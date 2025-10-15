Tvari šiluma prieinama visiems
Šiuo metu nemažai individualių namų šeimininkų investuoja į šilumą, kurią išgauti ir pagaminti galima iš… oro. Skamba neįtikėtinai, bet šilumos siurbliai oras–vanduo ir oras–oras šilumą iš tiesų gamina naudodami orą.
Tokie namų šildymo sprendimai šiandien – jokia naujiena. „Paspaudi mygtuką, nustatai temperatūrą – ir viskas, jau šilta“, – sako Edas Vasiliūnas, „LVG technologijos“ vadovas.
Anot pašnekovo, įrenginius oras–vanduo ir oras–oras individualių namų šeimininkai renkasi dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, toks aplinkai palankus patalpų šildymo būdas yra pigesnis, nei pavyzdžiui, geoterminis. „Įrengti sistemą oras–vanduo vidutinio dydžio, maždaug 100 kvadratinių metrų namui, kainuoja apie 6 tūkstančius eurų – tai apie trimis tūkstančiais mažiau, nei atsieitų geoterminė sistema. Žmonės skaičiuoja ir renkasi, kas pigiau“, – paaiškina E. Vasiliūnas ir prideda, kad sistemos oras–vanduo montavimas ir įrengimas yra kur kas paprastesnis. Jei santechnika tvarkinga, belieka prijungti įrenginį ir mėgautis šiluma.
Paklaustas, ar dažniau oras–vanduo sistemas įsirengia naujos, ar senesnės statybos namų šeimininkai, E. Vasiliūnas teigė, kad poreikis panašus. Anot jo, naujų namų šeimininkams, kurie įpareigoti rinktis tvarius, aplinkai palankius namų šildymo būdus, oras–vanduo sistema yra lengviausiai prieinama. Senesnių namų šeimininkai įrenginius renkasi ieškodami patogumo. „Jei namas senas ir nesandarus, reikia pripažinti, kad oras–vanduo sistema nepadės sutaupyti.
Šiluma eis per kiauras sienas, todėl įrenginys dirbs nuolat ir sąnaudos už šildymą bus panašios kaip kūrenant malkomis, gal net didesnės, – atkreipia dėmesį pašnekovas. – Kuo pastatas sandaresnis, tuo ši sistema efektyvesnė. Vis dėlto, kai kada ne sumažėjusios sąskaitos paskatina įsirengti oras–vanduo sistemas. Šis patalpų šildymo būdas labai patogus: užtenka paspausti mygtuką, nereikia nešioti malkų ar prižiūrėti katilo – tai ypač patogu vyresnio amžiaus žmonėms“, – paaiškina specialistas.
Tokiais atvejais, kai šildymo įrenginiai veikia intensyviai ir dėl to išauga elektros sąnaudos, E. Vasiliūnas pataria įsirengti saulės elektrinę. Naujų namų savininkai tai dažniausiai ir daro – juos įpareigoja statybos reikalavimai. Pasak „LVG technologijos“ vadovo, tuomet jiems už šilumą mokėti nebereikia. „Jei namas naujas ir sandarus, 10 kW saulės elektrinės pagaminamos elektros visiškai pakanka ne tik oras–vanduo sistemos veikimui užtikrinti, bet ir kitiems viso namo elektros poreikiams, – paaiškina pašnekovas.
– Senesnių namų elektros poreikis didesnis, todėl gali prireikti šiek tiek galingesnės saulės elektrinės.
Vis dėlto, standartinė 10 kW elektrinė dažniausiai visiškai aprūpina šilumos siurblį reikalinga energija. Tuomet šiluma tampa praktiškai nemokama.“
Oras–oras sistema, anot E. Vasiliūno, tinkamesnė mažesniems namams, vasarnamiams, kuriuose nėra grindinio šildymo sistemų ar radiatorių. „Oras–oras sistema, paprastai tariant, yra kondicionierius, kuris pašildo orą. Ypač patogu, kad įjungti jį gali nuotoliniu būdu, per internetą. Tarkime, į sodybą atvažiuoji tik savaitgaliais. Važiuodamas ilsėtis įjungi įrenginį per mobilųjį telefoną, atvyksti, o patalpoje jau šilta. Išvažiuojant išjungei ir nereikia sukti galvos, kad koks vamzdis susprogs ar vanduo išbėgs“, – kondicionieriaus, naudojamo šildymui, privalumus vardija pašnekovas.