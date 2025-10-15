www.suvalkietis.lt
Marijampolė puošiasi pavasariui

"Suvalkiečio" inf.

Lietingas penktadienio rytas neišgąsdino susiruošusiųjų į Marijampolės Vytauto Didžiojo parką. Susirinkti čia ir padovanoti miestui narcizą įmonių, organizacijų, švietimo įstaigų, bendruomenių atstovus kvietė Marijampolės savivaldybės administracija.

Aktyviausi buvo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrių „Pasaka“, „Vaivorykštė“ vaikučiai. Jie ne tik atsinešė narcizų svogūnėlių, bet nebijodami išsipurvinti rankyčių kišo juos į išpurentą žemę. Gėlių svogūnėliai, pasodinti 10–15 cm atstumu vieną nuo kito trijų svogūnėlių gylyje, iki žiemos spės įsišaknyti, sutvirtėti, pasiruoš pavasario žydėjimui ir nuostabiais žiedais papuoš miestą.

Narcizus miestui dovanoja mažieji talkininkai ir kiti miestelėnai.
Darželinukams talkino ir jų mokytojos, ir Savivaldybės darbuotojai su Administracijos direktoriumi Nerijumi Mašalaičiu priešakyje, taip pat UAB „Kelranga“ darbuotojos, kurios ir prižiūri miesto gėlynus.

Specialiai paruoštoje 155 kv. m klomboje planuota pasodinti apie 11200 narcizų svogūnėlių. Jais pasirūpino Savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius, padovanojo ir vaikučiai bei kiti miestelėnai.

Kaip informavo Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Sagaitienė, šią savaitę bus pradėtos sodinti ir kitos gėlės. Vytauto Didžiojo parke tulpių ir krokų planuojama pasodinti apie 13600, kituose miesto gėlynuose – 21925 krokus ir tulpes.

Vilkaviškio ir Marių gatvių žiedinėse sankryžose bei kitose erdvėse bus pasodinta iki 1175 česnakų.

Tad Marijampolė pavasarį pasitiks spalvingais žiedais.

