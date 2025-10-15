Vadovo diena Kazlų Rūdoje
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Marijampolės filialas savo narius ketvirtadienį pakvietė į vieną iš jau tradiciniais tapusių Marijampolės filialo organizuojamų renginių – Vadovo dieną. Šįkart Vadovo diena buvo organizuota Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, susitinkant su meru Mantu Varaška.
Meras vadovo dieną pradėjo renginio dalyviams pristatydamas Kazlų Rūdos istoriją, dabartį. Tam puikiai pasitarnavo Kazlų Rūdos turizmo ir informacijos centras. Turizmo specialistė ir gidė Domininka Živelienė svečiams pirmiausia papasakojo Kazlų Rūdos atsiradimo legendą, atskleidė, kuo kadaise žymus buvo šis kraštas, kokiais gamtos lobiais, muziejais didžiuojasi dabar, ką kiekvienas gali aplankyti atvykęs į Kazlų Rūdos kraštą.
Susirinkus į Savivaldybės administraciją KPPAR Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė pristatė susitikimo programą.
Meras M. Varaška pasakojo ne kokia yra vadovo diena, bet pristatė svečiams Kazlų Rūdos savivaldybės vystymosi perspektyvas ir galimybes, kokią mato miesto, Savivaldybės viziją. Savivaldybės vadovas apžvelgė verslo idėjas, kurios svarbios miestui ir jo apylinkėms, miesto investicijų pritraukimo strategiją, pristatė Savivaldybės valdomus laisvus žemės sklypus bei galimybes verslui. M. Varaška taip pat analizavo, ką Kazlų Rūda gali suteikti čia gyventi atvykusiems jauniems žmonėms, kalbėjo apie Savivaldybės sprendimus verslui. „Jau antra kadencija laikomės principo, kad dirbti galima visur – Kaune, Marijampolėje, bet kuriame pasaulio krašte, bet gyventi Kazlų Rūdoje“, – sakė meras. Siekiant sudaryti patrauklias sąlygas jaunoms šeimoms gyventi Kazlų Rūdoje didinamas vietų skaičius vaikų lopšelyje-darželyje. Pastebima, kad daugėja ugdytinių darželyje, mokinių mokyklose.
Jaunų žmonių pritraukimui, verslo vystymuisi turėtų pasitarnauti ir Savivaldybės strategijoje numatyta prekybos asortimento plėtra, paties miesto, kartu ir verslo, plėtra. Planuojamos naujojo stadiono Pievų gatvėje, ir naujo sporto centro statybos. Projektas siūlomas verslui, turinčiam galimybę investuoti 15–20 milijonų eurų.
Taip pat įgyvendinamas lėtojo būvio tęstinumas. Lėtojo turizmo krypties plėtojimas yra įtrauktas į Kazlų Rūdos strateginį miesto vystymo planą ir prasidėjusios iniciatyvos bus tęstinės. Miestas jau turi prekės ženklą.
Spartinama daugiabučių renovacija, kad Savivaldybė galėtų būti konkurencinga kitoms būsto patrauklumu. Meras minėjo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės atstovai planuoja vykti į Londoną, ten numatyti susitikimai su tautiečiais, kurių metu bus pristatytos galimybės, kaip galima gerai gyventi ir savajame krašte.
„Rytoj Prezidentūroje numatyta pasirašyti memorandumą dėl tiesioginio karinių savivaldybių finansavimo. Trečia pagal dydį tarp jų – Kazlų Rūda. Tai reiškia kasmet apie 1,5 milijono eurų skyrimą savivaldybės gerovei jau nuo 2026 metų. Lietuvoje ir ES Regionų komitete šio memorandumo pasiekimui nuolat dirbau su vietos, valstybės, ES atstovais ir diplomatais. Džiaugiuosi pagaliau pasiektu rezultatu“, – kalbėjo M. Varaška.
Meras atsakė į verslininkų klausimus. Svečiai domėjosi, kaip Kazlų Rūdos savivaldybei sekasi pritraukti mokytojus, gydytojus, taip pat kaip mieste jaučiasi kultūros darbuotojai, ar jie dalyvavo protestuose prieš kultūros ministrą, kokie kultūriniai renginiai vyksta.
Estafetę perėmęs Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius papasakojo apie rūmų veiklą, sudėtį, artimiausius uždavinius, galimybes. „Pagrindinis mūsų siekis – konstruktyvus bendradarbiavimas su savivalda, dalintis geraisiais sprendimais.
Susitikimas tęsėsi prie kavos puodelio, kur dalintasi patirtimi, kelti aktualūs klausimai.
Cenzura zurnalistikoje nera leidziama, bet deja meras Mantas Varaska labai jau, mano nuomone, saugomas nuo nepatogiu klausimu. O zurnalistam geda uz selektyvuma ir cenzura.