo gyventojų interesams atstovauti išrinktas Vitas sako, kad ne taip paprasta sukontroliuoti asocialiai gyvenančius asmenis. Atrodo, kad jų pusėje įstatymai, policija. „Namą administruojanti vadybininkė Gerda lankosi dažnai, tačiau jos tiesiog žmonės neįsileidžia į butą, kad galėtų patikrinti aplinką. Prievarta įeiti moteris neturi teisės. Dažnai neapsikentę triukšmo kviečiame policiją. Kai atvyksta pareigūnai, išgertuvių linksmybės kuriam laikui nutyla, šeimininkas neatidaro durų. Kai pareigūnai išvyksta, riksmai, keiksmai pradeda sklisti iš naujo“, – pasakojo Vitas.
Pasak jo, vaizdo stebėjimo kameros jau įrengtos, jis pats peržiūri užfiksuotus vaizdus, pamatęs piktybinį teršėją eina ir liepia susitvarkyti. Namo vadybininkei Vitas neturi priekaištų, moteris daro, ką gali, bet dėl valymo – priekaištų turi visi. „Valytoja kartą per savaitę valo bendras patalpas – laiptines, koridorius. Už šią paslaugą mokame patys, bet penkis aukštus ji išvalo per porą valandų, tad to valymo nė nematyti. Kokios buvo grindys baisios, tokios ir lieka“, – pasakojo Vitas.
Jo įsitikinimu, išeitis išsaugoti namą – niokojančius turtą asmenis iškeldinti.
Situacija žinoma
Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ direktorius Vytautas Jašinskas sako, kad situacija socialinių būstų name Vytauto gatvėje 49 žinoma. Iš tiesų, tai namas, kuriame dažniausiai kyla gaisrai. Bendrovė administruoja šį daugiabutį, taip pat teikia ir socialinio būsto administravimo paslaugas. „Visais atvejais informaciją perduodame policijai, taip pat informuojame statinio savininką Marijampolės savivaldybės administraciją. Namas papildomai yra apdraustas nuo tokių atvejų.
Kalbant apie jame gyvenančius asmenis, kas nuo mūsų priklauso, visus veiksmus atliekame, tačiau iškeldinimo procedūros yra palankios ne būsto savininkui, o būtent iškeldinamajam asmeniui. Socialinius būstus skiria Savivaldybė, ji galėtų pakomentuoti apie atrankas ir iškeldinimą, mes šių veiksmų neatliekame“, – teigė direktorius. V. Jašinskas žadėjo gyventojų išsakytas pastabas perduoti namą administruojančiai vadybininkei, kuri galimus sprendimus su gyventojais galės aptarti artimiausiame susirinkime.
„Dėl problemas keliančių asmenų, kurie vartoja alkoholį ir narkotikus, raginame gyventojus visais atvejais kreiptis į policiją“, – sakė UAB „Sūduvos vandenys“ direktorius.
Marijampolės apskrities VPK Komunikacijos poskyrio viršininkė Ieva Petrulevičienė informavo, kad dėl daugiabutyje, esančiame Marijampolėje, Vytauto g., įvykusių galimų tyčinių padegimų pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Pareigūnai atlieka procesinius veiksmus. Viršininkės teigimu, policija nuolatos reaguoja į visus pranešimus apie šiame daugiabutyje asmenų galimai daromus teisės pažeidimus, pradėdami tyrimus bei teisenas.
Pareigūnai nuolatos susitinka su namo gyventojais, juos apklausia, su jais bendraujama ir prevenciniais klausimais. Skirti atskiro pareigūno, kuris domėtųsi tvarka ar vykdytų prevencinę veiklą tik šiame name, nėra galimybės.
Reaguojama, imamasi visų galimų priemonių
„Suvalkiečio“ pakalbintas Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis sakė, kad Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio namo, kuriame įrengti 69 socialiniai būstai, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi nuo namo atnaujinimo paskirta bendrovė ,,Sūduvos vandenys“, kuri ir rūpinasi visais su namo eksploatavimu susijusiais klausimais. Bendrojo naudojimo patalpose įrengta priešgaisrinės saugos sistema, o butuose – dūmų detektoriai.
Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, prie įėjimo į pastatą įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, Savivaldybė visą pastatą savo lėšomis apdraudusi.
Pasak vicemero, butai, skirti asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, ši teisė patikrinama kiekvienais metais. Būstus administruojančios bendrovės darbuotojai lankosi butuose ir surašo apžiūros aktus, ant kurių pasirašo ir patys butų nuomininkai. Dėl nuomos sutarčių nevykdymo parengti dokumentai dėl penkių asmenų iškeldinimo.
„Spendžiamąjį balsą priimant sprendimus kaip savininkas turi Savivaldybė, bet, esant reikalui, į susirinkimus šaukiami ir gyventojai. Akivaizdu, kad tai didesnės rizikos namas, tačiau imamės visų įmanomų priemonių, kad ten gyvenantiems asmenims (šeimoms) būtų saugu“, – sakė vicemeras A. Visockis.