www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Vicečempiono titulas Marijampolei

"Suvalkiečio" inf.

Marijampolės sporto centro auklėtinis Paulius Šimanskas tapo Lietuvos dziudo vicečempionu U-11 amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 46 kg, Paulius pademonstravo puikią formą – įveikė du varžovus, turėjusius aukštesnius diržus, ir tik finale po atkaklios kovos nusileido priešininkui iš Jurbarko.

Druskininkuose vykusiose varžybose atskirose amžiaus grupėse ir svorio kategorijose taip pat dalyvavo: Gustas Šiugždinis, Adas Andriukaitis, Vykintas Žemaitis, Aironas Duoba , Mykolas Valungevičius.

Sportininkų treneris Lukas Lažauninkas.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją

Įvykiai

Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Ankstyvos vyrų mirtys
Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas
Telegram kanale platinami grasinimai mokykloms, policija prašo nepanikuoti

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos