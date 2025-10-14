Vicečempiono titulas Marijampolei
Marijampolės sporto centro auklėtinis Paulius Šimanskas tapo Lietuvos dziudo vicečempionu U-11 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 46 kg, Paulius pademonstravo puikią formą – įveikė du varžovus, turėjusius aukštesnius diržus, ir tik finale po atkaklios kovos nusileido priešininkui iš Jurbarko.
Druskininkuose vykusiose varžybose atskirose amžiaus grupėse ir svorio kategorijose taip pat dalyvavo: Gustas Šiugždinis, Adas Andriukaitis, Vykintas Žemaitis, Aironas Duoba , Mykolas Valungevičius.
Sportininkų treneris Lukas Lažauninkas.
