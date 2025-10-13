Spalio 14 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Kodėl Vasaros gatvėje nebėra autobusų stotelės?
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi pensinio amžiaus marijampolietė Janina. Moteris buvo įpykusi, nes ką tik grįžo pėsčia iš Vasaros gatvės su pilnais krepšiais rankose. Anksčiau marijampolietė, prisikrovusi krepšius, parvažiuodavo iki namų po miestą kursuojančiu autobusu, bet šį kartą autobusas minėtoje stotelėje nestojo, nes po gatvės remonto neliko sustojimo.
Moteris sakė norinti sužinoti, kodėl panaikinta stotelė Vasaros gatvėje prie įmonės „Margava“.
Miestiečių „laisvalaikis“ kaime: tenka dirbti!
Prie kuklios sodybos plevėsuojanti „burė“ su užrašu „Simo ūkis“ atkreipia pro Paršelių kaimą (Šunskų sen.) važiuojančiųjų dėmesį. Ne vienas pakeleivis ar vietinis gyventojas užsuka pasmalsauti, kaip sekasi pirmus metus čia daržoves auginantiems Simonaičiams.
Prašo keisti ženklo stovėjimo vietą, palengvinti išvažiavimus iš kiemų
Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojų, įstaigų, įmonių prašymus dėl eismo organizavimo Marijampolėje ir savivaldybės kaimiškoje teritorijoje.
Iš žemės gelmių – investicija į ateitį
Kalbėdami apie aplinkos taršą dažniausiai badome pirštais į pramonę ir transportą. Iš tiesų, statistika rodo, kad didžiausi energijos vartotojai ir teršėjai Europos Sąjungoje (ES) yra pastatai. Jie sunaudoja apie 40 proc. visos ES energijos ir į atmosferą išmeta apie trečdalį viso ES išskiriamo anglies dvideginio kiekio. Atsižvelgiant į tai, ES skiria didelį dėmesį efektyviam energijos naudojimui pastatuose ir siekia, kad iki 2050 metų namai būtų šildomi nenaudojant iškastinio kuro, o iki 2030 metų išmetamas CO₂ kiekis iš šildymo sumažėtų bent perpus.