Spalio 17 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Igliaukos bažnyčioje naujai suskambėję vargonai džiugina žmones
Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčios vargonai, ilgą laiką reikalavę remonto, pagaliau atgavo savo pirminį grožį. Po kelių mėnesių restauravimo darbų instrumentas vėl džiugina parapijiečius ir lankytojus skaidriu, galingu skambesiu.
Virtuvė – ne tik apie maistą
Virtuvė vis dažniau tampa namų scena, kur svarbius vaidmenis atlieka ne tik maistas, bet ir namiškiai. Tai vieta, kur gimsta pokalbiai, planai, kur žaidžia vaikai, kur prie kojų glaustosi keturkojai (nes čia dažnai kas nors skanaus tyčia ar netyčia nukrenta nuo stalo).
Apie tai, kaip keičiasi mūsų virtuvės, kuo jos šiandien gali mus nustebinti ir palengvinti mūsų gyvenimą, kalbamės su Elvyra ir Ignu Andriukaičiais, Marijampolėje, Gedimino g. 32 įsikurūsios įmonės MB „IGRO baldai“ įkūrėjais.
Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug
Neseniai sukako mėnuo, kai Marijampolės dramos teatrui vadovauja nauja direktorė Gabrielė Nazaraitė-Masevičienė. Įveikusi keturis konkurentus, ji laimėjo konkursą teatro vadovo pareigoms eiti. Su naująja direktore kalbėjomės apie tai, kas lėmė jos sprendimą dalyvauti konkurse, koks buvo pirmasis mėnuo naujose pareigose ir kokią šio teatro ateitį ji mato.
„Spindulio“ kino teatre – moderni vėdinimo įranga
Šiomis dienomis „Spindulio“ kino teatre sumontuota ir pradėjo veikti nauja moderni didžiosios salės vėdinimo sistema. Ant kino teatro stogo įrengtas naujas vėdinimo įrenginys dabar užtikrina nuolatinį šviežio oro tiekimą ir kino seansų, ir kitų renginių metu.