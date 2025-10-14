www.suvalkietis.lt
Aptiko kvaišalų

"Suvalkiečio" inf.

Policija tęsia kovą su narkotinių medžiagų vartotojais ir platintojais. Vos ne kiekvieną dieną įvykių suvestinėje registruojami pranešimai apie tokio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Praėjusią savaitę Kalvarijos savivaldybės Jurgežerių kaime pareigūnai patikrino automobilį „Opel“. Jį vairavo 41 metų vyras. Apžiūrėję mašiną pareigūnai aptiko plastikinį maišelį su narkotine-psichotropine medžiaga.

Spalio 9-osios rytą Kalvarijoje, Suvalkų ir Turgaus gatvių sankryžoje, pareigūnai sustabdė ir patikrino automobilį, kurį vairavo 27 metų vyras. Apžiūrėdami vairuotoją, pareigūnai rado folijos rutuliuką su galimai augalinės kilmės narkotine psichotropine medžiaga. Vyras gyvena Šilutės rajono savivaldybėje, neteistas.

Tos pačios dienos vėlų vakarą policija 22 metų Vilkaviškio rajono gyventojo garaže Kybartuose surado marihuanos. Vyras policijai žinomas.

Spalio 12 d. popietę Kalvarijos sav. Salaperaugio kaime, apžiūrėdami automobilį „Mercedes-Benz“ ir tikrindami juo važiavusius asmenis, pareigūnai aptiko narkotikų. Jų turėjo 29 metų keleivis.

