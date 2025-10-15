Kodėl Vasaros gatvėje nebėra autobusų stotelės?
Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi pensinio amžiaus marijampolietė Janina. Moteris buvo įpykusi, nes ką tik grįžo pėsčia iš Vasaros gatvės su pilnais krepšiais rankose. Anksčiau marijampolietė, prisikrovusi krepšius, parvažiuodavo iki namų po miestą kursuojančiu autobusu, bet šį kartą autobusas minėtoje stotelėje nestojo, nes po gatvės remonto neliko sustojimo.
Moteris sakė norinti sužinoti, kodėl panaikinta stotelė Vasaros gatvėje prie įmonės „Margava“. „Gal tai tik laikinas sprendimas, kol dar nebaigtas gatvės remontas? Būtent per remontą iš pradžių nuėmė lentelę, kurioje buvo autobuso grafikas, o paskui neliko ir sustojimo ženklo“, – domėjosi marijampolietė.
Pasikeitusi tvarka supykdė
– Ten, kur buvo padarytas įvažiavimas autobusui, dabar uždėtas bortelis. Kelio ženklas, žymintis autobuso sustojimo vietą, guli griovyje. Noriu žinoti, ar autobuso sustojimas Vasaros gatvėje panaikintas? Ji mums, vyresnio amžiaus žmonėms, buvo labai reikalinga, – kalbėjo moteris.
Ponios Janinos teigimu, Vasaros gatvėje esančiame garažų masyve, priešais įmonę „Margava“, ji turi garažą. Garaže laiko daržoves, vaisius. Taip daro daug pažįstamų žmonių, nes garaže esančioje duobėje daržovės nevysta, išsaugo drėgmę. Namo rūsiai per šilti. Marijampolietė nevairuoja automobilio, tad į garažą atvažiuodavo 3A mieste kursuojančiu autobusu ir, prisikrovusi krepšius gėrybių, grįždavo. Taip darė ir praėjusią savaitę. Atėjusi su krepšiais į įprastą vietą, kur laukdavo autobuso, moteris nustebo, kad nebėra stotelės ženklo, ties įvaža uždėtas bortelis. „Autobusą susistabdžiau pakėlusi ranką. Paklausiau vairuotojo, kodėl jis nestojo.
Atsakė, kad jam nepriklauso čia sustoti. Stotelė panaikinta. Toks nervas suėmė. Kaip man dabar reikės daržoves į namus parsigabenti? Kulniuoti iki „Norfos“ prekybos centro ar iki Pavasario gatvės? Atstumai iki vienos ir kitos stotelės dideli“, – piktinosi marijampolietė.
Sprendimas priimtas dėl eismo saugumo
Skaitytojos klausimą perdavėme Marijampolės savivaldybės Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus specialistams. Vyriausioji specialistė Inga Sinkevičienė paaiškino, kad po kapitalinio remonto Vasaros gatvės atkarpoje, nuo Gamyklų gatvės iki Gedimino g., buvo panaikinta anksčiau buvusi autobusų stotelė „Vasaros g.“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į saugumo, techninius ir infrastruktūros reikalavimus.
„Vasaros gatvė yra C kategorijos gatvė. Šios kategorijos gatvėje, remiantis Statybos techninio reglamento (STR) bendraisiais reikalavimais, viešojo transporto stotelės gali būti įrengiamos įvažoje arba viešojo transporto juostoje.
Dėl išilgai gatvės esančio melioracijos griovio nėra pakankamai vietos įrengti viešojo transporto stotelės įvažoje. Taip pat, pagal STR reikalavimus stotelės gali būti įrengiamos už sankryžų pagal eismo kryptį. Prieš sankryžas gali būti įrengtos tik tais atvejais, jeigu stotelės vieta iš esmės atitinka svarbaus traukos objekto dislokaciją. Tada jos įrengiamos už sankryžos prieigų ribų. Minima stotelė patenka į sankryžos zoną, todėl jos įrengti esamoje vietoje, prieš sankryžą, negalima“, – tokiais argumentais projektuodami gatvę rėmėsi specialistai.
Pasak I. Sinkevičienės, atlikus keleto mėnesių keleivių srautų analizę, buvo matyti, kad autobusų stotelėje „Vasaros g.“ per šių metų rugsėjo mėn. įlipo du keleiviai, rugpjūčio mėn. – taip pat du keleiviai, liepos mėn. – penki. Tad didelio keleivių poreikio nėra.
„Artimiausios viešojo transporto stotelės, kuriomis galima naudotis, yra už 450 metrų. Vasaros gatvėje, prie įvažiavimo į Pavasario gatvę, įrengta autobusų stotelė „Sūduvos vandenys“ arba už 550 metrų Klaipėdos gatvėje autobusas stoja stotelėje „Klaipėdos g.“. Šie sprendimai priimti siekiant, kad eismas Marijampolėje būtų saugus ir patogus“ , – sakė vyriausioji specialistė Inga Sinkevičienė.
O jus parasykit apie tai kudel gamyklos gatveje vaziuojant i vasaros gatve negali prasilenkti dvi fyros turi praleisti priesais atvaziuojan
Važiuoju kiekvieną dieną ,baisu žiūrėti kaip furos nuo Prienų pusės suka į vasaros g!!! Toks jausmas, kad dviratininkai pas mus projektuoja gatves.