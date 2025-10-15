Prašo keisti ženklo stovėjimo vietą, palengvinti išvažiavimus iš kiemų
Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojų, įstaigų, įmonių prašymus dėl eismo organizavimo Marijampolėje ir savivaldybės kaimiškoje teritorijoje.
Ženklas, įrengtas kaimo viduryje, klaidina
Šunskų seniūnijos Tursučių kaimo gyventoja prašė Grybų gatvėje pakeisti kelio ženklų, žyminčių gyvenvietės pabaigą, stovėjimo vietą. Anot moters, dabar kelio ženklas, skelbiantis, kad tai jau gyvenvietės pabaiga, įrengtas kaimo viduryje. Atvykusieji pas gyvenančius už ženklo ribos, neranda adresato, nes galvoja, kad gyvenvietė jau pasibaigė.
Komisija prašymui pritarė. Marijampolės savivaldybės administracijai rekomenduota minėtą ženklą perkelti prie gyvenvietės ribos pabaigos.
Sudėtinga išvažiuoti iš kiemo
Komisija svarstė marijampoliečio prašymą dėl saugaus išvažiavimo iš R. Juknevičiaus g. 96-ojo namo kiemo teritorijos.
Gyventojas prašė penkių metrų atstumu apriboti transporto priemonių stovėjimą prie įvažiavimo į kiemą, nes per parkuojamus automobilius nematyti R. Juknevičiaus gatve judančių automobilių. Pasak marijampoliečio, prie minėto įvažiavimo įrengtas sferinis veidrodis, kuris nukreiptas į R. Juknevičiaus gatvę. Todėl išsukant iš kiemo atvažiuojančios transporto priemonės matomos tik iš dešinės, o kas vyksta kairėje pusėje – nematoma. Dėl to įvyksta techninių avarijų.
Komisija rekomenduoja Savivaldybės administracijai įrengti papildomą sferinį kelio veidrodį prie įsukimo į R. Juknevičiaus g. 96 namo kiemą. Komisija nerekomenduoja įrengti kitų eismo saugumo priemonių. Draudimo sustoti ir stovėti ženklinimo neturėtų būti tokiose vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles šis draudimas ir be ženklinimo yra aiškiai suprantamas. Kitaip tariant, ženklo, draudžiančio sustoti, nereikia įrengti tose vietose, kuriose sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Papildomas ženklų ar ženklinimo įrengimas – perteklinis.
Kyla konfliktų dėl parkavimo
Svarstytas gyventojų kreipimasis dėl saugaus eismo Mokolų gatvės 71, 73, 75 namų kiemuose.
Mokolų 73-ojo namo gyventojai teigia, kad jų kaimynai, gyvenantys 71 ir 75 numeriais pažymėtuose namuose, piktybiškai aikštelėje užstato automobilius, neįmanoma išvažiuoti. Aikštelėje stovėjimo vietų ženklinimas atliktas prieš kelerius metus visiems namams pritariant. Numatytas eismas ratu. Bet 73-ojo namo gyventojų bendrijai įsirengus kelio ženklą „P“ (rezervuota), pasipiktino 75-ojo namo gyventojai, nes jie neturi kur parkuoti automobilių, neturi aikštelės, todėl užstato išvažiavimą.
Saugaus eismo komisija nusprendė neteikti rekomendacijos dėl saugaus eismo organizavimo Mokolų g. 71, 73, 75 namų kiemuose, nes nėra gauta registruotų gyventojų, bendrijų ar administratorių prašymų bei skundų, o kelio savininkai (valdytojai) yra daugiabučių namų bendrijos ar administratoriai, kurie atsakingi už eismo organizavimą savo valdomose teritorijose. Komisija pažymi, kad tokiose teritorijose privalu laikytis bendrų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.
Negali išvažiuoti iš kiemo
Marijampolietis prašė Vilties g. 12 įrengti horizontaliojo ženklinimo geltoną siaurą ištisinę liniją, nes negali išvažiuoti iš namo kiemo. Įvažiavimą užstato daugiabučio namo gyventojai parkuodami savo automobilius.
Prašymui nepritarta. Tai būtų perteklinės priemonės, Kelių eismo taisyklėse numatyta, kad negalima transporto priemonėms stovėti prie įvažiavimų arčiau kaip penki metrai. Komisija pabrėžia, kad būtina užtikrinti horizontaliojo ženklinimo naudojimo proporcingumą ir vengti perteklinių eismo organizavimo priemonių.
Rekomenduojama keisti ženklo vietą
Svarstytas siūlymas apriboti sustojimą ir stovėjimą transporto priemonėms P. Vaičaičio gatvėje, prie namo, pažymėto 6-uoju numeriu, bei ties įvažiavimu į Vytauto g. 31A pastato kiemą.
Pasiūlymui pritarta iš dalies. Siekiant užtikrinti saugų eismo organizavimą, rekomenduojama Marijampolės savivaldybės administracijai kelio ženklą Nr. 332 („Sustoti draudžiama“), esantį kieme, link namo P. Vaičaičio g. 4A, prie Vytauto g. 31A namo tvoros, perkelti arčiau Vytauto g. 31A teritorijos įvažiavimo (iš P. Vaičaičio g. pusės).
Autobusams problematiška išvažiuoti iš stotelės
Svarstytas Marijampolės autobusų parko prašymas dėl žiedinės sankryžos Marijampolėje, Vilkaviškio–Vokiečių–J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. horizontaliojo ženklinimo pakeitimo. Autobusų vairuotojai teigia, kad dabartinis sankryžos ženklinimas apsunkina jiems išvažiavimą iš autobusų stotelės J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvėje.
Komisija, įvertinusi pateiktą informaciją, nepritarė žiedinės sankryžos horizontaliojo ženklinimo pakeitimams, kadangi nurodyti ženklinimo pokyčiai gali kelti pavojų eismo saugumui ir viešajam eismui.