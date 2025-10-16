Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos
Patašinės bibliotekoje veikia laiškanešės Redos Stadalienės fotografijų paroda „Sustok akimirkai, laiškanešy!“. Lankytojus jau kuris laikas maloniai nuteikia ekrane besikeičiantys vasariški vaizdai, kviečiantys pakeliauti laiškininko maršrutu, kartu su autore patirti smagių akimirkų, pasidžiaugti lietuviškos gamtos grožiu.
Spalio 9-osios popietę paminėti Pasaulinę pašto dieną ir pasigrožėti kolegės Redos fotografijomis į biblioteką susirinko gausus Marijampolės pašto darbuotojų kolektyvas. Kūrybiškos laiškanešės R. Stadalienės dėka graži Marijampolės pašto darbuotojų bei Patašinės bibliotekos draugystė tęsiasi jau keletą metų. Reda ne tik fotografuoja, bet ir piešia – vien šioje bibliotekoje yra surengusi penkias savo kūrybos parodas ir į kiekvienos parodos pristatymą pakviečia kolegas.
Pristatant fotografijų parodą „Sustok akimirkai, laiškanešy!“ Marijampolės pašto kolektyvui aptarta ir kiekviena parodai pateikta akimirka. Kokios gi jos – akimirkos, sustabdančios savo įprastu maršrutu skubantį ir daugybę užduočių turintį laiškanešį? Gal tai pasišiaušėlis vanagas, nutūpęs tiesiai ant kelio? Gal pašto dėžutėje susuktas lizdas su čirpiančiais paukščiukais? O gal jaukūs gėlių darželiai prie atokių sodybų? Arba – tiesiog kitoniškas pakelės akmuo? Nuotraukose užfiksuotos net 39 priežastys akimirkai sustoti…
Pasidžiaugta laiškanešės gebėjimu įžvelgti išskirtinumą ir grožį kasdieniuose dalykuose. Pasidalinta įspūdžiais iš paštininkų darbo maršrutuose patirtų nuotykių ir neįprastų situacijų.
Marijampolės pašto darbuotojai pasveikinti su profesine švente, jiems linkėta optimizmo, gerų kelių, lengvai surandamų, laukiančių bei šiltai sutinkančių adresatų, taip pat – kuo daugiau gražių akimirkų atsakingame, skubos bei įgūdžių reikalaujančiame darbe. Kolegos, dėkodami Redai už nuotaikingą parodą bei smagiai praleistą šventinę popietę, juokavo, jog ji iš savo maršruto grįžta paskutinė, tikriausiai todėl, kad negali nestabtelti ir nenufotografuoti kokio nors įdomesnio, širdžiai mielo vaizdelio.
Redai Stadalienei už surengtą fotografijų parodą įteikta bibliotekos padėka. Fotografijų paroda „Sustok akimirkai, laiškanešy!“ Patašinės bibliotekoje veiks visą spalio mėnesį.
Ilona JANČAITIENĖ, Patašinės bibliotekos bibliotekininkė