Lietuvos „Turizmo oskarų“ 2025 startas – kviečia siūlyti kandidatus
Kam šiemet atiteks vėtrungės, nacionalinių Lietuvos turizmo apdovanojimų „Turizmo sėkmingiausieji“ simbolis? Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ visus kelionėms po Lietuvą neabejingus gyventojus, vietinio turizmo entuziastus bei bendruomenes, taip pat įstaigas ir turizmo asociacijas kviečia siūlyti kandidatus 9 nominacijoms.
„Turizmo sektoriaus pridėtinė vertė Lietuvoje sudaro apie 2,7 % šalies BVP. Šalyje veikia 186 licencijuoti kelionių organizatoriai, iš kurių net 134 – vietinio turizmo, ir 60 turizmo informacijos centrų. Viso šiame sektoriuje dirba beveik 50 tūkstančių žmonių. Tačiau turizmą apibūdina ne tik skaičiai, bet ir keliautojams dovanojami įspūdžiai, emocijos, turiningas laisvalaikis bei kelionių metu sustiprėjęs ryšys su savo šalimi. Tad apdovanojimai skirti tiems, kurie kuria didžiausią vertę – ne tik išmatuojamą, bet ir sunkiai apčiuopiamą,“ – teigia ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė.
Šiemet „Turizmo sėkmingiausieji“ atsinaujino: pagal šiuolaikines turizmo tendencijas buvo adaptuotos nominacijos, pakoreguotos gairės, papildyta Komisija.
Siūlyti kandidatus galima šioms nominacijoms: 2025 metų kelionių patirčių Lietuvoje ambasadorius; Metų medijų projektas; Metų turizmo projektas, garsinantis Lietuvą užsienyje; Metų turizmo projektas Lietuvoje; Metų pažintinė kelionių po Lietuvą patirtis; Metų nakvynės patirtis Lietuvoje; Metų gastronominė patirtis Lietuvoje; Metų turizmo traukos vietovė ir Metų turizmo inovacija. 2025 metų Lietuvos keliautojų simpatijos vėtrungė, kaip ir anksčiau, bus įteikiama daugiausiai kartų visuomenės pasiūlytam kandidatui viešo balsavimo metu.
„Patirtys vienareikšmiškai yra šiuolaikinio turisto kelionės raktažodis. Lietuvos turizmo rinkodaros strategija taip pat remiasi šūkiu, jog geriausios istorijos yra tos, kurias patiriame patys. Kadangi pernai po Lietuvą keliavo apie 2,6 mln. vietinių turistų, galime tik įsivaizduoti, kiek patirčių jiems dovanojo kelionės. Viso šalies turizmo sektoriaus uždavinys yra užtikrinti, kad šios patirtys būtų kuo labiau pozityvios, įkvepiančios ir auginančios“, – tikina VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova.
Pasiūlytus kandidatus vertins turizmo ekspertų komisija. Daugiausiai komisijos balų surinkę nominantai bus paskelbti apdovanojimų internetiniame puslapyje, o visuomenės balsais bus išrinkti šių metų turizmo sėkmingiausieji. Laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti tarptautinės turizmo parodos „Adventur“ metu. Jiems bus įteikti apdovanojimai – simbolinės turizmo „Vėtrungės“.
Kandidatus galima siūlyti nuo spalio 14 d. iki spalio 29 d. 00.00 val. užpildant anketą ČIA. Svarbu tinkamai aprašyti kandidatą, pagrįsti jo metų pasiekimus.
Pernai Kelionių atradimų ambasadoriais tapo Merkinės fabriko šeimininkai Vytaras, Laisvė, Tomas ir Rasa Radzevičiai; Sėkmingiausiu 2024 metų medijų projektu, skatinančiu keliones į Lietuvą arba Lietuvoje, – Delfi TV laida „Orijaus atostogos Lietuvoje”; Sėkmingiausiu turizmo projektu garsinant Lietuvą užsienyje – projektas „Lietuvos dainų šventei – 100“; Sėkmingiausiu turizmo projektu Lietuvoje – Kaimelio dvaras. Sėkmingiausio kelionių organizavimo paslaugų teikėjo kategorijoje nugalėjo UAB „Lithuanian Tours”; Apgyvendinimo paslaugų teikėjo – viešbutis „Molėtai Hotel“; o Maitinimo paslaugų teikėjo – „Senatorių pasažas“. Kaunas tapo Sėkmingiausia 2024 metų turizmo traukos vietove, o garso kelionė „Raudondvario dramaturas” paskelbta Metų turizmo inovacija. 2024 metų vietinių turistų simpatijos vėtrungė atiteko Biržuvėnų dvarui.
Šiemet VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ pristatė ir specialų Turizmo sėkmingiausiųjų nugalėtojų ženklinimą bei teminį „Raudonojo kilimo“ maršrutą, siekdama paskatinti keliautojus atrasti ir patirti metų turizmo žvaigždes.
