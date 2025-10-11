Marijampolėje turėsime naują, tvarią poilsio erdvę
Sklypas Gedimino gatvėje, priešais ženklą, sveikinantį atvykstančius į Marijampolę nuo Prienų pusės, netrukus taps visuomenei pritaikyta žaliąja erdve. Joje bus pasodinta naujų augalų, medžių, krūmų, įrengti suoleliai ir sūpynės. Tikimasi, kad vieta taps patraukli ne tik gyventojams, bet ir mūsų sparnuočiams, taip pat ir vabzdžiams.
Didesnis nei vieno hektaro Marijampolės savivaldybei priklausantis sklypas prie įvažiavimo į miestą dabar tuščias. Čia auga keletas medžių, krūmų, jo viduryje stovi elektros pastotė. Vieta – sutvarkyta, tačiau nereprezentatyvi, nejauki. Pasodinus naujų medžių, krūmų, gėlių, žolinių augalų, tikimasi, kad erdvė taps ne tik akiai maloniu želdynu, jaukia vieta laisvalaikiui, bet ir vieta, kur atgims gamta.
Kraštovaizdžio architektas Mantas Pilkauskas, rengęs Gedimino skvero projektą, šią savaitę, trečiadienį, pristatydamas jį marijampoliečiams, sakė, kad jo tikslas buvo sukurti ne dar vieną parką, o tvarią erdvę, kuri prisidėtų prie miesto ekologinės pusiausvyros ir taptų patrauklia poilsio vieta gyventojams. Atsižvelgiant į tai, Gedimino skvere vietoje įprastų takų, grįstų trinkelėmis ar skalda, numatyti šienaujami praėjimai žolėje. Augalai parinkti tokie, kad želdynas atrodytų tarsi natūraliai gamtos sukurtas gėlynas.
Jame planuojama pasodinti melsvių, paparčių, astrancijų, astilbių, hakonių, šalavijų, snapučių ir daugybę kitų rūšių žydinčių augalų. Gėlynų struktūrai pavasarį palaikyti ketinama sodinti tulpių, o želdyno grožį atskleisti rudenį planuojama miskantais ir lendrūnais. Gedimino skvere taip pat atsiras keli nauji medžiai ir krūmai. Siekiant apsaugoti medžių žievę nuo galimų pažeidimų pjaunant žolę, po medžiais planuojama sodinti paparčius. Paparčiams sudarius tankų žalią kilimą, jis neleis augti žolei, todėl jos nereikės pjauti.
Kraštovaizdžio architektas M. Pilkauskas sakė, kad projektuoti Gedimino skvero erdvę nebuvo paprasta.
Sklype netrūko iššūkių. Jame susikerta elektros apsaugos zonos, eina komunikacijų kabeliai, planuojamas dujotiekis, vandentiekis ir lietaus drenažas. Visa tai pareikalavo kūrybiškų sprendimų ir prisitaikymo.
ačiau, nepaisant techninių apribojimų, rodos, pavyko sukurti jaukią, tvarią ir harmoningą erdvę, kurioje, tikiuosi, žmonės ne tik ilsėsis, bet ir žais ar kurs – viskas priklausys nuo jų fantazijos“, – vylėsi Gedimino skvero projekto autorius.
„Šiandien beveik visos mūsų viešosios erdvės sutvarkytos iki tobulumo – trinkelės, asfaltas, kruopščiai nupjauta žolė. Norime parodyti, kad gali būti ir kitaip, kad vaikščioti žole basiems yra ne mažiau malonu nei avint batus trinkelėmis“, – sakė Roberta Kelertienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja. Ji viliasi, kad miestiečiai palankiai priims Gedimino skvero idėją, kuri kviečia gyventi darniai ir tvariai – drauge su gamta.
„avint batus”, reikia išskirti kableliais, tai tikslinami aplinkybė