Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas Egidijus Papečkys: „Kiekvienas gali skirti valstybei tiek laiko ir pastangų, kiek gali“
Galite klausytis ir straipsnio garso įrašo
Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-oji rinktinė vienija daugiau nei tūkstantį narių. Laukiančių eilės stoti į šią patriotišką, savanorišką, sukarintą organizaciją Sūduvos regione šiuo metu nėra, tačiau, pasak rinktinės vado Egidijaus Papečkio, norinčiųjų tapti šauliais skaičius kasmet auga. E. Papečkio teigimu, vis daugiau mūsų krašto gyventojų pajaučia pilietinę pareigą ir suvokia būtinybę tapti Lietuvos šaulių sąjungos nariais, suprasdami, kad taip jie prisideda ir prie savo šeimos, ir bendruomenės saugumo užtikrinimo.
Norinčiųjų tapti šauliais – vis daugiau
Šiuo metu Suvalkijos šaulių 4-oji rinktinė vienija apie 1300 narių. Rinktinės vadas E. Papečkys pripažįsta, kad gyventojų apsisprendimui jungtis prie Šaulių sąjungos įtakos turi ir tam tikri geopolitiniai įvykiai. „Žinoma, didįjį Šaulių sąjungos narių skaičiaus augimą pajutome 2022 metais, kai prasidėjo Rusijos karinė invazija į Ukrainą. Taip pat piliečiai aktyviau prie mūsų komandos jungiasi, jeigu kyla kažkokių didesnių grėsmių ar atsiranda informacijos apie jas“, – pasakoja E. Papečkys.
Į Lietuvos šaulių sąjungą kasmet ateina skirtingo amžiaus piliečiai, tačiau mūsų krašte tendencija išlieka panaši – daugiau prisijungusiųjų vis dėlto yra jaunesnio amžiaus. „Sąjunga apima daug sluoksnių, čia nėra apribojimų dėl amžiaus. Kiekvienas gali pasirinkti širdžiai mielas veiklas“, – tikina Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas.
E. Papečkys atskleidžia, kad taip pat auga ir merginų bei moterų šaulių skaičius, o daugiausia jų prisijungė prieš trejus metus. „Prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, moterys prie Šaulių sąjungos jungėsi aktyviau nei bet kada. Atėjo toks ryškus jausmas ir suvokimas, kad ir jos gali prisidėti prie savo šeimos ir jas supančių žmonių saugumo ir gerovės“, – paaiškina pašnekovas.
Moterų vaidmuo Šaulių sąjungoje labai svarbus
Šiais metais Lietuvos šaulių sąjunga įkūrė atskirą strateginės komunikacijos būrį „Lapės“. Jo tikslas – visuomenei skleisti aiškią žinią apie visuotinę šalies gynybą ir šalies gyventojams padėti pagal savo galimybes atrasti vaidmenį valstybės gynybos plane. „Lapių“ vykdoma informacijos sklaida susijusi su išorine komunikacija, skirta visiems Lietuvos piliečiams, be to, ji sudaro galimybę prisidėti prie Šaulių sąjungos vidinės komunikacijos stiprinimo.
„Lapių“ būrys sujungė ne tik komunikacijos srities profesionales, bet ir šaules, kurios nėra geros šios srities specialistės, tačiau geba sklandžiai komunikuoti ir nori išbandyti savo jėgas būtent šioje srityje.
„Visada laukiame žmonių, kurie atėję nori prisidėti. Apskritai, Šaulių sąjungoje vyrauja skirtingi lygiai: šauliai skiria dėmesį ne tik pilietinei veiklai, medicininei pagalbai, bet gali tobulėti ir karinio pasirengimo srityje – tobulinti bazinius išgyvenimo ir šaudymo įgūdžius. Taip pat norintys gali susipažinti su dronų specifika, mokytis valdyti bepiločius“, – vardina E. Papečkys. Pasak jo, kai kurie ilgiau Šaulių sąjungoje tarnaujantys šauliai tampa tikrais kariais ir įgyja kario kompetencijų.
Pašnekovo teigimu, yra žmonių, kurie dėl vyresnio amžiaus ar įsitikinimų nenori į rankas imti ginklo, tačiau tokia nuostata tikrai netrukdo narystei sąjungoje. Šauliai gali įgyti stiprių praktinių ir teorinių žinių medicinos srityje, išsinagrinėti situacijas, kurias gali spręsti ne tik krizės, bet ir buitinės situacijos atveju. „Svarbiausia, kad viskas vyksta savanoriškai, žmonėms suteikiamos galimybės rinktis“, – akcentuoja E. Papečkys.
Mokymai Šaulių sąjungoje vyksta gyvų ir nuotolinių susitikimų metu po darbo valandų ir savaitgaliais. „Tai nėra kiekvienas savaitgalis. Grafikas lanksčiai derinamas su šeima, poilsiu, darbais ir kitomis atsakomybėmis. Kiekvienas gali skirti valstybei tiek laiko ir pastangų, kiek gali“, – prideda Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas.
Šaulių pareigos atėjus dienai X
E. Papečkys pasakoja, kad Šaulių sąjungai yra aiškiai nustatytos užduotys, jeigu vis dėlto ateitų diena X. „Tie, kurie savanoriškai pasirinko kovinio šaulio kelią, prisijungtų prie kariuomenės dalinių. Niekas jų to daryti neverčia, jie savanoriškai pasirenka tapti ginkluotųjų pajėgų dalimi ir būti priskirtais konkrečiam kariniam vienetui.
Taip pat yra komendantiniai šauliai, kurie vadovaujami karo komendanto Marijampolėje ir aplinkiniuose miestuose užtikrintų įvairių objektų apsaugą. Tai būtina, kad žmonės gatvėse jaustųsi saugūs, kad būtų apsaugotos ir sklandžiai veiktų vandenvietės, kad tiltai ir svarbi infrastruktūra išliktų saugi“, – paaiškina Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadas.
E. Papečkys pabrėžia, kad kalbama nebūtinai apie baisiausią scenarijų – karą. Šaulių pagalba gali būti reikalinga ištikus bet kokiai krizei mūsų šalyje ar kaimyninėse valstybėse. „Galbūt tektų susidurti su didesniais pabėgėlių srautais, techninėmis avarijomis“, – sako jis. Pašnekovo teigimu, bet kokios krizės atveju šauliai vykdys jiems paskirtas užduotis, užtikrins svarbios infrastruktūros ir svarbiausia vietos gyventojų saugumą.