www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Spalio 14 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Kodėl Vasaros gatvėje nebėra autobusų stotelės?

Kelio ženklas, nurodantis, kad čia autobusų stotelė, gulėjo griovyje.

Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi pensinio amžiaus marijampolietė Janina. Moteris buvo įpykusi, nes ką tik grįžo pėsčia iš Vasaros gatvės su pilnais krepšiais rankose. Anksčiau marijampolietė, prisikrovusi krepšius, parvažiuodavo iki namų po miestą kursuojančiu autobusu, bet šį kartą autobusas minėtoje stotelėje nestojo, nes po gatvės remonto neliko sustojimo.
Moteris sakė norinti sužinoti, kodėl panaikinta stotelė Vasaros gatvėje prie įmonės „Margava“.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Miestiečių „laisvalaikis“ kaime: tenka dirbti!

Prie kuklios sodybos plevėsuojanti „burė“ su užrašu „Simo ūkis“ atkreipia pro Paršelių kaimą (Šunskų sen.) važiuojančiųjų dėmesį. Ne vienas pakeleivis ar vietinis gyventojas užsuka pasmalsauti, kaip sekasi pirmus metus čia daržoves auginantiems Simonaičiams.

Prašo keisti ženklo stovėjimo vietą, palengvinti išvažiavimus iš kiemų

Ženklinimas Vilkaviškio–Vokiečių–J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvių žiedinėje sankryžoje nesikeis.

Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojų, įstaigų, įmonių prašymus dėl eismo organizavimo Marijampolėje ir savivaldybės kaimiškoje teritorijoje.

Iš žemės gelmių – investicija į ateitį

Valius Rudys ir Vygandas Rutkauskas sako, kad geoterminė šildymo sistema ne tik palanki aplinkai, bet ir piniginei. Išmokėję paskolą vyrai tikisi finansinės laisvės senatvėje.

Kalbėdami apie aplinkos taršą dažniausiai badome pirštais į pramonę ir transportą. Iš tiesų, statistika rodo, kad didžiausi energijos vartotojai ir teršėjai Europos Sąjungoje (ES) yra pastatai. Jie sunaudoja apie 40 proc. visos ES energijos ir į atmosferą išmeta apie trečdalį viso ES išskiriamo anglies dvideginio kiekio. Atsižvelgiant į tai, ES skiria didelį dėmesį efektyviam energijos naudojimui pastatuose ir siekia, kad iki 2050 metų namai būtų šildomi nenaudojant iškastinio kuro, o iki 2030 metų išmetamas CO₂ kiekis iš šildymo sumažėtų bent perpus.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos
Marijampolė pagerbė savivaldos kūrėjus
„Liepa, malonės ir saulės pilnoji“

Įvykiai

Nei „Volvo“, nei pinigų
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži
Aptiko kvaišalų
Paklydusius miške išgelbėjo pasieniečiai

Verslas

Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Odoo verslo valdymo sistema – 7 žingsniai sėkmingam įdiegimui
Vadovo diena Kazlų Rūdoje
Europos kosmoso agentūra patvirtino tris lietuviškų užkandžių receptus Europos astronautams

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos