Parengta nauja atmintinė „Žvejybos draudimai upių ruožuose“
Aplinkos apsaugos departamentas parengė atmintinę „Žvejybos draudimai upių ruožuose“, kurioje pateikiama informacija apie upių atkarpas, kur tam tikrais laikotarpiais draudžiama mėgėjų žvejyba. Šiuo metu atmintinėje galima rasti žemėlapį su pažymėtais Nemuno ruožais, kuriuose žvejyba draudžiama nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. Daugiausia dėmesio Nemunui.
Aplinkos apsaugos departamentas konsultavimo telefonu dažnai sulaukia skambučių iš žvejų, norinčių pasitikslinti, kuriuose Nemuno ruožuose draudžiama žvejoti. Draudimai taikomi siekiant apsaugoti migruojančias ir neršiančias žuvis.
Siekiant apsaugoti migruojančias ir neršiančias žuvis, liepos 1 d. – gruodžio 1 d. mėgėjų žvejyba draudžiama šiuose Nemuno užės ruožuose:
- Jūros upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą;
- 150 m aukščiau Dubysos upės žiočių iki Meškupio žiočių;
- nuo Piliakalnio upelio žiočių iki Upesnio žiočių;
- Nevėžio upės žiotyse ir 100 m žemiau palei dešinįjį krantą.
Minėti ruožai yra nedideli arba ties mažais intakais, kuriuos sunku identifikuoti, todėl žvejų patogumui atmintinėje šių ruožų koordinatės pažymėtos žemėlapyje. Ateityje planuojama parengti daugiau žemėlapių – juose bus pateikti ir kitų upių ruožai, kur tam tikrais laikotarpiais ribojama žvejyba.
Daugiau informacijos apie žvejybą, jos laikotarpius, leistinus žuvų kiekius, dydžius ir kitus aplinkosaugos reikalavimus rasite atmintinėje „Žvejyba“.
Jei kyla klausimų apie aplinkos apsaugos reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu konsultacijos@aad.am.lt.
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, vyriausioji specialistė Rūta Grigonienė
Komentarai nepriimami.