Marijampolė pagerbė savivaldos kūrėjus
Vietos savivaldos dienos proga Marijampolėje pirmą kartą surengti apdovanojimai „Savivaldos gyvybė 2025“. Iškilmingas renginys sukvietė visus, kurie kasdien palaiko Marijampolės savivaldos gyvybę – nuo vadovų iki bendruomenių lyderių. Tai buvo vakaras, skirtas pasidžiaugti žmonėmis, kurie negailėdami laiko, idėjų, energijos ir nuoširdaus darbo kasdien kuria, stiprina bei palaiko vietos savivaldos gyvenimą.
Pagerbti bendruomenių lyderiai
Į spalio 9-osios vakare vykusį renginį susirinko Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, Savivaldybės administracijos skyrių vadovai ir specialistai – visi, kurių kasdieniai darbai ir iniciatyvos tiesiogiai prisideda prie Marijampolės krašto gerovės kūrimo.
Renginį pradėjęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pabrėžė, kad šie apdovanojimai – tai padėka tiems, kurie tyliai, bet atkakliai dirba dėl žmonių ir savo krašto. Šventės metu „Savivaldos gyvybės“ statulėlės buvo iškilmingai įteiktos aštuoniems vietos savivaldos lyderiams, kasdien savo darbu ir idėjomis stiprinantiems savivaldybės gyvenimą.
Marijampolės savivaldybės gyventojų nuomone „Metų seniūno“ nominacijos labiausiai vertas buvo Igliaukos seniūnijos seniūnas Saulius Burbulis. Apdovanojimas S. Burbuliui skirtas už nuoširdų darbą, energiją ir paprastumą, nes tai jam padėjo paversti seniūniją gyva, bendruomeniška ir vieninga.
Gyventojai, spręsdami, kam turi atitekti „Metų seniūnaičio“ titulas, aktyviausiai balsavo už Igliškėlių seniūnaitį Paulių Isodą, Liudvinavo seniūnaitijos seniūnaitį Paulių Ulevičių ir už Igliaukos seniūnaitę Ramintą Eklerytę. Paaiškėjo, kad apdovanojimas atitenka R. Eklerytei, kuri neatlygintinai, tačiau profesionaliai atstovauja savo bendruomenių nariams, negailėdama jaunatviškos energijos ir kūrybiškumo.
„Metų bendruomenės pirmininke“ buvo pripažinta Sandra Merkevičienė, Meškučių kaimo bendruomenės vadovė. Kolegų pastebėtos buvo ir Varnupių kaimo bendruomenės pirmininkė Jolita Gelumbauskienė bei Jolita Kučinskienė, Mokolų–Tarpučių bendruomenės vadovė. Už jas rinkimuose taip pat balsuota ypač aktyviai.
Įvertinti geriausi Savivaldybės administracijos specialistai
Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Linas Griška, nedidele balsų persvara įveikęs kolegų pastebėtas Oną Aleknavičiūtę, Informacinių technologijų skyriaus vedėją, bei Rūtą Šulčę, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę, gavo „Metų profesionalo“ apdovanojimą. „Savivaldos gyvybė 2025“ statulėlė L. Griškai įteikta kaip padėka už aukštą kompetenciją ir atsakomybę. „Jis – tikras profesionalumo pavyzdys, kurio žinios ir patirtis yra atrama visai Administracijai“, – pristatydama apdovanojimų laureatą sakė renginio vedėja Eglė Alenskaitė.
Daugiausia savivaldos specialistų balsų renkant „Metų vedlį“ surinko Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Tumelienė ir Piniginės paramos skyriaus vedėja Vida Bružinskaitė. Jai ir buvo įteiktas apdovanojimas. „Metų vedle“ specialistė pripažinta už tai, kad ramiu, bet tvirtu lyderystės stiliumi geba burti komandą.
Į „Metų augimo“ apdovanojimą pretendavo Mokolų seniūnijos seniūnas Žydrūnas Krulikas, Jurgita Stagniūnienė, Marijampolės savivaldybės Buhalterijos skyriaus vyriausioji specialistė, ir Marijampolės miesto seniūnė Ieva Jundienė. Kolegų nuomone, ryškiausiai per šiuos metus paaugo, drąsiai ėmėsi naujų užduočių ir tikra atrama savo komandai tapo I. Jundienė. Ji šioje nominacijoje ir pripažinta nugalėtoja.
