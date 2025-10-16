www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Spalio 17 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Igliaukos bažnyčioje naujai suskambėję vargonai džiugina žmones

Šv. Kazimiero bažnyčioje vargonai suskambėjo naujai.
Šv. Kazimiero bažnyčioje vargonai suskambėjo naujai.

Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčios vargonai, ilgą laiką reikalavę remonto, pagaliau atgavo savo pirminį grožį. Po kelių mėnesių restauravimo darbų instrumentas vėl džiugina parapijiečius ir lankytojus skaidriu, galingu skambesiu.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Virtuvė – ne tik apie maistą

Ignas Andriukaitis: „Baldų plokštės šiais laikais yra kokybiškos, labai patrauklios išvaizdos“.
Susiję įrašai

Spalio 14 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Spalio 10 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Spalio 7 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Spalio 3 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Virtuvė vis dažniau tampa namų scena, kur svarbius vaidmenis atlieka ne tik maistas, bet ir namiškiai. Tai vieta, kur gimsta pokalbiai, planai, kur žaidžia vaikai, kur prie kojų glaustosi keturkojai (nes čia dažnai kas nors skanaus tyčia ar netyčia nukrenta nuo stalo).
Apie tai, kaip keičiasi mūsų virtuvės, kuo jos šiandien gali mus nustebinti ir palengvinti mūsų gyvenimą, kalbamės su Elvyra ir Ignu Andriukaičiais, Marijampolėje, Gedimino g. 32 įsikurūsios įmonės MB „IGRO baldai“ įkūrėjais.

Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug

Neseniai sukako mėnuo, kai Marijampolės dramos teatrui vadovauja nauja direktorė Gabrielė Nazaraitė-Masevičienė. Įveikusi keturis konkurentus, ji laimėjo konkursą teatro vadovo pareigoms eiti. Su naująja direktore kalbėjomės apie tai, kas lėmė jos sprendimą dalyvauti konkurse, koks buvo pirmasis mėnuo naujose pareigose ir kokią šio teatro ateitį ji mato.

„Spindulio“ kino teatre – moderni vėdinimo įranga

Šiomis dienomis „Spindulio“ kino teatre sumontuota ir pradėjo veikti nauja moderni didžiosios salės vėdinimo sistema. Ant kino teatro stogo įrengtas naujas vėdinimo įrenginys dabar užtikrina nuolatinį šviežio oro tiekimą ir kino seansų, ir kitų renginių metu.

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug
Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos
Marijampolė pagerbė savivaldos kūrėjus

Įvykiai

Tvoros strypas moteriai pervėrė koją
Gavaltuvos kaime nužudytas vyras
Nei „Volvo“, nei pinigų
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži

Verslas

Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Odoo verslo valdymo sistema – 7 žingsniai sėkmingam įdiegimui
Vadovo diena Kazlų Rūdoje
Europos kosmoso agentūra patvirtino tris lietuviškų užkandžių receptus Europos astronautams

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos