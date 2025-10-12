www.suvalkietis.lt
Miestui krepšinis rūpi ir gerinamos sąlygos

Ričardas Pasiliauskas

Reprezentacinė Marijampolės vyrų krepšinio komanda „Sūduva-Mantinga“ naują NKL sezoną pradeda dar dažais kvepiančioje atnaujintoje salėje. Šioje, krepšinio, ir ne tik, sirgaliams žinomoje Gamyklų g. 1 esančioje sporto salėje krepšininkai treniruojasi ir žaidžia namų rungtynes. Vyksta tinklinio ir kitos varžybos.

Marijampolės sporto centro direktorius Karolis Bauža, pristatydamas atnaujintą sporto salę, pasidžiaugė, kad jos renovaciją pavyko įgyvendinti numatytu laiku. Marijampolės savivaldybės lėšomis atlikti darbai atsiėjo 110 tūkst. eurų.

„Profesionaliais pakeisti krepšių stovai, vietoje žaliai dažytų žiūrovų suolų ir senųjų kėdžių pastatytos naujos, plastikinės. Perdažytos lubos, sienos. Ant langų sumontuotos naujos apsaugos. Galiniai langai atidengti, todėl patenka daugiau dienos šviesos. Ateityje planuojame įrengti elektra valdomas žaliuzes reikalingas įvairiems renginiams. Kiek šioje salėje buvo galima padaryti maksimaliai, tą Savivaldybės lėšomis ir pavyko įgyvendinti“, – kalbėjo K. Bauža.

Salės pokyčius įvertino ir Lietuvos krepšinio federacijos ats-tovai, kurie turi minčių rengti tiesiogines rungtynių transliacijas iš Marijampolės. „Jie mato, kad miestui krepšinis rūpi ir gerinamos sąlygos“, – pasidžiaugė direktorius.

Atnaujintą sporto salę apžiūrėjo ir Marijampolės savivaldybės vadovai, Tarybos ir Administracijos atstovai.

