Skanu kaip du medu
Tie, kurie lankėsi Pietų kraštuose, be abejo, ragavo baklavos. Jos dabar galima nusipirkti ir mūsų prekybos centruose. Visgi patiems ją pasigaminti yra kur kas didesnis džiaugsmas.
Šią baklavą, kaip pasakoja mokytoja Kristina Dembinskienė, kepė Marijampolės profesinio rengimo centro (MTEC) konditerių profesijos mokinė Oksana Petrauskaitė. Mergina sako, kad jai tai puikiai pavyko: buvo be galo skanu. Pasinaudokime jos patirtimi.
Baklavos tešlai reikės:
- 500 g filo tešlos (jos galima nusipirkti prekybos centruose),
- 400 g sviesto.
Sirupą ruošiame iš:
- 250 g vandens,
- 200 g cukraus,
- 320 g medaus,
- 30 g citrinos sulčių.
- Įdarui reikės:
- 150 g pistacijų,
- 150 g graikinių riešutų,
- 150 g lazdyno riešutų,
- 50 g rudojo cukraus.
Gaminame sirupą: į puodą supilkime vandenį, cukrų, medų ir citrinos sultis. Užvirinkime, sumažinkime kaitrą ir virkime 5 minutes nemaišydami. Atvėsinkime.
Įdaras: riešutus susmulkinkime (ne iki miltų) ir sumaišykime su ruduoju cukrumi.
Tešla: sviestą ištirpinkime. Kepimo indą patepkime sviestu. Po trečdalį filo tešlos lakštais sluoksniuokime inde, kiekvieną patepdami sviestu.
Sluoksniuokime: ant tešlos užberkime pusę riešutų. Toliau dėkime dar trečdalį tešlos lakštų (juos patepdami sviestu) ir likusį įdarą. Viršuje sudėkime paskutinius lakštus, aptepkime sviestu, lengvai paspauskime.
Pjaustymas (prieš kepimą): kepimo indą su būsimu kepiniu 10–15 minučių palaikykime šaldytuve. Tuomet supjaustykime rombais.
Kepkime 180 °C orkaitėje 35–40 minučių, kol paviršius taps auksinis.
Iškepusią baklavą apliekime atvėsintu sirupu. Supjaustykime pagal įpjovas, apibarstykime riešutais ir patiekime.