„Metų pagalbos rankos“ apdovanojimas įteiktas Rūta Šulčei, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistei. Kolegos ją įvertino už nuoširdžią pagalbą kolegoms ir gyventojams, gebėjimą išklausyti bei spręsti situacijas iš visos širdies. Balsų nepagailėta ir Informacinių technologijų skyriaus vyriausiajam specialistui Audriui Mockui bei Jurgitai Jurkonienei, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei – jie tik vos atsiliko nuo laureatės.
Vitai Šatei, Savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vedėjai, atiteko „Metų iššūkio“ titulas, už gebėjimą susidoroti su pokyčiais ir iššūkiais, išlikti ramiai ir atsakingai net sudėtingiausiose situacijose.
Seimo narys Karolis Podolskis padėkas įteikė Tarpučių bendruomenės pirmininkei Jolitai Kučinskienei ir Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus inžinieriui Tomui Astrauskui.
Vadovų padėkos ir sveikinimai – kuriantiems savivaldą
Renginio „Savivaldos gyvybė 2025“ metu netrūko padėkos žodžių, linkėjimų ir sveikinimų. Iškilmingai į susirinkusiuosius kreipdamasis Savivaldybės meras Povilas Isoda sakė: „Mieli seniūnai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, Savivaldybės administracijos specialistai, jūs esate mūsų savivaldos širdis – žmonės, kurie savo darbu ir idėjomis kuria Marijampolę, jos miestelius ir kaimus, – kalbėjo meras. – Žinome, kiek reikia pastangų, atkaklumo ir kūrybiškumo, kad žmonės būtų patenkinti rezultatu, kad įsitrauktų. Jei nebus darbo – nebus sutarimo, o be sutarimo nebus ir rezultato. Laimei, mūsų savivaldybėje rezultatai tikrai matyti, turime kuo didžiuotis ir džiaugtis.
Marijampolė – viena gražiausių vietų gyventi ir dirbti. Kol esame susitelkę, galime tapti viena geriausių savivaldybių Lietuvoje, – užtikrintai kalbėdamas Savivaldybės bendruomenę Savivaldos dienos proga sveikino P. Isoda ir nuoširdžiai dėkojo Savivaldybės administracijos specialistams: – Jūsų darbas dažnai lieka nematomas, bet be jūsų šis didelis organizmas, Savivaldybė, neveiktų. Ačiū už jūsų kasdienį darbą, susitelkimą ir gerą nuotaiką. Didžiuokimės tuo, ką darome, ir su nauja motyvacija kurkime gerą gyvenimą Marijampolėje“, – linkėjo meras.
Minint Savivaldos dieną, Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis padėkojo Savivaldybės darbuotojams ir bendruomenių atstovams už jų indėlį kuriant gyvybingą savivaldą. „Šių metų renginio pavadinimas „Savivaldos gyvybė“ pasirinktas neatsitiktinai – savivalda yra tiek stipri, kiek stiprūs ir gyvybingi yra jos žmonės, jų darbai ir iniciatyvos, – sakė N. Mašalaitis. – Ačiū seniūnams, seniūnaičiams, bendruomenių pirmininkams už jūsų indėlį ir pastangas kuriant savivaldą. Didelį ačiū skiriu ir Administracijos specialistams – jūsų darbas galbūt ne visada matomas, tačiau be galo vertingas“, – pabrėžė Administracijos direktorius. Jis taip pat pridūrė, kad be šių žmonių Marijampolė nebūtų tokia graži ir patraukli gyventi. „Dėkoju už iniciatyvumą, profesionalumą ir kasdienį darbą. Linkiu kantrybės, sveikatos ir sėkmės tęsiant prasmingus darbus Marijampolės savivaldybės labui“, – sveikindamas kolegas kalbėjo Administracijos direktorius.
Šventinis vakaras baigėsi profesionalaus improvizacijos teatro „Kitas kampas“ pasirodymu, kuris renginio dalyviams padovanojo daug šypsenų ir geros nuotaikos.
