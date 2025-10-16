Savivaldybės bendruomenių sąskrydis subūrė entuziastus
Kazlų Rūdos savivaldybės Plačkojų kaime įsikūrusioje „Pušų kupolo“ sodyboje, gražiame gamtos kampelyje tarp miškų, rugsėjį buvo surengtas šios savivaldybės bendruomenių sąskrydis. Tai jau ketvirtasis toks bendruomenių renginys, visada sulaukiantis didelio susidomėjimo ir dalyvių iš visų šešiolikos šioje savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomenių.
Jūrės miestelio bendruomenės vadovė ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, viena iš šio sąskrydžio rengėjų Žaneta Štreimikytė-Mockeliūnė, paklausta, kada ir kaip kilo idėja rengti tokius sąskrydžius, teigė, kad visos bendruomenės rengia įvairias vasaros šventes, bet norėjosi ir bendros šventės jų vadovams, organizatoriams, kurios metu būtų galima pabendrauti, aptarti darbus ir kartu pailsėti.
– Šiais metais parengėme bendruomenių veiklos stiprinimo savivaldybėse projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Manau, tokie renginiai tikrai stiprina bendruomeniškumą. Gavome maksimalią trijų tūkstančių eurų sumą, tad galėjome surengti ir šį sąskrydį. Savivaldybė bendruomenėms taip pat yra skyrusi apie septynis tūkstančius eurų. Turime 16 bendruomenių, tas skaičius pastaraisiais metais stabilus, – teigė ji.
Pasak pašnekovės, savivaldybėje aktyviai dirba ne viena bendruomenė. Štai, pavyzdžiui, Višakio Rūdos kaimo bendruomenė puikiai susitvarkė su visais iššūkiais, kai pernai Višakio Rūda buvo mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Įdomiai ir išradingai dirba Bagotosios kaimo bendruomenė, kuri turi ir bendruomeninį verslą. Daug įvairių iniciatyvų rodo Krūvelių kaimo bendruomenė, aktyviai dirba ir „Vieningas ąžuolas“, organizuojantis daug įvairių renginių.
Višakio Rūdos kaimo bendruomenės pirmininkė Loreta Matusevičienė „Suvalkiečiui“ teigė, kad praėjusieji metai, kai šis kaimas buvo mažoji Lietuvos kultūros sostinė, suteikė išties daug žinomumo ir pakėlė bendruomenės lygį. „Mes iš tikrųjų tą kartelę vis kėlėme ir tikrai metai buvo ypatingi ir žinomumo prasme, ir žmones labai mobilizavo. Renginiuose mūsų dviejų šimtų vietų salė negalėdavo sutalpinti visų norinčiųjų, sulaukėme tikrai garsių ir žinomų atlikėjų, svečių. Įgijome patirties, tad jeigu man dabar pasiūlytų viską pakartoti, iš karto sutikčiau. Daug įvairių renginių vyksta ir šiemet. Nėra taip, kad jau ilsėtumės po įtemptų metų“, – sakė pirmininkė.
Sąskrydžio metu netrūko ir bendravimo, ir padėkų bei sveikinimų. Renginį smagiai ir išradingai vedė aktorius Zigmantas Baranauskas, ir pašmaikštavęs, ir padainavęs.
Malonus netikėtumas buvo kaimo bendruomenių jungtinio teatro pasirodymas, kurio spektakliui labai ruoštasi, įdėta daug darbo ir pastangų. Spektaklyje dalyvavo bent po vieną kitą atlikėją iš kiekvienos bendruomenės. Netrūko ir įvairių žaidimų, visi vaišinosi karšta sriuba ir bulviniais blynais.
– Esu įsitikinusi, kad žmonėms tikrai reikia to bendruomeniškumo, nors aktyvinti bendruomenes nėra lengva. Rengdami šį projektą, apsiklausėme visas bendruomenes elektroniniu paštu, ar darome didesnį renginį, sąskrydį, ir visi norėjo. Žinoma, buvo nerimo, ar žmonės susirinks, bet matome, kad aktyvumas tikrai didesnis, negu tikėjomės. Atvyko apie 80 žmonių, – sakė Ž. Štreimikytė-Mockeliūnė.
Sąskrydyje pakalbinta Sūduvos vietos veiklos grupės (VVG) pirmininkė ir administracijos vadovė Kristina Martinkienė teigė, kad padėtis skirtingose bendruomenėse yra įvairi, vieni dirba aktyviau, kitiems gal sekasi sunkiau. „Aš manau, kad net ir versle negali būti visą laiką kilimo į viršų. Laikui bėgant, ateina kažkoks stabilumas ir ramybė. Kartais būna ir nuopuolių, nes juk ir lyderiai pavargsta po 20 ar 25 metų savanorystės bei vadovavimo bendruomenei. Nereikia stebėtis, kad taip nutinka, tikrai spaudžia ir biurokratinė našta, ir dideli įvairūs įstatyminiai reikalavimai, atsiskaitymas už projektus pakankamai sudėtingas. Taip, žmonės pavargsta.
Kartais teigiamų pokyčių įvyksta tuomet, kai ateina nauji, jauni lyderiai, kai į bendruomenę įsijungia jaunimas ar nebūtinai jaunimas, tiesiog nauji žmonės, kurie įneša naujos energijos, taip paremdami ilgametį pirmininką“, – teigė K. Martinkienė.
Anot jos, labai svarbu yra dalintis patirtimi, domėtis, kaip sekasi dirbti kitiems. Sūduvos VVG nariai šiemet lankė Kėdainių ir Radviliškio rajonų bendruomenes, domėjosi, kokie ten verslai sukurti. „Mes kiekvienais metais semiamės patirties ir kiekvieną kartą parsivežame kažkokių idėjų, ką galime pritaikyti savo teritorijoje. Kėdainių rajone aplankėme dvi moteris, mokytojas, kurios veda edukacinę programą malūne, ir ten praleidome dvi nuostabias valandas. Kartais reikia tiesiog tinkamų žmonių tinkamoje vietoje, ir gaunamas puikus rezultatas.
Mums priklauso ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos teritorijoje veikiančios bendruomenės. Puskelniai turi teatrą, ir Jankuose yra vaidinančių žmonių, ir Plutiškėse jie susibūrę. Tikrai yra labai įdomiai, išradingai dirbančių bendruomenių, ir viskas atsiremia į žmones, jų entuziazmą, energiją.
Norėtųsi, kad tas aktyvumas ir toliau neišblėstų, kad aktyvių žmonių branduolys išliktų. Manęs vienoje kelionėje kažkas paklausė, kas jūs čia tokie esate? Juk nesate bendradarbiai, giminaičiai, tai kas?
agalvojau, kad mus vienija bendras noras, savanorystė, veikla neskaičiuojant laiko. Tai ir norisi, kad atsirastų kuo daugiau tokių žmonių, kurie neskaičiuoja laiko“, – sakė VVG pirmininkė.